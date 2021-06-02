Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту

Удивительно, как даже самый грязный дачный ковёр приобретает первозданную чистоту, как будто бы из магазина, а всё, что нужно сделать — это провести небольшую уборку с доступным чистящим средством.



Таблетки для посудомоечной машины справляются на ура с чисткой ковров. Просто растворите одну таблетку в 2 л горячей воды.



Если ковёр очень грязный, то рекомендуется также добавить 2 ст. л. нашатырного спирта.



Далее, окуните щётку в мыльную воду (если она недостаточно мыльная, то добавьте немного жидкости для мытья посуды) и почистите ковёр. Чистить ковёр мыльной щёткой очень легко и быстро.



Когда весь ковёр будет очищен, наберите чистую воду и тряпкой или той же щёткой пройдитесь по всей поверхности ковра, чтобы удалить остатки мыла. Просушите и постелите свежий и чистый ковёр на прежнее место!



Подробнее о том, как почистить ковёр с помощью таблетки для посудомоечной машины, смотрите в видео ниже:

