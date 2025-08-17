С нами не соску...
9 овощи, которые не стоит есть каждый день: все «за» и «против»




Помните, как в детстве мама чуть ли не ежедневно твердила о том, что от овощей будешь здоровей? Так что об их целебных свойствах и неиссякаемой пользе практически каждый в курсе не понаслышке. Да вот только мало кто знает о том, что есть такие продукты, употребление которых на постоянной основе даёт обратный результат.
Собственно говоря, нижеприведённый список – отличный тому пример. Впрочем, несмотря на все «за» и «против», выбор, как всегда, остаётся за вами – есть или не есть.

1. Баклажаны


Баклажаны. \ Фото: bing.com.

Баклажаны. \ Фото: bing.com.

 

Баклажаны стали отличной альтернативой мясу и грибам. На их приготовление уходит не так уж и много времени, а блюда с ними получаются невероятно вкусные и сытные. Богатые витаминами и минералами, они с лёгкостью снабжают организм всем необходимым, а также препятствуют образованию холестериновых бляшек. Но несмотря на все хвалебные оды, у них есть и обратная сторона, которая заставляет задуматься над тем, а стоит ли есть их каждый день. Дело в том, что баклажаны по своей структуре напоминают губку, которая впитывает не только посторонние ароматы и вкусы, а и достаточно большое количество жира, а также натрий, чрезмерное потребление и накопление которого приводит к отёкам, глаукоме, остеопорозу и повышению кровеносного давления, что в свою очередь пагубно влияет на работу сердца и сосудов.

2. Зелёный горох


Зелёный горошек. \ Фото: drgourmet.com.

Зелёный горошек. \ Фото: drgourmet.com.


 

Зелёный горох также может похвастаться одновременно пользой и вредом. Он, как и картошка с кукурузой, содержит немалое количество крахмала, поэтому, диетологи зачастую приравнивают его к продуктам, у которых достаточно высокий гликемический индекс.
Ежедневное употребления горошка в пищу может спровоцировать не только повышение сахара в крови и привести к увеличению веса, а и вызвать чрезмерное чувство голода, после приёма пищи в кратчайший срок.

3. Картофель


Картофель. \ Фото: i.blogs.es.

Картофель. \ Фото: i.blogs.es.

 

Картошка настолько универсальна и популярна, что её любят и ежедневно едят миллионы людей во всём мире. Она одна из немногих обладает уймой полезных свойств, благодаря которым из организма выводится лишняя соль и жидкость, улучшается обмен веществ, купируется симптоматика гастрита, понижается кислотность, снижается уровень холестерина, повышается гемоглобин и улетучивается усталость. Но и здесь не обошлось без ложки дёгтя. Картофель, как и горошек, относится к тем продуктам, у которых высокий гликемический индекс. Это в свою очередь приводит к повышению сахара в крови и выбросу инсулина. Впрочем, картофель также способствует стремительному набору веса. А клубни, окрашенные в зелёный цвет из-за огромного содержания в них солонина, лучше и вовсе не употреблять в пищу, так как это может плачевно сказаться на всём организме. Также картофель не рекомендуется есть людям с заболеванием эндокринной системы, тем, у кого избыточный вес и сахарный диабет.

4. Сладкий перец


Сладкий перец. \ Фото: bing.com.

Сладкий перец. \ Фото: bing.com.


 

О пользе сладкого перца можно говорить бесконечно долго. Рекордсмен по количеству витаминов, в том числе и витамина С, он борется с усталостью и бессонницей, а также способствует профилактике в борьбе с анемией. Помогает предотвратить стресс и в целом благоприятно влияет на эмоциональное состояние человека.

При всех своих полезных качествах и свойствах, сладкий перец не рекомендуется есть людям, у которых проблемы с сосудами, сердцем, ЖКТ, болезнью почек, печени и аллергией, так как он может спровоцировать ухудшение самочувствия и привести к не самым приятным последствиям.

5. Кукуруза


Кукуруза. \ Фото: twitter.com.

Кукуруза. \ Фото: twitter.com.

 

К сожалению, кукуруза также попадает в список тех продуктов, которые не стоит слишком часто употреблять в пищу. По словам диетологов, кукуруза постоянно поддаётся различного рода генетическим модификациям, которые, как известно, пагубно влияют на организм, вызывая сильнейшую аллергическую реакцию.

Также не стоит есть кукурузу всем тем людям, у которых проблемы с желудком, в том числе и с язвой, а также тем, у кого тромбофлебит и повышенная свёртываемость крови, поскольку находящиеся в ней вещества и компоненты могут спровоцировать обострение вышеперечисленных патологий.

6. Брокколи


Брокколи. \ Фото: bing.com.

Брокколи. \ Фото: bing.com.

 

Как бы прискорбно это не звучало, но богатые клетчаткой и витаминами брокколи также входят в список тех самых овощей, которые не стоит употреблять в пищу на ежедневной основе, так как они могут спровоцировать колики и вздутие живота. Также от чрезмерного потребления брокколи стоит воздержаться людям, которые принимают препараты, снижающие свёртываемость крови и тем, у кого гипотиреоз.

7. Капуста брюссельская


Брюссельская капуста. \ Фото: raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com.

Брюссельская капуста. \ Фото: raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com.

 

Низкокалорийная, богатая витаминами, клетчаткой и питательными веществами – капуста брюссельская также не рекомендуется людям с проблемами ЖКТ, повышенной кислотностью, аллергикам, с сердечными заболеваниями и болезнью Крона.

8. Шпинат


Шпинат. \ Фото: pinterest.com.

Шпинат. \ Фото: pinterest.com.

 

Несмотря на все полезные свойства шпината, им категорически не стоит злоупотреблять. Особенно всем тем, у кого проблемы с кислотностью. Также не рекомендуется людям, страдающим подагрой, ревматизмом, циститом, желчекаменной и мочекаменной болезнями.

9. Сельдерей


Сельдерей. \ Фото: hewan.id.

Сельдерей. \ Фото: hewan.id.

 

И замыкает этот список сельдерей, который, имея мощнейший мочегонный эффект, может нанести вред тем людям, у которых проблемы с почками. Ко всему прочему, он вызывает приток крови, поэтому может спроецировать в некоторых случаях кровотечения, особенно в тех случаях, если у человека плохая свёртываемость крови. Не рекомендуется употреблять сельдерей и беременным.

И, пожалуй, ещё один весомый аргумент в пользу того, почему не стоит так часто есть сельдерей – количество пестицидов (около семидесяти видов), которые содержатся в нём.

