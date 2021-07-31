9 секретов лоукостеров, с которыми нужно держать ухо востро

Яркие образы в работах современных художников.
В настоящее время в нью-йоркской Spoke NYC галерее проходит захватывающая выставка современной живописи и скульптуры. В экспозиции представлены работы более, чем 50 мастеров со всего мира – некоторые из них уже хорошо известны ценителям прекрасного, тогда как другие пока находятся в творческом поиске.
1. «Огана»
Автор картины, написанной по дереву – американская художница Одри Кавасаки (Audrey Kawasaki).
2. «Параллельное я»
Автор картины – канадская художница Сара Йонкас (Sarah Joncas).
3. «Блум»
Автор картины – американская художница Кристен Райхерт (Kristen Reichert).
4. «Метаморфозы»
Автор картины – американская художница Мариса Аргон Вэр (Marisa Aragon Ware).
5. «Призрачный дождь»
Автор картины – российская художница Таня Шацева (Tanya Shatseva).
6. «Черная дыра на Млечном пути»
Автор картины – российская художница Таня Шацева (Tanya Shatseva).
7. «Симбиоз»
Автор картины – норвежская художница Натали Фосс (Natalie Foss).
8. «Нелюбимый: Спасение»
Автор картины – новозеландская художница-портретист Мередит Марсоне (Meredith Marsone).
9. «Нелюбимый: Достижение»
Автор картины – новозеландская художница-портретист Мередит Марсоне (Meredith Marsone).
10. «Гнездо Авы»
Автор скульптуры – корейская художница Эми Сол (Amy Sol).
11. «Русалка Кипао»
Автор картины – американская художница Лорен Ю.С. (Lauren YS).
12. «Зимняя дорога»
Автор картины - американский художник Дэн Мэй (Dan May).
13. «Природа разума»
Автор картины – художник под псевдонимом Peca.
14. «Они охотятся ночью»
Автор картины – художница Венди Труонг (Wendy Truong).
15. «Аккорокамуй-младший»
Автор картины – американский художник Скотт Масгров (Scott Musgrove).
16. «Рара Авис»
Автор картины – художник-абстракционист Джонни Родригес (Johnny Rodriguez).
17. «Утешение»
Автор картины – британский художник Майлз Джонстон (Miles Johnston).
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