Ветеринару, спасающему животных от эвтаназии, грозит тюрьма



6-летний Баграт Агажанов из Челябинска спасал домашних животных от эвтаназии, но теперь может поплатиться за свою душевную доброту и предстать перед судом. Дело в том, что парня обвиняют в нарушении закона об оказании платных медицинских услуг. Зоозащитница, написавшая заявление в прокуратуру, утверждает, что действия Агажанова попадают под статью 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»).
Ветеринару, спасающему животных от эвтаназии, грозит тюрьма

Иногда у владельцев домашних животных нет возможности заботиться о своих больных питомцах должным образом, поэтому они решаются на процедуру эвтаназии, чтобы избавить их от мук. В клинике, где работает Баграт Агажанов, эту процедуру также проводят. Именно из-за нее и возник скандал вокруг героя нашего материала. Ветеринару, спасающему животных от эвтаназии, грозит тюрьма Дело в том, что 26-летний ветеринар брал у хозяев животных деньги на эвтаназию, но тратил их на корм и лечение, после чего пристраивал питомцев в добрые руки. Так, парню удалось спасти не одну жизнь, но некоторые люди его стремления не оценили. Ветеринару, спасающему животных от эвтаназии, грозит тюрьма

Зоозашитница и юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова написала заявление в прокуратуру с требованием привлечь Агажанова к уголовной ответственности за нарушение закона об оказании платных медицинских услуг. По мнению женщины, ветеринар не имел права брать у хозяев деньги на эвтаназию и тратить их как-то по-другому. Если бы ветеринар сумел уговорить владельца передать ему животное на основании договора купли-продажи или договора дарения, было бы нормально. Но когда он, взяв деньги для эвтаназии, потом присваивает себе животное и деньги, это нарушение. И независимо от того, какие благие цели он преследует, — говорит Разинова.
 Ветеринару, спасающему животных от эвтаназии, грозит тюрьма Теперь молодому человеку грозит тюремный срок. Но мы искренне надеемся, что справедливость восторжествует. Тем более что на защиту Агажанова уже встают публичные личности. К примеру, дрессировщик Эдгард Запашный искренне удивился тому, что зоозащитница с 15-летним стажем не заступилась за парня, а наоборот, решила обвинить его в «спасении животных». Ветеринару, спасающему животных от эвтаназии, грозит тюрьма Пользователи сети тоже в шоке с происходящего. Вот какие комментарии они оставляют под новостью: Не знаю про юридические тонкости, прав он или нет. Но сердце у этого парня Большое! Да какая она зоозащитница с такими высказываниями? По ее мнению, лучше убить, чем выходить животное и пристроить в ответственные руки. Кто она после этого? То есть владельцы заплатили деньги за усыпление своей собаки или кошечки и даже не захотели при этом присутствовать? Типа помахали ручкой на прощанье и пошли спокойно домой? Да таких самих усыплять надо… А что вы думаете по этому поводу? Как считаете, прав ли молодой человек?


