Любимые духи советских женщин, за которыми они были готовы часами стоять в очереди

Советская система и дефицит всех потребительских товаров не являлись препятствием для женщин. Они умудрялись быть красивыми и модными – самостоятельно шили наряды, доставали импортные вещи, обувь и, конечно же, духи. Парфюмы иностранного производства попадали на прилавки магазинов не так часто, как хотелось бы и в ограниченном количестве. К тому же стоили они недешево. Но за ними всегда выстраивалась огромная очередь. Эти духи сильно отличались от того, что предлагала отечественная индустрия. Популярные парфюмы «Красная Москва» «Ландыш серебристый», «Натали» проигрывали своим «коллегам» из-за границы.
Новогодняя коллекция. / Фото: fragrantica.ru
Счастливые обладательницы прекрасных ароматов пользовались ими очень экономно, растягивая удовольствие на года. Им это хорошо удавалось, так как в СССР поступала концентрированная продукция в формате духов. Стойкий аромат не исчезал с одежды и после того, как она была постирана. Ну а если вдруг духи случайно проливались на ковер, то в квартире годами можно было чувствовать этот удивительный запах.
Духи в СССР / Фото: fragrantica.ru
Самое интересное, что и в наше время популярные в Советском Союзе зарубежные духи не утратили свою привлекательность в глазах представительниц прекрасного пола. Найти их можно на различных интернет-сайтах, специализирующихся на продаже аромапродуктов.
1. Climat Lancome
Climat Lancome / Фото: basenotes.net
Французская мечта женщин СССР. Небольшой флакончик этих легендарных духов стоил баснословные деньги – 45 рублей при средней зарплате 100 рублей. Конечно, позволить себе столь дорогую покупку могла далеко не каждая девушка. Но следует отметить, что оно того стоило. Сочетание ноток бергамота, персика, розы, жасмина, нарцисса, фиалки и ландыша позволяли почувствовать себя королевой даже при отсутствии брендовых вещей и изящных туфелек.
Climat Lancome Винтаж / Фото: parfumo.net
Вокруг того, каким образом этот аромат проник сквозь «железный занавес», ходят легенды. Существует мнение, что ученица основателя Lancome Армана Птижана смогла добиться расположения Никиты Хрущева, что и повлияло на получение разрешения на поставку в страну духов, а затем и всей косметической продукции известного бренда.
Это интересно!Не так давно этому парфюму исполнилось сорок лет. В честь этого события бренд персонально для России выпустил обновленный вариант Climat, в котором традиционная композиция слегка изменена. Тираж парфюма был ограниченным – три тысячи флаконов. Цена каждого составляла 18 000 рублей. Несмотря на это, партию раскупили очень быстро, что и неудивительно.
2. Magie Noire Lancome
Magie Noire Lancome / Фото: izi.ua
На рынке появились практически одновременно с предыдущим ароматом, но столь огромное признание у советских женщин не получили. Восточный глубокий парфюм поняли и приняли не все. Это селективный продукт, который стал первым в СССР. Кому-то он подошел сразу, а другие «Черную магию» считали возрастными, очень женственными.
На самом деле аромат, сочетающий в себе цитрусовую свежесть, жасмин, терпкий мед, бергамот и специи, подходил не всем женщинам. Но тем, для кого парфюм стал «родным», он заменил афродизиак. Духи подчеркивали сексуальность и грацию счастливой обладательницы.
Поклонницы Magie Noire утверждают, что во флаконе соединены лед и жаркое пламя. Эротичный парфюм одновременно воспламеняет, зажигает и остужает чувства. Дизайн флакона под стать содержимому. По внешнему виду он схож с декольте девушки в игривом платье – маленьком и черном.
3. Diorissimo Christian Dior
Diorissimo Christian Dior / Фото: laparfumerie.org
Первый показ «Французские моды», организованный модным Домом Dior, в СССР был проведен в Москве в 60-х годах двадцатого века. Моделей можно было встретить не только во время их дефиле по подиуму, но и на улицах города. Естественно, для советских граждан девушки были инопланетянами, представительницами совсем другого мира.
Нет ничего удивительного в том, что наши соотечественницы не смогли остаться равнодушными к парфюму от Dior Diorissimo. Основа их – ландыш. Диор считал аромат этого цветка символом свежести и чистоты. Счастливицы, которым удавалось приобрести духи, хранили их долгие годы.
4. Estee Estee Lauder
Estee Estee Lauder / Фото: laparfumerie.org
В восьмидесятые в магазинах появились и американские духи, а именно парфюм бренда Estee Lauder под названием Estee. Существует легенда, что Эсте Лаудер хотела передать в своем аромате отражение переливов люстры в бокале игристого шампанского. В нем смешались ноты розы, сандала, ландыша, мха и жасмина.
Парфюм был сладким и пряным одновременно. Буквально капли было достаточно для того, чтобы флер остался на весь день. Запах чувствовался и после стирки одежды, поэтому часто девушки наносили духи на платки и шарфы, чтобы порадовать себя уже после того, как флакончик опустеет.
5. Opium Yves Saint Laurent
Opium Yves Saint Laurent / Фото: meshok.net
Аромат, созданный Ив Сен-Лораном в 1977 году, появился в Советском Союзе в конце восьмидесятых. Автор хотел передать запах, характерный для шкатулок, в которых японцы хранят опиум. Для этого он смешал пряности, цитрус и цветочные нотки. Наши соотечественницы, чтобы купить духи, должны были отстоять сумасшедшую очередь. Но этот парфюм был универсален и использовался и для повседневных, и для торжественных выходов.
6. J'ai Ose Guy Laroche
J'ai Ose Guy Laroche / Фото: crafta.ua
Изысканный парфюм, элегантный, для которого характерны цветочные ноты с пряными тонами, стал любимым для многих женщин. Его держали для особых случаев. Как и предыдущие ароматы, этот отличался особенной стойкостью.
7. Fidji Guy Laroche
Fidji Guy Laroche / Фото: msk.bloknot.ru
Fidji – духи с легким цветочным ароматом, женственным и утонченным. Изначально он был посвящен солнечному острову Фиджи. В нем соединены нотки лимона, гальбанума, фиалки, розы, ириса, гиацинта, бергамота, жасмина, гвоздики. Несмотря на то, что появился парфюм в 1966 году, сегодня он не менее актуален и востребован.
Духи GiGi и Ellipse / Фото: parefume.ru
Были и другие ароматы, за которыми охотились и молоденькие девушки, и зрелые дамы. Например, восточные парфюмы GiGi или Ellipse. Флаконы не выбрасывались и после того, как содержимое их заканчивалось. Они могли храниться годами, издавая чудесный запах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии