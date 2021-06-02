С нами не соскучишься!

7 963 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...
  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...

Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту

Удивительно, как даже самый грязный дачный ковёр приобретает первозданную чистоту, как будто бы из магазина, а всё, что нужно сделать — это провести небольшую уборку с доступным чистящим средством.
Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту
Таблетки для посудомоечной машины справляются на ура с чисткой ковров. Просто растворите одну таблетку в 2 л горячей воды.
Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту
Если ковёр очень грязный, то рекомендуется также добавить 2 ст. л. нашатырного спирта.
Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту
Далее, окуните щётку в мыльную воду (если она недостаточно мыльная, то добавьте немного жидкости для мытья посуды) и почистите ковёр. Чистить ковёр мыльной щёткой очень легко и быстро.
Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту
Когда весь ковёр будет очищен, наберите чистую воду и тряпкой или той же щёткой пройдитесь по всей поверхности ковра, чтобы удалить остатки мыла. Просушите и постелите свежий и чистый ковёр на прежнее место!
Всего 1 таблетка вернёт грязному ковру первозданную чистоту
Подробнее о том, как почистить ковёр с помощью таблетки для посудомоечной машины, смотрите в видео ниже:

Ссылка на первоисточник
Ковёрчистка
Обсудить

Картина дня

наверх