С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

История работы над серией снимков китов

Фотограф Габи Баратью, проживающий на острове Реюньон, Франция, увлекается подводной фотосъемкой. В ходе одного из своих проектов по съемке китов, Габи Баратью сделал ряд снимков, на которых запечатлены самые знаковые встречи с китами.

История работы над серией снимков китов

История работы над серией снимков китов
1. Ежегодно, с июля по октябрь, в теплых водах Индийского океана можно повстречать множество горбатых китов, приплывающих сюда из Антарктики для спаривания.

История работы над серией снимков китов

2. В последние несколько лет фотограф Габи Баратью очень часто работал с китами и по его словам, каждая встреча была наполнена неимоверными эмоциями.

История работы над серией снимков китов
3. Эти фотографии сделаны без снаряжения для подводного плавания, при помощи задержки дыхания, что обеспечило мобильность и оперативность.

История работы над серией снимков китов
4. Фотограф восхищенно рассказывает о своей первой работе с группой китов. По его словам он с друзьями обнаружили группу из пяти китов совершенно случайно, отправившись на прогулку к океану. На тот момент у Габи еще не было опыта фотографии китообразных, да и плавал он не очень. Но это не помешало ему подплыть с друзьями к группе китов, несмотря на весь страх и оценивая риск.

История работы над серией снимков китов
5. Киты были повсюду. При этом они не только плавали, но и били хвостами и грудными плавниками по поверхности воды, отталкивались и подпрыгивали.

При этом группа пловцов находилась прямо посреди этой активной группы!

История работы над серией снимков китов
6. Одним из ярких впечатлений, врезавшихся в память фотографа, стала его встреча в 2012 году с двумя молодыми игривыми китами.

История работы над серией снимков китов
7. Если первое время после рождения киты держатся рядом с матерью, то, подрастая, они начинают чувствовать себя более свободными и даже подплывают к пловцам, чтобы поиграть с ними.

История работы над серией снимков китов
8. В 2013 году фотографу удалось сделать действительно великолепные снимки, на которых запечатлены пара самок с детенышами.

История работы над серией снимков китов
9. Встретив самку кита с детенышами, следует быть особенно осторожным, чтобы не спугнуть их. Лучше всего затаится на несколько минут, чтобы киты могли привыкнуть к присутствию посторонних.

История работы над серией снимков китов
10. Молодым китам приходится часто подниматься на поверхность, так как они еще не умеют надолго задерживать дыхание.

История работы над серией снимков китов
11. Чуть позже фотографу повезло снова повстречать самку с детенышем и провести с ними почти час, сделав потрясающие снимки.

История работы над серией снимков китов
12. Заинтересовавшись фотографом, китенок поплыл за ним, и Габи пришлось делать снимки, плывя задом наперед, когда за ним по пятам следовали 4-тонный малыш и его 25-тонная мать.

История работы над серией снимков китов
13. Не менее интересная встреча с китом состоялась 9 августа 2014 года. В результате альбом фотографа пополнился еще рядом потрясающих снимков.

История работы над серией снимков китов
14. Рядом с этой самкой фотограф провел около часа. Все это время самка кита спокойно плескалась и кружилась вокруг лодки, устроив целое представление для присутствующих.

История работы над серией снимков китов
15. Фотограф уверяет, что эти огромные и одновременно с этим деликатные создания заслуживают бережного отношения. Работая с ними никогда нельзя торопиться, и следует запастись терпением, прежде чем наводить на них фотокамеру.

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх