9 самых жутких музеев мира

Существует великое множество самых разнообразных музеев и выставок — от музея пива и книги до хоть небольшой, но экспозиции, посвященной торшерам или кружкам. Даже у тех, чьи вкусы «слишком специфичны», существует множество вариантов удовлетворить праздный интерес к аномалиям человеческого тела или получить порцию адреналина в доме жутких кукол. Думаете, мы преувеличиваем? Тогда сами убедитесь, узнав о следующих девяти самых жутких музеях планеты, посещать которые рекомендуется только людям с устойчивой психикой.



Vent Haven Museum, Форт Митчелл, Кентукки

Музей смерти, Лос-Анджелес, Калифорния

Дом на Скале, Deer Shelter Rock, штат Висконсин

Национальный музей здравоохранения и медицины, Вашингтон

Музей оккультизма, Монро, штат Коннектикут

Музей медицинской истории Мюттера, Филадельфия, Пенсильвания

Музей-гостиница Лиззи Борден, Fall River, Массачусетс

Музей патоморфологии, Бруклин, Нью-Йорк

Выставка Can’t Look Away в EMP Museum, Сиэтл, Вашингтон