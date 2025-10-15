В поисках заброшенных мест

Знакомьтесь, это Клэр, 3-летний бультерьер. Собака путешествует по миру со своей хозяйкой, голландским фотографом Alice van Kempen, в поисках заброшенных зданий и загадочных мест. Надежный четвероногий спутник, защитник и исследователь.







Клэр в заброшенном замке во Франции.







В заброшенном кафе в Люксембурге.

В заброшенном кафе в Люксембурге Заброшенная больница в Бельгии.Заброшенный самолет в Бельгии.Заброшенный сельский дом в Бельгии. Бультерьер Клэр на заброшенной вилле в Бельгии.Отдых в заброшенном доме в Люксембурге.Заброшенная школа в Бельгии Клэр побывала в заброшенном бельгийском сельском доме……и в замке Заброшенный дом и двор в Нидерландах.Заброшенный дом престарелых в Бельгии Заброшенный сельский дом в Нидерландах.В Бельгии нашелся даже заброшенный старый поезд.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)