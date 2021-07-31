9 секретов лоукостеров, с которыми нужно держать ухо востро

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Яркие образы в работах современных художников.

Яркие образы в работах современных художников.

В настоящее время в нью-йоркской Spoke NYC галерее проходит захватывающая выставка современной живописи и скульптуры. В экспозиции представлены работы более, чем 50 мастеров со всего мира – некоторые из них уже хорошо известны ценителям прекрасного, тогда как другие пока находятся в творческом поиске.

1. «Огана»


Автор картины, написанной по дереву – американская художница Одри Кавасаки (Audrey Kawasaki).

Автор картины, написанной по дереву – американская художница Одри Кавасаки (Audrey Kawasaki).

 

2. «Параллельное я»


Автор картины – канадская художница Сара Йонкас (Sarah Joncas).

Автор картины – канадская художница Сара Йонкас (Sarah Joncas).

 

3. «Блум»


Автор картины – американская художница Кристен Райхерт (Kristen Reichert).

Автор картины – американская художница Кристен Райхерт (Kristen Reichert).

 

4. «Метаморфозы»


Автор картины – американская художница Мариса Аргон Вэр (Marisa Aragon Ware).

Автор картины – американская художница Мариса Аргон Вэр (Marisa Aragon Ware).

 

5. «Призрачный дождь»


Автор картины – российская художница Таня Шацева (Tanya Shatseva).

Автор картины – российская художница Таня Шацева (Tanya Shatseva).

 

6. «Черная дыра на Млечном пути»


Автор картины – российская художница Таня Шацева (Tanya Shatseva).

Автор картины – российская художница Таня Шацева (Tanya Shatseva).

 

7. «Симбиоз»


Автор картины – норвежская художница Натали Фосс (Natalie Foss).

Автор картины – норвежская художница Натали Фосс (Natalie Foss).

 

8. «Нелюбимый: Спасение»


Автор картины – новозеландская художница-портретист Мередит Марсоне (Meredith Marsone).

Автор картины – новозеландская художница-портретист Мередит Марсоне (Meredith Marsone).

 

9. «Нелюбимый: Достижение»


Автор картины – новозеландская художница-портретист Мередит Марсоне (Meredith Marsone).

Автор картины – новозеландская художница-портретист Мередит Марсоне (Meredith Marsone).

 

10. «Гнездо Авы»


Автор скульптуры – корейская художница Эми Сол (Amy Sol).

Автор скульптуры – корейская художница Эми Сол (Amy Sol).

 

11. «Русалка Кипао»


Автор картины – американская художница Лорен Ю.С. (Lauren YS).

Автор картины – американская художница Лорен Ю.С. (Lauren YS).

 

12. «Зимняя дорога»


Автор картины - американский художник Дэн Мэй (Dan May).

Автор картины - американский художник Дэн Мэй (Dan May).

 

13. «Природа разума»


Автор картины – художник под псевдонимом Peca.

Автор картины – художник под псевдонимом Peca.

 

14. «Они охотятся ночью»


Автор картины – художница Венди Труонг (Wendy Truong).

Автор картины – художница Венди Труонг (Wendy Truong).

 

15. «Аккорокамуй-младший»


Автор картины – американский художник Скотт Масгров (Scott Musgrove).

Автор картины – американский художник Скотт Масгров (Scott Musgrove).

 

16. «Рара Авис»


Автор картины – художник-абстракционист Джонни Родригес (Johnny Rodriguez).

Автор картины – художник-абстракционист Джонни Родригес (Johnny Rodriguez).

 

17. «Утешение»


Автор картины – британский художник Майлз Джонстон (Miles Johnston).

Автор картины – британский художник Майлз Джонстон (Miles Johnston).

 

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