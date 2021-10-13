Парижские «страсти» XX века: Таким город влюблённых мало кто видел

Большинство людей и по сей день задаются вопросом, а каким же на самом деле был город влюблённых в далёкие пятидесятые? Эпический коллаж, сотканный из сотен тысяч противоречий: местами грязный и утончённый, временами хаотичный и безмятежный, зачастую жёсткий и раскрепощённый, точно такой же, как и сегодня. Снимки, сделанные легендарными фотографами прошлого века – отличный повод и прекрасная возможность вернуться в те годы, чтобы без лишних слов увидеть всё то, что унесли с собой пробегающие мимо открытые автобусы и дамочки в палантинах из горностая.
Как бы романтично это ни звучало, но жизнь в Париже не всегда была столь лёгкой (как её зачастую изображали) в годы после Второй мировой войны. Начиная с 1946 года население столицы стало ежегодно расти, достигнув в 1954 году в общей сложности около трёх миллионов человек. И, несмотря на то, что за четверть века не было построено ни одного нового жилья, тем не менее, почти сто тысяч жилых домов были официально признаны и объявлены нежилыми, но при этом все они были забиты до отказа. Внутри условия были ужасные: в одном из пяти домов не было водопровода, у двух третей не было туалета, а в трёх четвертях не было ванных. Соответственно, перенаселение в таких масштабах привело к резкому росту смертности от туберкулеза. Но как ни странно, именно в это время город был находкой для талантливых фотографов, которые среди руин, погрома и мусора на улицах столицы отыскали и запечатлели то, что на века ушло в историю и фотоархивы. Документируя повседневную жизнь, им удалось показать ту тонкую грань между фотожурналистикой и живописными картинами общества, в совокупности представляющими поэтическое видение Парижа и его жителей, навевающих ностальгию по золотому веку в истории города.
Порт-де-Ванв, 1951 год. Автор: Sabine Weiss.
В июне 2016 года французская фотогалерея и медиа-галерея JeudePaume описала Сабину Вайс как «последнего представителя французской гуманистической школы фотографии», представившей первую в истории выставку её личных архивов в ChâteaudeTours. Несмотря на то, что по тем временам она была единственной женщиной, которая развивала свою карьеру в сфере фотографии на протяжении шестидесяти лет, это не остановило её и помогло ей достичь несказанного успеха в непростом деле, считавшимся в те годы исключительно мужским.
Буа-де-Булонь, Париж, 1952 год. Автор: Sabine Weiss.
Она родилась в Швейцарии в 1924 году. Терзаемая любовными переживаниями, девушка совершает «побег» и в свои двадцать два года, оказывается в Париже. Воодушевлённая и очарованная сменой обстановки, она не без труда находит работу, становясь помощником известного по тем временам фотографа Вилли Мэйвальда (Willy Maywald). А спустя шесть лет, находясь в офисе Vogue, она познакомилась с Робертом Дуано (Robert Doisneau) и вскоре после этого присоединилась к агентству Rapho, подписав девятилетний контракт с журналом о стиле жизни. За этот промежуток времени Вайс не только снимала по всему миру для целого ряда международных изданий, а и, сосредоточившись на своём интересе к человечеству, стала подумывать о том, чтобы делать то, что ей нравится.
Монмартр, 1953 год.
Фотография Парижа Вайс 1950-х годов является одним из самых выдающихся снимков в мире, переполненных таинственностью в тусклом свете фонарей, проезжающих мимо машин. «У меня свой взгляд на мир и свой уникальный подход к творчеству. Я делаю фотографии, чтобы держаться за эфемерность, запечатлевать удачу, сохраняю образ чего-то, что исчезнет: жесты, отношения, объекты, которые напоминают нам о нашей короткой жизни. Камера поднимает их и замораживает в тот самый момент, когда они исчезают. Мне нравится этот постоянный диалог между мной, моей камерой и моим объектом, который отличает меня от других фотографов, которые не стремятся к этому диалогу и предпочитают держаться на расстоянии от своего объекта».
2. Кристер Стремхольм (Christer Strömholm)
Елисейские поля, Париж 1950 год. Автор: Christer Strömholm.
Один из величайших деятелей шведской фотографии ХХ-го века, Кристер Стремхольм (Christer Strömholm) жил в Париже в течение отрезков времени между 1946 и 1964 годами. Сначала он обучался графике и живописи, именно в это время он открыл широкоформатную камеру и понял, что не стоит упускать свой шанс и возможность работать там, где действительно хочется. Блуждая по улицам французской столицы, наматывая круги по площади Бланш, он придумал свой собственный стиль чёрно-белой уличной фотографии, вызывающий восторг и зависть у современников.
Клиньянкур, Париж, 1955 год. Автор: Christer Strömholm.
Он впервые приехал в Париж в возрасте двадцати восьми лет, чтобы учиться в Академии изящных искусств. В первые дни он работал над серией портретов художников, а также снимками стен, теней и минималистских настроек. Он также прошёл курсы во Флоренции и Фаэнце и взял себе псевдоним Кристер Кристиан (Christer Christian). Позже, его работа раскрыла все принципы фотографического изображения, такие как «существующий свет», «момент экспонирования» и «личная ответственность».
Маленький Кристер, Пигаль 1955 год. Автор: Christer Strömholm.
В начале 1960-х годов он наладил дружеские и профессиональные отношения с членами транссексуального сообщества Парижа. Его самая известная серия портретов под названием «Les Amiesde Place Blanche» документировала повседневную жизнь его гламурных знакомых в гостиничных номерах и кафе, а также их рабочие ночи на улицах квартала красных фонарей.
3. Питер Миллер (Peter Miller)
Тюильри. Автор: Peter Miller.
Свой первый фотографический опыт Питер Миллер (Peter Miller) в Париже обрёл в 1954 году в качестве ассистента Юсуфа Карша (Yousuf Karsh), известного фотографа-портретиста, с которым они, путешествуя три месяца по Европе, снимали выдающихся личностей от Диора до Альберта Камю и Пабло Пикассо. На тот момент Питер всё ещё учился в Университете Торонто, и после лета, управляя Krysh's Chrysler и направляя камеру, фонари и фоны по узким парижским лестницам в погоне за сенсацией, он вернулся в Канаду.
Les Iles. Автор: Peter Miller.
Окончив учебное заведение и оказавшись зачисленным в армию США он три года провёл в Париже в качестве фотографа службы связи. Миллер потратил свои личные средства, чтобы купить две камеры Rolleiflex и Leica и ничем непримечательный костюм, позволяющий перемещаться ему по улицам города, не привлекая внимания жителей, уставших видеть солдат, весело шагающих в развлекательные дома Pigalle. Сотни снимков, и лишь две сотни из них вошли в книгу фотографий, которую он опубликовал спустя сорок лет.
В первый раз я увидел Париж. Автор: Peter Miller.
4. Морис Сапиро (Maurice Sapiro)
Последний свет, Тюильри. Автор: Maurice Sapiro.
1956 год стал для Мориса Сапиро (Maurice Sapiro) одним из наиболее значимых в его жизни. Большую часть времени он проводил не только в Ля-Рошель, но и в Пуатье, занимаясь самыми разными поручениями. Любимым его занятием была помощь местному оркестру, где он выступал в качестве помощника тогдашнего дирижера. Чуть позже основной его миссией стала фотография и популяризация взаимоотношений между американцами и французами. Первым его приобретением, что обошлось ему ни много ни мало, почти что в сто долларов, стала новая камера модели Leica IIIF. С её помощью он заснял потрясающие снимки в золотых оттенках, что напоминали ему о процессе создания Lumière Autochrome.
Café de la Flamme, Париж, 1956 год. Автор: Maurice Sapiro.
Его ежедневный променад имел, в целом, почти что одинаковый график: утром его ждал типичный парижский завтрак на Елисейских полях, что состоял из чашечки дымящегося кофе и хрустящего круассана. В этот момент он мог любоваться величественной Триумфальной аркой, с которой и начиналось его ежедневное путешествие в мир фотографии. Всего один щелчок – и он отправлялся восвояси, путешествуя по городу, что в те мгновения был полон туристов, обходя самые именитые его уголки и, конечно же, не пропуская прекрасного Лувра. По его словам, фотограф именно в этом месте окончательно решил связать свою жизнь с творчеством и живописью.
Сакре-Кер, Париж, 1956 год. Автор: Maurice Sapiro.
Стоит также отметить, что более сорока лет Морис являлся преподавателем музыки в начальной школе, а затем оставил свой пост в 1996 году и ушёл на заслуженную пенсию, где как раз смог вздохнуть спокойно и полноценно заняться творчеством. Благодаря этому он стал широко известен и крайне популярен, международная публика в восторге от его реалистичных пейзажей и сочных натюрмортов. Сапиро противится любым сравнениям себя с другими творческими людьми, но порой охотно заявляет, что в своей работе равняется на таких гигантов, как Вистлер и Иннес.
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