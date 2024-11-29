7 персонажей советских мультфильмов, которые зумеры превратили в интернет-мемы

1. Ёжик («Ёжик в тумане»)

Ёжик и Лошадка, а также Сова из мультика просто не могли не уйти в мемы./Фото: etazhi-lit.ru

2. Карлсон («Малыш и Карлсон»)

Один из самых импозантнтых персонажей из советского мультика. /Фото: placepic.ru

3. Кот Матроскин («Трое из Простоквашино»)

Матроскин, поучающий Дядю Фёдорв есть бутерброд - сам по себе мем./Фото: x.com

4. Чебурашка (цикл мультфильмов о Кракодиле Гене и его друзьях)

Оригинальный персонаж, ставший легендой массовой культуры. /Фото: komi.kp.ru

5. Винни-Пух (цикл мультфильмов о Винни-Пухе)

Винни-Пух породил множество знаменитых фраз, ставших мемами. /Фото: vk.com

6. Волк и Заяц («Ну, погоди!»)

Самая мемная советская мультяшная парочка персонажей. /Фото: soyuz.ru

7. Волк («Жил-был пес»)

Ещё один Волк, прочно вписавшийся в мемную культуру. /Фото: irecommend.ru