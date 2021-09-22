Стометровые столбы и субкультура «столбизма»:Почему в Сибири ходят в горы без страховки и в одиночку

Красноярские столбы.
Расположившись между притоками Енисея и городом Красноярском, огромный заповедник «Столбы» красив и сам по себе, но что в нем особенно привлекает и местных, и туристов — это огромные скалы необычной формы. Вокруг этих скал сформировалась совершенно уникальная культура свободного скалолазания, со своими традициями, правилами и особым языком.
Заповедник «Столбы».
Сам заповедник, по сути, это отличный способ увидеть, как выглядит тайга, не заходя, собственно, в саму тайгу. И растения, и животные здесь такие же, как и в непроходимых таежных краях, разве что более ухоженно.
Пенсионеры на прогулке по заповеднику. Фото: Дмитрий Балакирев.
Хотя, конечно, не стоит обманываться — на самом деле для туристов открыта буквально крохотная часть, около трех процентов от общей площади (47 219 га.) заповедника, в то время как гораздо большая часть намеренно оставлена закрытой от людей, чтобы сохранить нетронутость уникальной природы. Туда, в закрытую зону, могут зайти только работники заповедника.
Заповедник с высоты птичьего полета. Фото: Дмитрий Балакирев.
Однако даже того крохотного кусочка заповедника, доступного общественности, вполне хватает, чтобы существенно разнообразить жизнь местных жителей. Более того, здесь, в Красноярске, даже сформировалось такое уникальное движение, которое получило название «столбизм». Суть его сводится к тому, что вот уже 150 последних лет так называемые «столбисты» формируют свой досуг вокруг тех самых знаменитых стал.
В настоящее время площадь заповедника — 47 219 га. Фото: Дмитрий Балакирев.
В заповедном парке нередко можно увидеть целые компании, выходящие на природу отдохнуть с видом на уникальные скалы. Другая большая группа регулярно занимается скалолазанием. Третьи прокладывают новые маршруты (их здесь называют лазами) к вершинам скал. Все это делается исключительно на любительском уровне, но имеет довольно массовый характер и делается с не меньшим упорством и азартом, чем профессиональное скалолазание.
Местные скалы достигают 100 метров в высоту.
То, что сильнее всего отличает столбизм от профессионального скалолазания, — это принципиально правило покорять скалы без страховки. «Лезь в одиночку и без страховки» — только тогда вершина считается покоренной. Из особых приспособлений для безопасности иногда используют специальные резиновые тапочки, похожие на галоши — благодаря им ступни не скользят по поверхности камня. Иногда еще используются специальные кушаки, надеваемые на тело вокруг пояса. Изредка используется альпинистская веревка.
Достопримечательность Красноярского края.
Самое интересно состоит в том, что движение столбизма со временем превратилось в настоящую субкультуру. К скалам стали приходить целыми компаниями, оставаясь ночевать в тайге на несколько дней. У каждой такой компании было свое название («Фермеры», «Волки», «Беркуты», «Аскеты» и т.д.), свои правила, свое место для ночевки и даже свои дневники, в которых скалолазы оставляли свои записи. Некоторые из таких компаний существуют уже несколько десятилетий, и все это время они ведут свои дневники.http://funhere.ru/?p=18670
Туристическая зона заповедника сейчас достаточно хорошо облагорожена.
Как и во многих других субкультурах, у столбистов есть собственный шифр — язык, которые понятен только самим столбистам: подкаменщики, «Музеянка», «Шахтеры», хитрушка, Жаба, лаз, калошевание. Раньше самых известных столбистов также знали по кличкам, часто даже не догадываясь о том, кем человек был в «обычной жизни». Но сейчас, когда движение стало очень популярным, клички остались только у единиц.
Удивительные скалы заповедника.
Заповедник представлен к списку фонда всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заповедник «Столбы» зимой.
В этой местности популярно свободное скалолазание.
Соседство с такими причудливыми скалами привело в образованию движения *столбизма*.
Скалы Перья.
В заповеднике находится около ста скал.
Заповедник «Столбы».
В заповеднике существует несколько маршрутов.
Каменные столбы Красноярска.
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