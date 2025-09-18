Что должна была сделать жена самурая, если супруг совершал харакири

В древней Японии во время феодального строя самураи нередко совершали «харакири» или «сеппуку». Это ритуальное самоубийство, которое практиковалась по той или иной причине. Но ведь у самураев были семьи, жены. Что же после этого происходило с женщиной, как складывалась ее дальнейшая жизнь?
1. Причины, вынуждавшие самурая покончить жизнь самоубийством
«Сеппуку» – слово, которое происходит от двух отдельных слов «сетсу» и «фуку». Первое значит «резать», второе – «живот». На этот шаг самурая могли подтолкнуть множество причин, прописанных в бусидо, специальном кодексе чести:
-
- трусость во время схватки в бою и испытываемый от этого стыд;
-
- предательство;
-
- непорядочный поступок;
-
- утрата чести;
-
- утрата спонсорства дайме;
- чтобы доказать собственную честь и прочие.
Нередко тем, кого во время боя не убивали, а просто побеждали, генералы противника позволяли таким образом распрощаться с жизнью / Фото: znaj.ua
Нередко тем, кого во время боя не убивали, а просто побеждали, генералы противника позволяли таким образом распрощаться с жизнью. Но ведь у самураев были и жены, на которых этот поступок тоже должен был как-то отразиться.
2. Немного фактов о жизни самурайских жен
Женщины, отцы или мужья которых были самураями, в мужчинах по ряду причин нуждались / Фото: cikavopro.com
Женщины, отцы или мужья которых были самураями, в мужчинах по ряду причин нуждались. Во всяком случае с ними они могли получить стабильное финансовое положение, выжить в нелегких условиях, иметь защиту. Но сами женщины для мужчин не были настолько необходимы.
Если же у японского мужчины того времени (не только у самурая) своего хозяйства или же возможного наследства не было, то и законно заключить брак для продолжения рода он не мог. В связи с этим в основном женились зажиточные самураи, а также простолюдины, но обладающие определенным достатком. Скорее всего это и стало причиной того, что лишь приблизительно два процента мужчин Японии, которые так или иначе имели отношение к военному делу ближе к 1900 г. имели собственные семьи.
В Японии во время феодального строя женщина вела все хозяйство своего супруга / Фото: funart.pro
В Японии во время феодального строя женщина вела все хозяйство супруга. Ключевая роль самурайских жен была еще и в том, что именно они, если возникала такая необходимость, защищали детей и дом. Зачастую этих женщин тоже считали самураями. К ним применялось и другое определение – «онна-бугэйся». Это значило, женщина является представителем самурайского класса, умеющая владеть оружием.
Ключевая роль самурайских жен была еще и в том, что именно они, если возникала такая необходимость, защищали детей и дом / Фото: lifter.com.ua
Многие из них в придачу ко всему руководили слугами, занимались посевами, обеспечивали поставки необходимого продовольствия, занимались детьми еще и мстили в случае смерти супруга или кого-то из детей. После смерти мужа у японок не было права вступать снова в брак с другим мужчиной. Развестись со своим мужем они тоже не могли по закону.
3. Что делали женщины, если муж совершал харакири
Жены самураев спокойно могли лишить себя жизни при осаждении или захвате их жилища / Фото: 4tololo.ru
Следует сразу отметить, что этот вид самоубийства не являлся исключительно прерогативой мужчин. Если подобное происходило с мужем или он не возвращался с поля боя, нередко их женщины делали «дзигай». Они спокойно могли лишить себя жизни при осаждении или захвате их жилища. Таким образом они защищали собственную честь, избегая насилия.
«Дзигай» от «харакири» имел одно существенное отличие, женщине не нужно было терпеть болезненные муки / Фото: calypsocompany.ru
«Дзигай» от «харакири» имел одно существенное отличие. Женщине не нужно было терпеть болезненные муки и что-то кому-то доказывать, в отличие от мужчин-самураев. Поэтому покидали они этот мир быстро – перерезали горло лезвием, спрятанным в рукаве своего кимоно. Зачастую женщины предварительно куском шелка связывали себе колени, чтобы после смерти оставаться в приличном положении.
Но и мужской тип харакири они тоже вполне могли совершить. Ярким примером тому являются 22 жены самураев, которые в Бошине к концу гражданской войны ушли из жизни вслед за супругами при помощи традиционного «сеппуку», но врагу не сдались.
Супруга была вправе принять буддийский обет и уйти в храм, чтобы до конца своих дней вымаливать прощение душе самурая / Фото: ВКонтакте
Если же харакири было сделано мужчиной по его желанию, а не в связи с преступлением, честь его жены и семьи в целом оставалась незапятнанной и женщины могли жить дальше. Если случай серьезный, супруга была вправе принять буддийский обет и уйти в храм, чтобы до конца своих дней вымаливать прощение душе самурая.
Получается, что дальнейшая жизнь женщины зависела от причин харакири супруга, но так как у нее все-таки был выбор, то и от ее желания тоже.
