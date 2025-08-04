Зачем лошадям нужны подковы, если в дикой природе они живут и без них

Подкова – вещь исключительно полезная! Но приходилось ли кому-нибудь задумываться над тем, зачем эта «обувка» вообще нужна лошадям, и как у животного получалось обходиться без нее на протяжении тысяч лет в дикой природе? Не каждый знает о том, что в действительности даже самые примитивные кожаные и тканые подковы – это относительно недавнее явление в истории человека.
1. Когда появилась подкова и как она распространялась?
Металлическая подкова появилась недавно. |Фото: triptonkosti.ru.
На самом деле в рамках истории лошадиная подкова – это относительно недавнее изобретение. Если одомашнена лошадь была где-то в 4 тысячелетии до нашей эры (примерно 6 тысяч лет назад), то первые подковы стали появляться лишь в 1 тысячелетии до нашей эры. Причем изначально примитивные подковы напоминали что-то вроде лошадиных чулок и делались из ткани. Первые металлические подковы и вовсе позднее изобретение. Появились они лишь в III веке до нашей эры в Римской империи. Таким образом почти 3 тысячелетия одомашненная лошадь вообще обходилась без какой-либо подковы.
На Руси подковывать лошадей на постоянной основе стали только при Петре. |Фото: catalog-photo.ru.
В Европе на постоянной основе подковывать лошадей начали только с X века нашей эры, а в Россию массовая подкова и вовсе добралась только при Петре I в 1715 году, после соответствующей реформы кузнечного дела. При этом стоит подчеркнуть, что уже к Средним векам лошадь использовалась людьми во многих регионах планеты, но далеко не везде применялись какие-либо подковы.
2. Так зачем же нужна подкова и как животные обходятся без нее в природе?
Необходимость в подкове прямо зависит от дорог. |Фото: krasivoe-foto.ru.
В дикой природе лошади прекрасно обходились без какой-либо подковы под двум причинам. Первая - им не нужно ничего возить ни на себе, ни за собой. Вторая - в природе лошади чаще всего передвигаются на (относительно) небольшие расстояния и ходят преимущественно по мягкой или во всяком случае не экстремально твердой поверхности. Таким образом, в природе в отличие от цивилизации копыта лошади стираются очень медленно.
В дикой природе подковы не нужны. |Фото: sneg.top.
Однако, когда лошадь живет среди людей, многие вещи в ее жизни круто меняются. И в первую очередь это касается тех поверхностей, по которым начинает каждый день передвигаться лошадка. Вполне вероятно, что мягкую луговую травку очень быстро заменят грунтовые и мощеные дороги. При передвижении по твердой поверхности (да еще и с дополнительно нагрузкой!), роговой слой копыт лошади начинает быстро изнашиваться. Если ногу животного никак не защищать, то в перспективе сточенные копыта приводят к появлению травм. А они в свою очередь делают лошади больно и в перспективе могут убить животное.
Подкова улучшает сцепление и защищает здоровье конских ног. ¦Фото: mehanik35.ru.
Собственно, чтобы этого не произошло, люди и придумали «обувку» для лошадей. Подкова позволяет защитить роговой слой копыта от изнашивания и таким образом бережет здоровье животного. Кроме того, подковы приобрели особое значение в условиях человеческой цивилизации в зимний период, так как в дикой природе лошади практически не сталкивались со скользкими поверхностями. Впрочем, сцепление с дорогой подкова улучшает далеко не только зимой. И все же в дикой природе подковы лошадкам без надобности. В противном случае у них бы соответствующим образом эволюционировали копыта задолго до появления человека.
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