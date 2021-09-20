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15 снимков «до» и «после», или Как создаются шедевры во время съемки


Закулисные секреты создания фотошедевров.

Закулисные секреты создания фотошедевров.

Когда мы рассматриваем профессиональные снимки, создается впечатление реальности происходящего: будто модель и фотограф выбрались в горы или же пересекли океан ради снимка в экзотической стране. Мы же собрали снимки в формате «До» и «После», раскрывая все секреты.

1. Плакат, немного света и совсем не обязательно ехать в Китай!


Главное, правильно обрезать. | Фото: Corriere.

Главное, правильно обрезать. | Фото: Corriere.

 

2. Чтобы снимать в пустыне, не обязательно в нее ехать


Novate.ru рекомендует, прямо сейчас вывести изображение пустыни на экран и снимать! | Фото: Haber7.

Novate.ru рекомендует, прямо сейчас вывести изображение пустыни на экран и снимать! | Фото: Haber7.

 

3. Если вы увидите, как кто-то валяется на газоне, где вы выгуливаете собаку, не удивляйтесь, возможно в это время создается шедевр!


Волшебство прямо под носом. | Фото: Radio 105.

Волшебство прямо под носом. | Фото: Radio 105.

 

4. На случай, если не успели устроить зимнюю фотосессию в сезон!


Зимняя фотосессия весной. | Фото: Corriere.

Зимняя фотосессия весной. | Фото: Corriere.

 

5. Конечно, эта ситуация выглядит весьма неловко, если не видеть конечного результата


Странная парочка в клумбе. | Фото: Corriere.

Странная парочка в клумбе. | Фото: Corriere.

 

6. Добавим немного огоньку, горящие лепестки и вуаля - шедевр готов!


С помощью фотошопа обычный кадр превращается... Превращается... Кадр превращается в фотошедевр! | Фото: Fhox.

С помощью фотошопа обычный кадр превращается... Превращается... Кадр превращается в фотошедевр! | Фото: Fhox.

 

7. Оказывается, чтобы сфотографироваться в листьях, совсем не обязательно в них закапываться!


Novate.ru рассказывает, как управлять листьями через экран. | Фото: Wprost.

Novate.ru рассказывает, как управлять листьями через экран. | Фото: Wprost.

 

8. Во дела... Ни дождя, ни молнии...


Может и пара вовсе не пара! | Фото: Хитрости жизни.

Может и пара вовсе не пара! | Фото: Хитрости жизни.

 

9. Я была уверена, что снимали на природе...


Деревянная конструкция решает все. | Фото: boredpanda.com.

Деревянная конструкция решает все. | Фото: boredpanda.com.

 

10. Клочок черной ткани, два помощника, равняется - прекрасный результат!


Глубокий кадр в прихожей у двери. | Фото: KEBLOG.

Глубокий кадр в прихожей у двери. | Фото: KEBLOG.

 

11. Когда твой парень режиссер-постановщик


Гениальная постановка. | Фото: Wprost.

Гениальная постановка. | Фото: Wprost.

 

12. Тот самый момент, когда конечный результат шикарный, а процесс создания снимка очень забавный!


Смешные моменты за кадром. | Фото: Photofunonline.

Смешные моменты за кадром. | Фото: Photofunonline.

 

13. Кто бы мог подумать, что эта красота была создана при помощи свернутой газеты и парочки в углу комнаты


Немного о профессиональном оборудовании и локациях. | Фото: Photofunonline.

Немного о профессиональном оборудовании и локациях. | Фото: Photofunonline.

 

14. «А рамку подожжем в фотошопе!»


Когда нужно добавить огоньку. | Фото: Wprost.

Когда нужно добавить огоньку. | Фото: Wprost.

 

15. Если вдохновение пришло на парковке


Быстрая постановка на парковке. | Фото: boredpanda.com.

Быстрая постановка на парковке. | Фото: boredpanda.com.

 

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15 снимков «до» и «после», или Как создаются шедевры во время съемки

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15 снимков «до» и «после», или Как создаются шедевры во время съемкиПодписаться на мой Instagram
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