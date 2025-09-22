Ветеринару, спасающему животных от эвтаназии, грозит тюрьма

6-летний Баграт Агажанов из Челябинска спасал домашних животных от эвтаназии, но теперь может поплатиться за свою душевную доброту и предстать перед судом. Дело в том, что парня обвиняют в нарушении закона об оказании платных медицинских услуг. Зоозащитница, написавшая заявление в прокуратуру, утверждает, что действия Агажанова попадают под статью 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»).
Иногда у владельцев домашних животных нет возможности заботиться о своих больных питомцах должным образом, поэтому они решаются на процедуру эвтаназии, чтобы избавить их от мук. В клинике, где работает Баграт Агажанов, эту процедуру также проводят. Именно из-за нее и возник скандал вокруг героя нашего материала. Дело в том, что 26-летний ветеринар брал у хозяев животных деньги на эвтаназию, но тратил их на корм и лечение, после чего пристраивал питомцев в добрые руки. Так, парню удалось спасти не одну жизнь, но некоторые люди его стремления не оценили.
Зоозашитница и юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова написала заявление в прокуратуру с требованием привлечь Агажанова к уголовной ответственности за нарушение закона об оказании платных медицинских услуг. По мнению женщины, ветеринар не имел права брать у хозяев деньги на эвтаназию и тратить их как-то по-другому. Если бы ветеринар сумел уговорить владельца передать ему животное на основании договора купли-продажи или договора дарения, было бы нормально. Но когда он, взяв деньги для эвтаназии, потом присваивает себе животное и деньги, это нарушение. И независимо от того, какие благие цели он преследует, — говорит Разинова.. Пользователи сети тоже в шоке с происходящего. Вот какие комментарии они оставляют под новостью: Не знаю про юридические тонкости, прав он или нет. Но сердце у этого парня Большое! Да какая она зоозащитница с такими высказываниями? По ее мнению, лучше убить, чем выходить животное и пристроить в ответственные руки. Кто она после этого? То есть владельцы заплатили деньги за усыпление своей собаки или кошечки и даже не захотели при этом присутствовать? Типа помахали ручкой на прощанье и пошли спокойно домой? Да таких самих усыплять надо… А что вы думаете по этому поводу? Как считаете, прав ли молодой человек?
