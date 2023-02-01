Говорят, камень не может ожить. Но великие мастера своего дела давно доказали, что это не так. В их чутких руках рождаются непревзойденные шедевры — смотришь на них, и кажется, что вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы.
Мы собрали для вас скульптуры со всего мира, поражающие своей красотой и реалистичностью.
Расправь крылья (© Willem Havenaar)
Один из ангелов кладбища Стальено в Генуе.
Галатея в руках Ациса (© Yvan LEMEUR)
Скульптура фонтана Медичи в Люксембургском саду в Париже. Огюст Оттен, 1863.
Вирсавия (© benvictor)
Бенджамин Виктор, 2013.
Сатир и вакханка
Жан-Жак Прадье, 1833.
Погибший Авель
Джованни Дюпре, 1842.
Леда и Лебедь (© William (Bill) McClung)
Альбер-Эрнест Каррье-Беллёз, 1870. Музей Метрополитен.
Нимфа Салмакис (© Monica Michelle)
Франсуа Жозеф Бозио, 1826. Лувр.
Похищение Поликсены
Феди Пио, 1865.
Скорбящий ангел
Один из монументов кладбища Стальено в Генуе.
Девушка (© Yvan LEMEUR)
Музей Крозатье.
Женщина в вуали
Джованни Батиста Ломбарди, 1869.
Беатриче Ченчи
Хариет Хосмер, 1857.
Бегущие из Помпеев (© raaen99)
Один из монументов Ботанического сада Балларата.
Девочка с собачкой (© Maurizio)
Скульптура c кладбища Стальено в Генуе.
Архимед (© sissydude)
Симон Луис Буке, 1752. Лувр.
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Под мраморной кожей бьется живое сердце
Говорят, камень не может ожить. Но великие мастера своего дела давно доказали, что это не так. В их чутких руках рождаются непревзойденные шедевры — смотришь на них, и кажется, что вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы.
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