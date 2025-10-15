С нами не соску...
В поисках заброшенных мест

Знакомьтесь, это Клэр, 3-летний бультерьер. Собака путешествует по миру со своей хозяйкой, голландским фотографом Alice van Kempen, в поисках заброшенных зданий и загадочных мест. Надежный четвероногий спутник, защитник и исследователь.



Клэр в заброшенном замке во Франции.



В заброшенном кафе в Люксембурге.





В заброшенном кафе в Люксембурге.



Заброшенная больница в Бельгии.



Заброшенный самолет в Бельгии.



Заброшенный сельский дом в Бельгии.



Бультерьер Клэр на заброшенной вилле в Бельгии.



Отдых в заброшенном доме в Люксембурге.



Заброшенная школа в Бельгии.



Клэр побывала в заброшенном бельгийском сельском доме…



…и в замке.



Заброшенный дом и двор в Нидерландах.



Заброшенный дом престарелых в Бельгии.



Заброшенный сельский дом в Нидерландах.



В Бельгии нашелся даже заброшенный старый поезд.



источник

