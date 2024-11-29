7 персонажей советских мультфильмов, которые зумеры превратили в интернет-мемы

Люди всегда были склонны высмеивать что-либо - меняются только формы. Например, в годы СССР можно было найти анекдоты на любую тему, а сегодня зумеры из чего-угодно создают интернет-мемы. Под эту раздачу попало и самое безобидное советское наследие - персонажи самых известных мультфильмов.
1. Ёжик («Ёжик в тумане»)
Несмотря на то, что в следующем году этому поразительному мультику исполнится полвека, его главного персонажа, маленького Ёжика, который пробирается через туман, чтобы добраться до друга Медвежонка, до сих пор можно регулярно встретить в соцсетях. А всё потому, что довольно нестандартный мультфильм как для советского времени оказался источником множества мемов, как картинок, так и метких фраз некоторых персонажей. Особенно он популярен по сцене, где Ежик зовёт Лошадку, или для создания мемов, связанных с фильмами-ужастиками.
2. Карлсон («Малыш и Карлсон»)
Один из самых импозантнтых персонажей из советского мультика. /Фото: placepic.ru
Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что знаменитая фраза, которой Карлсон описывает и оценивает себя, ушла в народ, да там и осталась. Теперь в каких только мемах не встретишь упоминания о «Красивом, умном и в меру упитанном мужчине в самом расцвете сил!». Не менее знаменитым в мемной культуре оказался образ привидения с мотором и даже озвучка сцены, где Карлсон в простыне гоняет по крыше незадачливых воришек. Полюбилась в соцсетях и импозантная Фрекен Бок, которая очень атмосферно «сошла с ума».
3. Кот Матроскин («Трое из Простоквашино»)
Кот Матроскин из советских мультфильмов о Простоквашино стал одним из самых запоминающихся персонажей советской мультипликации вообще. И во многом это связано с массой крылатых фраз или как сейчас говорят, перлов, которые он произнёс. Сегодня в тысячах мемов можно увидеть заверения, что «а я еще и вышивать умею, и на машинке», или что «усы, лапы и хвост – вот мои документы!». А некоторые мемы поучают о том, как правильно есть бутерброд по рекомендации смышлённого мультяшного кота.
4. Чебурашка (цикл мультфильмов о Кракодиле Гене и его друзьях)
Оригинальный персонаж, ставший легендой массовой культуры. /Фото: komi.kp.ru
Кажется, что Чебурашка был создан именно для того, чтобы в будущем стать мемной легендой - один его внешний вид как полностью выдуманного персонажа, привлекает внимание своими большими ушами и детстким, наивным взглядом на жизнь. Но не менее популярными в интернете остаются и его фразы - пожалуй, самая известная и часто встречающаяся, состоит в заключении, что персонажи мультфильма «Строили, строили и, наконец, построили».
5. Винни-Пух (цикл мультфильмов о Винни-Пухе)
Винни-Пух породил множество знаменитых фраз, ставших мемами. /Фото: vk.com
Ещё один автор множества крылатых выражений в советском мультипликационном наследии, которые продолжают жить в интернет-мемах - это, конечно, Винни-Пух. Его весёлые беззаботные песенки, попытка превратиться в тучку или то, как он застрял в норе Кролика давно ушли в народ. А фразочки о мудрости тех, кто захаживает в гости утром или о непростом значении «жжж» на пути к желаемому мёду отлично вписываются во множество мемных шедевров.
6. Волк и Заяц («Ну, погоди!»)
Самая мемная советская мультяшная парочка персонажей. /Фото: soyuz.ru
Советский вариант концепции о бесконечной погони неудачливого животного-хищника за смышлённой и везучей жертвой не мог не уйти в народ. Одна только главная фраза Волка, которой заканчивается каждая серия мультфильма, подошла тысячам, если не миллионам мемов. Кроме того, множество сцен и событий, которые предложили зрителю авторы «Ну, погоди!», позволяют подставить из буквально под любой кинематографический жанр или житейскую ситуацию.
7. Волк («Жил-был пес»)
Ещё один Волк, прочно вписавшийся в мемную культуру. /Фото: irecommend.ru
Другой, несомненной импозантный и запоминающийся Волк из истории советской мультипликации - это персонаж картины «Жил-был пес». И этот рисованный герой оказался настолько харизматичным, что самые простенькие фразочки именно в его исполнениями уже много лет неизменно остаются в интернет-культуре. Одной из самых знаменитых является, бесспорно, возглас: «Шо, опять?», произнесённый с непередаваемыми интонациями, подходящая буквально под любую ситуацию. А множество мемов, связанных с нетрезвостью или застольями частенько сопровождаются утверждением: «Щас спою».
