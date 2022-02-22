5 поучительных историй о том, чем заканчивается халтура учёных

Мир науки ассоциируется у нас со сверкающими белизной лабораториями и стерильными инструментами. В этом мире всё всегда тщательнейшим образом отмерено, взвешено и учтено, – думаем мы. К сожалению, и там чего только не бывает…
1. Испорченный морозильник
Не так давно неисправность холодильной камеры в одном из госпиталей Гарварда привела к уничтожению хранящихся в ней 150-ти образцов мозга, включая третью в мире по величине коллекцию образцов мозга больных аутизмом.
«Десять последних лет мы потратили на то, чтобы донести до общества важность исследований мозга больных аутизмом и собрать материал для исследований» – сокрушается доктор Франсин Бене.
Несмотря на то, что установка была оснащена двумя отдельными аварийными сигнализациями, и дважды в день её должны были проверять сотрудники лаборатории, в течение целых трёх дней температура в ней была сопоставима с температурой обычного бытового холодильника (около +7). Это вместо положенных минус 80-ти!
2. Не тот мозг
В 2001 году учёные проводили исследование, целью которого было определить, заразится ли овца «коровьим бешенством», если её накормить заражённым кормом. Через пять лет напряжённой работы учёные осознали, что изучают образец мозга вовсе не овцы, а коровы.
«Среди лабораторных ляпов этот можно считать одним из крупнейших. От результатов этих исследований зависела судьба 40 миллионов овец. Стоимость бесполезных исследований составила 217 тысяч фунтов или примерно 440 тысяч долларов».
3. Расколотый череп
В начале этого года германские исследователи делали снимки черепа древнего представителя народа майя (того, который предсказал конец света в этом году) и уронили ценный артефакт на пол. Череп, который в результате этого происшествия лишился части подбородка, был не просто сокровищем с тысячелетней историей. Когда-то он принадлежал рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Все участники инцидента в один голос утверждают, что череп прыгнул на пол сам. Их можно понять.
4. Инфекция
Геморрагическая лихорадка Эбола – очень опасное вирусное заболевание. У больного повышается температура, ломает всё тело, мучают диарея и тошнота, возникает внутренние и внешние кровотечения. Летальным исходом заканчиваются от 50 до 90 процентов случаев.
В числе выживших счастливчиков оказалась сотрудница одной из научных лабораторий Германии, случайно заразившаяся в 2009 году. Она проводила новый эксперимент, связанный с изучением этого вируса, и нечаянно ткнула себя инфицированным шприцем. Женщина немедленно обратилась за помощью и ей ввели только что разработанную экспериментальную вакцину. Через семь недель она смогла снова приступить к работе.
В 2004 году похожий случай произошёл в России. Но в тот раз чуда не случилось, и сотрудница отдела особо опасных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Антонина Преснякова погибла.
5. Где же «Вальдо»?
В 2009 году учёные морской лаборатории занимались сбором морских водорослей, образующих ядовитый «красный прилив» (частный случай цветения воды). И потеряли подводную лодку стоимостью около 100 тысяч долларов. Аппарат под названием «Вальдо» ярко жёлтого цвета и длиной в два метра мистическим образом испарился с побережья Мексиканского залива во Флориде. Лаборатория объявила, что выплатит награду в 500 долларов любому, кто вернёт никому кроме них, в принципе, ненужное устройство. И даже пообещала не задавать вопросов. Если вернуть лодку не удастся, учёным придётся по старинке нанимать ныряльщиков, а это далеко не так эффективно.
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