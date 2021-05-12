Какую загадку скрывает «Немая» Рафаэля Санти и почему её сравнивают с «Моной Лизой» да Винчи

Рафаэль Санти - итальянский художник эпохи Возрождения из города Урбино (Италия), прославленный совершенством и технической точностью своих полотен. Вместе с Микеланджело и Леонардо да Винчи он образует троицу великих мастеров той эпохи, а его картину «Немая» ставят в один ряд с легендарной «Моной Лизой» великого да Винчи.
Самый продуктивный художник - Рафаэль Санти
Великолепная живопись Рафаэля, несмотря на его относительно короткую жизнь, была результатом продолжительного обучения. Оно началось с малых лет, когда Рафаэль проводил долгие часы в мастерской своего отца и продолжалось работой во взрослые годы в одной из крупнейших мастерских в своем роде. Таким образом, Рафаэль Санти заработал репутацию одного из самых продуктивных художников своего времени. Хотя он широко известен своими картинами, многие из которых все еще можно увидеть в Ватиканском дворце (комнаты этого дворца с фресками Рафаэля считаются самой большой работой в его карьере), он также был архитектором и печатником. Другими словами, настоящий «человек эпохи Ренессанса».
Его первой задокументированной работой был «Алтарь Барончи» для церкви Святого Николая Толентинского в городке Чита-ди-Кастелло. Он начал писать эту картину в 1500 году и закончил в 1501-м.
Фрагменты «Алтаря Барончи»
«Немая»
Один из лучших портретов Рафаэля под названием «Немая» был написан зимой 1507 года во время пребывания в родном городе. Картина изображает неизвестную женщину на черном фоне. Личность модели является загадкой, но исследования выявили интересные особенности. Под картиной есть более ранняя версия, на которой изображена более молодая женщина в другой одежде. Научные исследования также показали, что золотое ожерелье является более поздним дополнением к портрету. Помимо ожерелья, на женщине три кольца: одно с рубином, другое с сапфиром и третье эмалированное в европейском стиле.
«Немая» (1507-1508)
«Немая» vs «Мона Лиза»
Что интересно, картина подчеркивает некоторые Леонардовские влияния, хотя и нет сомнений, что Рафаэль видел «Джоконду». По приезде во Флоренцию художник в первую очередь изучил творчество своих коллег-предшественников, среди которых наиболее влиятелен, конечно, Леонардо да Винчи. Воодушевившись знаменитой «Моной Лизой», Рафаэль создает свою собственную версию загадочной женщины - портрет «Немая».
Какие же сходства с «Джокондой» есть у «Немой»? Самое главное - это идентичная поза в 3\4 со скрещенными руками и загадочное выражение лица (при взгляде справа налево). Как и в «Моне Лизе» Леонардо да Винчи, перекрывающая рука в "Немой" также представляет атрибут добродетельной женщины. Наличие носового платка - еще один хорошо известный символ благочестия со времен средневековья. Волосы разделены прямом серединным пробором - еще одно сходство с портретом Леонардо.
Отличие от «Моны Лизы» - высочайший уровень написания деталей украшений и одежды. Если на картине Леонардо за спиной «Моны Лизы» изображен природный пейзаж, то фоном «Немой» служит мрак, акцентирующий внимание зрителя прежде всего на героине картины. Темный фон на полотнах Рафаэля можно сравнить с рамкой дорогой картины или футляром драгоценного камня: так и «Немая» не нуждается в дополнительных украшениях, на картине она - главный объект и главная загадка.
Возможная причина названия картины в том, что написанная женщина, как и многие герои портретов Рафаэля, молчит, но сама картина таит в себе загадки и «говорит» со зрителями, рассказывая свою историю. Даже напряженные губы «Немой» указывают на то, что героиня дала обет молчания и хранит тайну какой-то тёмной истории.
«Немая» vs «Мона Лиза»
Личность героини
Относительно личности героини есть версия о том, что это вдова Мария Варано. Как полагают искусствоведы (в частности, итальянист Александр Махов), на идею написания портрета Рафаэля натолкнула случайная встреча во дворце с дочерью «префектессы» Джованны Фельтрия - Марией. Когда Рафаэль приехал под Рождество из Флоренции и приступил к написанию портрета, во дворце проживали три вдовы. Одна из них узнаваема по портрету Емилии Пио (Балтимора, Музей изящных искусств), написанному молодым художником сразу после появления портретов супружеской пары правителей Урбино. Стало быть, речь может идти лишь о вдовых Джованне Фельтрия и её дочери Марии Варано, которой в ту пору было двадцать шесть лет. Есть версия, что во время позирования Марии стало плохо и ее начало тошнить. Художник подал девушке стакан воды. Но то, что было скрыто от матери, не ускользнуло от художника. Интересное положение молодой вдовы и есть возможная тайна «Немой», которая скрыта за ее прижатыми губами.
Какова бы ни была подоплёка создания картины «Немая», Рафаэль внёс ею весомый вклад в традицию итальянского портрета, получившего блестящее развитие в XV. «Немая» представляет собой завершение флорентийского периода творчества художника, в котором проявился известный принцип Платона показывать totus homo — человека во всей его сущностной полноте. Рафаэль не только овладел фирменными техниками искусства Высокого Возрождения, такими как сфумато, перспектива, анатомическая техника, подлинная эмоциональность и экспрессия. Рафаэль также включил в полотна индивидуальный стиль, известный своей ясностью, насыщенным цветом, непринужденной композицией и величием.
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