Удивительно, как даже самый грязный дачный ковёр приобретает первозданную чистоту, как будто бы из магазина, а всё, что нужно сделать — это провести небольшую уборку с доступным чистящим средством.
Таблетки для посудомоечной машины справляются на ура с чисткой ковров. Просто растворите одну таблетку в 2 л горячей воды.
Если ковёр очень грязный, то рекомендуется также добавить 2 ст. л. нашатырного спирта.
Далее, окуните щётку в мыльную воду (если она недостаточно мыльная, то добавьте немного жидкости для мытья посуды) и почистите ковёр. Чистить ковёр мыльной щёткой очень легко и быстро.
Когда весь ковёр будет очищен, наберите чистую воду и тряпкой или той же щёткой пройдитесь по всей поверхности ковра, чтобы удалить остатки мыла. Просушите и постелите свежий и чистый ковёр на прежнее место!
Подробнее о том, как почистить ковёр с помощью таблетки для посудомоечной машины, смотрите в видео ниже:
Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту
Удивительно, как даже самый грязный дачный ковёр приобретает первозданную чистоту, как будто бы из магазина, а всё, что нужно сделать — это провести небольшую уборку с доступным чистящим средством.
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