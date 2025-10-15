В поисках заброшенных мест

Знакомьтесь, это Клэр, 3-летний бультерьер. Собака путешествует по миру со своей хозяйкой, голландским фотографом Alice van Kempen, в поисках заброшенных зданий и загадочных мест. Надежный четвероногий спутник, защитник и исследователь.
Клэр в заброшенном замке во Франции.
В заброшенном кафе в Люксембурге.
В заброшенном кафе в Люксембурге.
Заброшенная больница в Бельгии.
Заброшенный самолет в Бельгии.
Заброшенный сельский дом в Бельгии.
Бультерьер Клэр на заброшенной вилле в Бельгии.
Отдых в заброшенном доме в Люксембурге.
Заброшенная школа в Бельгии.
Клэр побывала в заброшенном бельгийском сельском доме…
…и в замке.
Заброшенный дом и двор в Нидерландах.
Заброшенный дом престарелых в Бельгии.
Заброшенный сельский дом в Нидерландах.
В Бельгии нашелся даже заброшенный старый поезд.
