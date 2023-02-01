Под мраморной кожей бьется живое сердце

Говорят, камень не может ожить. Но великие мастера своего дела давно доказали, что это не так. В их чутких руках рождаются непревзойденные шедевры — смотришь на них, и кажется, что вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы.



Мы собрали для вас скульптуры со всего мира, поражающие своей красотой и реалистичностью.







Расправь крылья (© Willem Havenaar)

Один из ангелов кладбища Стальено в Генуе.







Галатея в руках Ациса (© Yvan LEMEUR)

Скульптура фонтана Медичи в Люксембургском саду в Париже. Огюст Оттен, 1863.







Вирсавия (© benvictor)

Бенджамин Виктор, 2013.







Сатир и вакханка

Жан-Жак Прадье, 1833.







Погибший Авель

Джованни Дюпре, 1842.







Леда и Лебедь (© William (Bill) McClung)

Альбер-Эрнест Каррье-Беллёз, 1870. Музей Метрополитен.







Нимфа Салмакис (© Monica Michelle)

Франсуа Жозеф Бозио, 1826. Лувр.







Похищение Поликсены

Феди Пио, 1865.







Скорбящий ангел

Один из монументов кладбища Стальено в Генуе.







Девушка (© Yvan LEMEUR)

Музей Крозатье.







Женщина в вуали

Джованни Батиста Ломбарди, 1869.







Беатриче Ченчи

Хариет Хосмер, 1857.







Бегущие из Помпеев (© raaen99)

Один из монументов Ботанического сада Балларата.







Девочка с собачкой (© Maurizio)

Скульптура c кладбища Стальено в Генуе.







Архимед (© sissydude)

Симон Луис Буке, 1752. Лувр.



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