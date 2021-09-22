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Стометровые столбы и субкультура «столбизма»:Почему в Сибири ходят в горы без страховки и в одиночку


Красноярские столбы.

Красноярские столбы.

Расположившись между притоками Енисея и городом Красноярском, огромный заповедник «Столбы» красив и сам по себе, но что в нем особенно привлекает и местных, и туристов — это огромные скалы необычной формы. Вокруг этих скал сформировалась совершенно уникальная культура свободного скалолазания, со своими традициями, правилами и особым языком.

Заповедник «Столбы».

Заповедник «Столбы».

 

Сам заповедник, по сути, это отличный способ увидеть, как выглядит тайга, не заходя, собственно, в саму тайгу. И растения, и животные здесь такие же, как и в непроходимых таежных краях, разве что более ухоженно.
Пенсионеры на прогулке по заповеднику. Фото: Дмитрий Балакирев.

Пенсионеры на прогулке по заповеднику. Фото: Дмитрий Балакирев.

 

Хотя, конечно, не стоит обманываться — на самом деле для туристов открыта буквально крохотная часть, около трех процентов от общей площади (47 219 га.) заповедника, в то время как гораздо большая часть намеренно оставлена закрытой от людей, чтобы сохранить нетронутость уникальной природы. Туда, в закрытую зону, могут зайти только работники заповедника.
Заповедник с высоты птичьего полета. Фото: Дмитрий Балакирев.

Заповедник с высоты птичьего полета. Фото: Дмитрий Балакирев.

 

Однако даже того крохотного кусочка заповедника, доступного общественности, вполне хватает, чтобы существенно разнообразить жизнь местных жителей. Более того, здесь, в Красноярске, даже сформировалось такое уникальное движение, которое получило название «столбизм».
Суть его сводится к тому, что вот уже 150 последних лет так называемые «столбисты» формируют свой досуг вокруг тех самых знаменитых стал.
В настоящее время площадь заповедника — 47 219 га. Фото: Дмитрий Балакирев.

В настоящее время площадь заповедника — 47 219 га. Фото: Дмитрий Балакирев.

 

В заповедном парке нередко можно увидеть целые компании, выходящие на природу отдохнуть с видом на уникальные скалы. Другая большая группа регулярно занимается скалолазанием. Третьи прокладывают новые маршруты (их здесь называют лазами) к вершинам скал. Все это делается исключительно на любительском уровне, но имеет довольно массовый характер и делается с не меньшим упорством и азартом, чем профессиональное скалолазание.
Местные скалы достигают 100 метров в высоту.

Местные скалы достигают 100 метров в высоту.

 

То, что сильнее всего отличает столбизм от профессионального скалолазания, — это принципиально правило покорять скалы без страховки. «Лезь в одиночку и без страховки» — только тогда вершина считается покоренной. Из особых приспособлений для безопасности иногда используют специальные резиновые тапочки, похожие на галоши — благодаря им ступни не скользят по поверхности камня. Иногда еще используются специальные кушаки, надеваемые на тело вокруг пояса. Изредка используется альпинистская веревка.
Достопримечательность Красноярского края.

Достопримечательность Красноярского края.

 

Самое интересно состоит в том, что движение столбизма со временем превратилось в настоящую субкультуру. К скалам стали приходить целыми компаниями, оставаясь ночевать в тайге на несколько дней. У каждой такой компании было свое название («Фермеры», «Волки», «Беркуты», «Аскеты» и т.д.), свои правила, свое место для ночевки и даже свои дневники, в которых скалолазы оставляли свои записи. Некоторые из таких компаний существуют уже несколько десятилетий, и все это время они ведут свои дневники.http://funhere.ru/?p=18670
Туристическая зона заповедника сейчас достаточно хорошо облагорожена.

Туристическая зона заповедника сейчас достаточно хорошо облагорожена.

 

Как и во многих других субкультурах, у столбистов есть собственный шифр — язык, которые понятен только самим столбистам: подкаменщики, «Музеянка», «Шахтеры», хитрушка, Жаба, лаз, калошевание. Раньше самых известных столбистов также знали по кличкам, часто даже не догадываясь о том, кем человек был в «обычной жизни». Но сейчас, когда движение стало очень популярным, клички остались только у единиц.
Удивительные скалы заповедника.

Удивительные скалы заповедника.

 

Заповедник представлен к списку фонда всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заповедник «Столбы» зимой.

Заповедник «Столбы» зимой.

 
В этой местности популярно свободное скалолазание.

В этой местности популярно свободное скалолазание.

 
Соседство с такими причудливыми скалами привело в образованию движения *столбизма*.

Соседство с такими причудливыми скалами привело в образованию движения *столбизма*.

 
Скалы Перья.

Скалы Перья.

 
В заповеднике находится около ста скал.

В заповеднике находится около ста скал.

 
Заповедник «Столбы».

Заповедник «Столбы».

 
В заповеднике существует несколько маршрутов.

В заповеднике существует несколько маршрутов.

 
Каменные столбы Красноярска.

Каменные столбы Красноярска.

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Стометровые столбы и субкультура «столбизма»:Почему в Сибири ходят в горы без страховки и в одиночку

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Стометровые столбы и субкультура «столбизма»:Почему в Сибири ходят в горы без страховки и в одиночкуПодписаться на мой Instagram
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