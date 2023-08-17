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9 возрастов женщины

Француженке Александре Софи (Alexandra Sophie) всего 20 лет, но на жизнь женщины она смотрит совершенно особенным образом. В серии ее фотографий, женщина — это цветущий сад, Jardin Fleuris, и у этого сада есть свои вехи. Критики уже назвали работы Александры провокационными, а значит — ее ждет большое будущее, и, скорее всего, запрет на выставки в некоторых странах.

9 возрастов женщины

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