Француженке Александре Софи (Alexandra Sophie) всего 20 лет, но на жизнь женщины она смотрит совершенно особенным образом. В серии ее фотографий, женщина — это цветущий сад, Jardin Fleuris, и у этого сада есть свои вехи. Критики уже назвали работы Александры провокационными, а значит — ее ждет большое будущее, и, скорее всего, запрет на выставки в некоторых странах.
Девственная территория
Пубертат
Потеря девственности
Сексуальность
Первая стадия беременности. Зарождение жизни
Мать и ее внутренний сад
Мать и ее внутренний сад 2
Кормление грудью
Менопауза
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9 возрастов женщины
Француженке Александре Софи (Alexandra Sophie) всего 20 лет, но на жизнь женщины она смотрит совершенно особенным образом. В серии ее фотографий, женщина — это цветущий сад, Jardin Fleuris, и у этого сада есть свои вехи. Критики уже назвали работы Александры провокационными, а значит — ее ждет большое будущее, и, скорее всего, запрет на выставки в некоторых странах.
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