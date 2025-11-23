Неверные мужья из мира большой политики

Во все времена мужчины изменяли своим женам. Но политики, пользуясь служебным положением, делали это особенно часто. Кто-то из них пытался тщательно скрывать любовниц, но были и те, кто не стеснялся изменять в открытую. Вспоминаем самых известных неверных мужей из мира большой политики.
Принц Чарльз
В 1981 году мир стал свидетелем, пожалуй, самой громкой и пышной свадьбы двадцатого столетия.
Еще в юношестве у Чарльза были сильные чувства к Камилле Паркер Боулз, но их отношения не увенчались успехом, и Камилла вышла замуж за другого. Всего за пять дней до свадьбы с принцессой Дианой Чарльз позволил себе высказаться: «Никогда не смогу чувствовать к Диане то, что чувствую к Камилле».
Именно любовь принца к Боулз разрушила его брак с Дианой. Спустя несколько лет после свадьбы у Чарльза началась депрессия. Когда он был на грани нервного срыва Эмили вам Катсен — близкая подруга принца — даже обратилась к Камилле с просьбой позвонить Чарльзу и просто поговорить с ним. Именно после этого рокового звонка у бывших возлюбленных снова начался роман. Летом того же года Чарльз съехал в Хайгроув, а Диана начала встречаться с другим мужчиной. Поняв, что брак не может больше существовать, королева дала сыну согласие на развод.
Джон Кеннеди
Джеки — именно так называли Жаклин Кеннеди — по праву можно считать самой красивой и в то же время самой несчастной первой леди США. Они поженились в 1953 году, и уже после медового месяца отношения начали портиться. Джеки ревновала Джона к его бывшим любовницам, с которыми он поддерживал связь. Но развод мог испортить имидж президента, поэтому отец политика вмешался в их брак и сделал все, чтобы супруги помирились. Бывший президент США изменял супруге как с девушками легкого поведения, так и с сотрудницами администрации. Но самые яркие романы у него случились с двумя женщинами: Джудит Кэмпбелл Экснер и Мэрилин Монро. С первой Джон Кеннеди познакомился еще до того как стал президентом. Джудит не подозревала, что была не единственной любовницей Джона. «Если бы мне стало известно, что в Белом доме он встречается с другими женщинами, я немедленно положила бы конец нашим отношениям», — рассказывала она. Статус любовницы нисколько не привлекал Джудит. А когда Джон предложил ей перебраться в Вашингтон, она заявила, что ее и без того преследуют агенты ФБР, и это будет рискованный шаг. Вскоре пара распалась. Еще одной любовницей президента была актриса Мэрилин Монро. Их встречи проходили в гостинице «Карлайл», куда Монро приходила в платьях свободного кроя и в парике. Джон Кеннеди даже не скрывал, что у него кто-то есть на стороне, и все свободное время проводил с белокурой красоткой. Мэрилин в свою очередь не стеснялась звонить в Белый дом и слать письма. Однажды Монро набрала номер самой Жаклин и заявила, что хочет выйти замуж за Кеннеди. Джеки звонку ни чуть не удивилась и предупредила актрису, что в таком случае той придется переехать в Белый дом и взять на себя все обязанности первой леди. Монро эту шутку не поняла и в слезах бросила трубку.
Билл Клинтон
Семья Клинтонов очень напоминает жизнь героев сериала «Карточный домик» Фрэнка и Клэр Андервуд. Все дело в том, что супругов свободные отношения. У каждого из партнеров было «право на „лево“», при этом в работе они всегда выступали единым фронтом. По словам инсайдеров, для Хилари секс был не так важен, поэтому в чете Клинтонов изменял только Билл. О том, что бывший президент заводил интрижки, в Белом доме знали все, но никто не решался высказываться об этом публично. Уже будучи женатым, Билл закрутил роман с начинающей журналисткой Дженнифер Флауэрс. Во время первой же встречи он предложил ей заняться сексом — так и завязались их отношения. Через некоторое время Дженнифер забеременела. Клинтон не на шутку испугался за свою карьеру и вынудил девушку уехать в Арканзас и сделать аборт. В отместку президенту Дженнифер рассказала всю историю их отношений популярному журналу Star. Другой «жертвой» Клинтона стала Паула Джонс. Инцидент произошел 8 мая 1991 года. В тот момент девушка работала в комиссии по промышленному развитию штата Арканзаса. Поднявшись в номер Клинтона, чтобы забрать некоторые бумаги, она увидела политика без штанов. «Он предложил мне заняться оральным сексом. Я отказала: «Извините, я не такая!», — вспоминала Джонс уже позже в одном из интервью. Когда в 1996 году Клинтон баллотировался на второй срок, Паула решила подать на президента в суд. Во время разбирательства выяснилось, что своей супруге Билл изменял еще и с практиканткой из Белого дома Моникой Левински. На суде политик, естественно, все отрицал. Но после того, как выяснилось, что Левински сохранила платье, на котором остались следы спермы президента, Клинтону пришлось во всем сознаться, чтобы избежать импичмента. И это далеко не все любовницы 42-го президента США.
Борис Джонсон
В прошлом году стало известно, что после 25 лет совместной жизни нынешний премьер министр Великобритании и его жена решили развестись. Для общественности эта новость не была сенсационной, потому что многим и без того было известно, что брак трещал по швам. Известно, что бывшая жена Джонсона, Марина Миллер, уже не раз подавала на развод из-за измен мужа, но до суда не доходило. Самой известной любовницей премьер министра была писательница Петронелла Уайатт. Их роман начался в 2004 и продлился четыре года. Из-за этих отношений Борис даже лишился поста в так называемом теневом кабинете. Все дело в том, что он обещал любовнице уйти от жены, но постоянно откладывал серьезный разговор. А когда девушка неожиданно забеременела, ей пришлось сделать аборт. Разъяренная мать Петрониллы, узнав о том, что ее дочке пришлось прервать беременность, решила отомстить Борису, рассказав обо всем прессе. В 2010 году, когда Джонсон занимал пост мэра Лондона, издание Daily Mail сообщило о том, что у политика есть внебрачная дочь. Борис снова попался на измене. Матерью ребенка оказалась арт-консультант Хелен Макинтайр. Поначалу Джонсон все отрицал, но спустя три года официально признался в том, что не был верен жене.
Франсуа Олланд
В 2014 году вышли мемуары гражданской жены президента Франсуа Олланда, которая когда-то сама была его любовницей. В своих воспоминаниях она описывала не только историю их знакомства и романтические встречи, но и неоднократные измены своего благоверного. Слухи о том, что у Франсуа был роман с актрисой Жюли Гайе, ходили задолго до публикации мемуаров. Жюли даже подавала в суд на блогеров, которые порочили в Сети ее имя. На некоторое время обсуждения действительно поутихли. Но спустя время в эфире одной французской передачи коллега Гайе, актер Стефан Гийон, случайно проговорился о ее тайной связи с президентом. Именно эта нелепая оговорка дала повод журналу Closer провести собственное расследование. И вскоре были опубликованы снимки, сделанные 30 декабря, на которых видно, как сначала в дом под номером 20 на улице Дю Сирк заходит Гайе, а спустя полчаса входа в подъезд появляется мужчина, которого Closer называет телохранителем президента. Он осматривает жилой комплекс, после чего туда подъезжают двое парней на скутерах. Один из них — президент Франсуа Олланд, другой — его телохранитель. Узнав об измене гражданского мужа, его супруга Валери Триервейлер устроила грандиозный скандал, и, дабы проучить мужа, выпила целую горсть снотворного. В своих мемуарах она позже напишет: «…Франсуа взял меня за руки, подвел к дивану, уложил и… ушел! Вышел и закрыл за собой дверь! Я забылась долгим сном и открыла глаза лишь в полдень следующего дня. Я схватилась за телефон. Набрала номер мужа и закричала в трубку: — Я могла умереть!»
Андреас Папандреу
Оказывается, бывшая первая леди Франции была не единственной, кого неверный муж подтолкнул на написание мемуаров. До нее это успешно сделала жена бывшего премьер-министра Греции Маргарет Папандреу. Они познакомились в 1948 году на приеме у стоматолога, и через два года решили пожениться. До рубиновой свадьбы паре не хватило два года. Это был скандал мирового масштаба. Спустя 38 лет брака Андреас ушел от жены, которая родила ему четверых детей, к симпатичной 35-летней стюардессе из Olympic Airways Димитре Лиани. Но, в отличие от других политиков, держать Димитру в качестве любовницы Андреас, которому на тот момент было 70 лет, не хотел. Он тут же потребовал от Маргарет развода и вскоре женился на новой возлюбленной. В своей книге «Любовь и сила» бывшая жена премьер-министра написала, что спустя буквально пару месяцев после того, как Папандреу познакомился с Лиани, он приехал с ней в их дом в Лондоне, где находилась Маргарет. Супруга Андреаса чувствовала себя униженной и покинула особняк. На ее слова о том, что Лиани годится ему в дочери, Папандреу ответил: «Да, разве это не прекрасно?».
Сильвио Берлускони
О бывшей супруге экс-президента Италии известно немного, зато о его изменах — достаточно. Долгие годы Вероника терпела интрижки Сильвио на стороне, но продолжала молчать. Последней каплей для Лари стала связь супруга с моделью Ноэми Летиции. Ее возмутило, что ради того, чтобы отпраздновать 18-летие любовницы, Сильвио уехал в Неаполь, в то время как дни рождения по случаю совершеннолетия своих детей он пропустил. После этого Вероника подала на развод. От Сильвио она требовала выплаты алиментов размере трех миллионов евро ежемесячно. Согласно итальянскому законодательству, после развода муж должен обеспечить своей экс-супруге тот уровень жизни, к которому она привыкла. Берлускони, как один из самых богатых и влиятельных людей Италии, естественно, не хотел платить такие огромные деньги бывшей жене. Его адвокатам удалось снизить сумму до 1,4 миллиона евро. Но в 2017 году стало известно, что Берлускони больше не обязан выплачивать Веронике алименты. Более того, теперь она должна должна была вернуть Сильвио «кругленькую сумму» в размере 60 миллион евро, т. к суд постановил, что Лари не нуждается в деньгах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии