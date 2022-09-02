Что посадить в теплице после уборки урожая

Когда тепличные растения окончательно перестают плодоносить, зачастую огородники просто выкорчевывают их и готовят теплицу к зимнему отдыху. А зря – до наступления настоящих холодов на пустующем месте еще можно успешно вырастить много полезного!

Мы с вами уже говорили об использовании теплицы зимой – и зелень, и клубнику, и овощи в ней можно выращивать даже в самые холодные месяцы, но, разумеется, только при наличии хорошо налаженной системы обогрева и освещения.

Однако даже если у вас обычная необогреваемая теплица, не торопитесь консервировать ее на зиму сразу после сбора урожая тепличных культур весеннего и раннего летнего посева. При достаточной сноровке и знаниях крытое сооружение на огородном участке позволит вам вырастить на этих же грядках еще один урожай в сезоне и без установки дополнительного оборудования.



Севооборот в теплице

Что посадить в теплице в августе и сентябре

Лук, чеснок

Редис, редька

Укроп, базилик, петрушка, кориандр, фенхель

Растения-сидераты

Собирать урожай в теплице многие начинают уже в июле – все зависит от выбранных сортов тех же томатов, баклажанов, перца или огурцов. Так что к августу, а уж тем более к сентябрю у большинства огородников освобождаются значительные площади, на которых рука так и тянется посадить что-нибудь эдакое. Сажать? Конечно! На улице еще вполне тепло, световой день достаточно длинный, и некоторые культуры с коротким сроком созревания вполне успеют вызреть на месте убранных.Однако не торопитесь сажать на опустевшие тепличные грядки первые попавшиеся скороспелые растения, вспомните о требованиях разных культур к почве и условиям выращивания и о правилах севооборота, науки о грамотном чередовании растений на участке. Именно соблюдение этих самых правил поможет существенно увеличить отдачу от использования участка без значительных вложений, оздоровить почву и позволить ее ресурсам расходоваться более рационально.Например, существует правило о том, что сперва на грядке выращивают самую «прожорливую» культуру, а в дальнейшем – растения с меньшей потребностью в питательных веществах, не забывая при этом регулярно удобрять участок или оздоравливать его сидератами.Нельзя одну и ту же грядку несколько лет подряд засаживать одной и той же культурой, особенно с высокой потребностью в микроэлементах. В этом случае велика вероятность истощить почву – ведь год за годом растения будут забирать из нее одни и те же подходящие для них питательные вещества. К тому же предшественник практически обязательно оставит своему последователю «в наследство» возбудителей определенных болезней, которые сезон за сезоном будут накапливаться и процветать на одном месте и на одной культуре.Не стоит и бездумно чередовать культуры лишь по принципу наиболее отдаленного родства – у них могут оказаться совершенно различные требования к условиям произрастания (кислотность и состав микроэлементов почвы, освещенность, уровень залегания грунтовых вод и т.п.), и последователь просто не приживется на неправильной грядке.И именно правила севооборота позволят вам грамотно подобрать очередную культуру с учетом того, что росло в теплице раньше.Чаще всего в наших условиях в теплице массово выращивают огурцы, томаты, баклажаны и перец. Что же можно посадить им на смену в августе и сентябре (а иногда даже и в теплом октябре), чтобы не нарушать правил севооборота?Предлагаем вашему вниманию таблицы предшественников и последователей на тепличных грядках с учетом всего вышеперечисленного.Но, разумеется, не все эти культуры успеют вызреть до холодов, будучи посаженными в теплице второй очередью. А что же успеет?Как видим из предыдущей таблицы, после уборки урожая в теплице практически после каждой из основных культур можно посадить скороспелые и не очень требовательные лук с чесноком, зелень, сидераты, а также некоторые корнеплоды (например, редис). Рассмотрим подробнее условия их выращивания в осенней теплице.Лук и чеснок на перо – всегда безотказный вариант, если у вас образовались пустующие грядки. Культуры эти неприхотливы, холодостойки, скороспелы. А если вы еще слегка удобрите почву в теплице перед их посадкой – растения непременно порадуют вас скорыми дружными витаминными всходами – при хороших условиях первый урожай вы снимете уже дней через 25-30.Для выгонки лука на перо используют виды с очень коротким периодом покоя либо вообще без такового (они сразу после уборки готовы к формированию нового урожая) – многоярусный, батун, шнитт, слизун.Салаты, шпинат, руккола, мангольд, ревеньРазличные виды салата и шпината, а также руккола, мангольд, ревень растут исключительно быстро, не боятся прохладной погоды, не требуют от природы много света, а от огородника – массы усилий по уходу. Посадки придется лишь регулярно прореживать, рыхлить землю и поливать.Урожай всей этой листовой зелени собирают, срезая периферические крупные листья и оставляя расти молодые. Главное – подобрать скороспелые сорта, которые полностью созреют уже к концу второй-третьей недели после посева. То есть, при удачном стечении обстоятельств у некоторых из этих культур вы снимете даже не один урожай до настоящего похолодания.Осенний редис – следующая неприхотливая находка для рачительных огородников. Его с легкостью можно выращивать в теплице после сбора первого урожая. Корнеплоды некоторых скороспелых его сортов полностью формируются за 2-3 недели после появления первых всходов.Из требований к месту у редиса – лишь наличие достаточного освещения и регулярного полива. Даже в обилии подкормок у него нет острой необходимости. Помните только, что при выращивании редиса в любое время года в почву нельзя вносить навоз. И вообще, любые азотные удобрения могут способствовать образованию в середине корнеплода пустот.Также неплохо себя будет чувствовать и отлично успеет вырасти редька, посаженная на освободившихся грядках (особенно после огурцов). Причем высаживать в теплице в начале осени можно практически любые ее разновидности – редьку черную русскую, дайкон (китайскую).Различные пряные травы станут также отличной заменой основных культур в теплице в самом конце лета и в первый месяц осени. Отдельные раннеспелые сорта таких растений, как укроп, базилик, петрушка, кориандр или фенхель будут готовы к употреблению уже через 20-40 дней после посева (особенно если их высадить в удобренную рыхлую землю стратифицированными пророщенными семенами, вовремя поливать и защищать от сквозняков).Самая капризная культура из вышеперечисленных – петрушка. Она требует хорошего освещения, умеренного полива и определенного теплового режима (не ниже 10°С и не выше 18°С), иначе будет массово желтеть и увядать.Посадка в теплице после основной культуры сидератов – еще один отличный вариант занять пустующее пространство грядок с пользой.Дело в том, что эти растения-помощники с мощной корневой системой и быстро развивающейся зеленой массой являются биологическими удобрениями, восстанавливая плодородие почвы естественным путем. Их высевают либо на свободном участке в огороде, либо уже осенью после уборки основных культур. Перед наступлением морозов наросшую на 15-25 см пышную зеленую массу, не выкапывая, срезают и заделывают в землю (это не касается озимых сидератов, которые оставляют расти до весны). Это позволяет обогатить почву ценным азотом, разрыхляет ее, угнетает рост сорняков, препятствует распространению бактериальных и грибковых заболеваний. К тому же, вам не придется тратить много времени на уход за новыми «жильцами» теплицы.злаковые (овес, ячмень, просо, тимофеевка, райграс, овсяница, пырей);крестоцветные (горчица, рапс, сурепка, редька масличная);бобовые (люпин, горох, люцерна, фасоль, клевер);бурачниковые (фацелия);астровые (ноготки) и т.д.Какие из них подходят для осенней посадки в теплице? Практически все – в начале осени в качестве сидератов высевают бобовые, гречиху, рапс, горчицу, редьку, сурепку; под самую зиму можно сеять редьку, горчицу, рапс, фацелию, люпин, клевер, озимые злаки.Только прежде чем засеять пустующую грядку сидератами, определитесь, какие растения вы будете на ней выращивать в следующем сезоне, т.к. основная культура и предшественник-сидерат не должны быть представителями одного семейства.Как видите, даже грядкам в неотапливаемой теплице незачем пустовать с наступлением осени. В арсенале настоящего огородника достаточно культур, которые способны обильно обеспечивать его свежими витаминами даже в конце дачного сезона. Или – успешно готовить почву для растений-последователей на сезон следующий, о котором стоит задуматься заранее. А что вы выращиваете в осенней теплице?