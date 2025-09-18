Что должна была сделать жена самурая, если супруг совершал харакири

1. Причины, вынуждавшие самурая покончить жизнь самоубийством

«Сеппуку» – слово, которое происходит от двух отдельных слов «сетсу» и «фуку», первое значит «резать», второе – «живот» / Фото: mocah.org







трусость во время схватки в бою и испытываемый от этого стыд;















предательство;















непорядочный поступок;















утрата чести;















утрата спонсорства дайме;











чтобы доказать собственную честь и прочие.



Нередко тем, кого во время боя не убивали, а просто побеждали, генералы противника позволяли таким образом распрощаться с жизнью / Фото: znaj.ua

2. Немного фактов о жизни самурайских жен

Женщины, отцы или мужья которых были самураями, в мужчинах по ряду причин нуждались / Фото: cikavopro.com

В Японии во время феодального строя женщина вела все хозяйство своего супруга / Фото: funart.pro

Ключевая роль самурайских жен была еще и в том, что именно они, если возникала такая необходимость, защищали детей и дом / Фото: lifter.com.ua

3. Что делали женщины, если муж совершал харакири

Жены самураев спокойно могли лишить себя жизни при осаждении или захвате их жилища / Фото: 4tololo.ru

«Дзигай» от «харакири» имел одно существенное отличие, женщине не нужно было терпеть болезненные муки / Фото: calypsocompany.ru

Супруга была вправе принять буддийский обет и уйти в храм, чтобы до конца своих дней вымаливать прощение душе самурая / Фото: ВКонтакте