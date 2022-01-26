Необычные и странные факты про секс, которые вы, скорее всего, не знали

Большинство психологов и семейных консультантов согласятся с тем, что секс является очень важной частью любых романтических отношений — возможно, самой важной, даже несмотря на то, что некоторые никогда не осмелятся признать это открыто.



Секс — самая сокровенная часть близких отношений, в которую допускаются только двое и никто больше. Безусловно, мы можем обнять, сказать или поцеловать своего партнёра, чтобы выразить ему свою любовь, но это то, что мы, скорее всего, делаем по отношению к своим родителям, родственникам и даже друзьям.



Секс — это определённый акт, проводящий границу между видами отношений, которые у нас устанавливаются с людьми. Более того, как показывают многочисленные исследования, секс, будучи уникальным выражением близости, оказывает благотворное влияние на здоровье и жизнь человека в целом. Секс снимает стресс, снижает риск онкологических заболеваний (особенно рака простаты у мужчин), ослабляет разного рода болевые ощущения, улучшает сон, излечивает от бессонницы, улучшает состояние кожи как и всего организма в целом.



Однако самым главным является то, что секс между мужчиной и женщиной — это естественный способ продолжения рода. Иными словами, можно смело утверждать, что секс — это жизнь.

Перед вами — 25 необычных и странных фактов про секс, которые вы, возможно, до сих пор не знали.25. Согласно исследованиям, проведённым в Государственном университете Нью-Йорка, сперма может помочь в борьбе с депрессией. Она содержит химические вещества , поднимающие настроение, усиливающие чувство близости и привязанности, а также благотворно влияющие на сон.24. Чтобы выяснить, что же происходит в мозгу возбуждённой женщины, учёные из Ратгерского университета (США) использовали МРТ. Они обнаружили, что при стимуляции влагалища , шейки матки, клитора и сосков активизируются совершенно разные участки мозга.23. В среднем, женский оргазм длится 20 секунд — это на 14 секунд дольше мужского.22. При сильном возбуждении увеличивается приток крови не только к половым органам , увеличивающимся в объёме, но и к лицу, вследствие чего у некоторых может закладывать нос.21. -196°С — при такой температуре хранятся сперматозоиды в банках спермы.20. Некоторые женщины во время родов испытывают оргазм.19. Сексом ради удовольствия, кроме людей, занимаются также бонобо (или карликовые шимпанзе) и дельфины.18. Для эрекции пениса среднего размера достаточно притока крови в объёме двух столовых ложек.17. Несмотря на то, что многие используют этот повод, чтобы избежать занятий сексом, на самом деле секс действительно может избавить от головной боли, поскольку он способствует нормализации давления, а также выработке эндорфинов — гормонов, являющихся естественным обезболивающим организма человека.16. Согласно статистике , 85% мужчин, умерших от инфаркта во время полового акта, в момент смерти изменяли своим жёнам.15. Жители Греции занимаются сексом, в среднем, 138 раз в год, являясь мировыми лидерами в рейтинге самых сексуально активных. Самые «ленивые» в мире в плане секса — японские пары: они предаются страсти всего 45 раз в год.14. Объём семенной жидкости, которую за всю свою жизнь эякулирует среднестатистический мужчина, равен приблизительно 17 литрам, что составляет около 500 миллиардов сперматозоидов.13. Во время эякуляции сперма при первом сокращении мышц выбрасывается наружу со скоростью 45 км/час — быстрее, чем скорость, с которой установлен нынешний мировой рекорд в забеге на 100 метров (44,24 км/час).12. Во время оргазма частота сердечных сокращений у мужчин и женщин составляет в среднем 140 ударов в минуту. Такая частота пульса у человека в нормальном, не возбуждённом состоянии считается тахикардией.11. Мэрилин Монро, самая знаменитая секс-икона XX века , призналась другу, что, несмотря на троих мужей и целую армию любовников, почти никогда не испытывала оргазма.10. В одной чайной ложке спермы содержится приблизительно 5 калорий . Занятие бурным сексом в течение получаса сжигает, в среднем, 100-200 калорий.9. Вибратор изначально был разработан в XIX веке для лечения женщин с диагнозом «истерия». Об этом даже написана пьеса «В соседней комнате» («In the Next Room»), также известная как «Пьеса про вибратор» («The Vibrator Play»), представленная в 2009 году.8. В одном курином яйце может поместиться количество женских яйцеклеток , необходимое для того, чтобы вновь заселить нашу планету до нынешней численности населения.7. А необходимое для этого количество сперматозоидов может поместиться в одной капсуле аспирина.6. В культуре ацтеков авокадо считались очень мощным афродизиаком. Ассоциации при виде плодов были настолько сильными, что девственницам запрещалось их собирать.5. В шоколаде содержится фенилэтиламин, химическое вещество, вызывающее чувство эйфории и ответственное за повышение сексуальной привлекательности — оно же вырабатывается в мозгу, когда человек влюбляется.4. Учёные неоднократно наблюдали за самками пингвинов, которые «оказывали сексуальные услуги» самцам, не являвшимся их парами, в обмен на гальку для строительства гнезда для своих детёнышей . Да, самки пингвинов продолжают открываться нам с неожиданной стороны.3. Самый древний известный рисунок человека, использующего презерватив во время полового акта, нарисован на стене в одной из пещер во Франции. По мнению учёных, этому рисунку 12-15 тысяч лет.2. В Древней Греции занятия оральным сексом обозначались фразой «играть на флейте».1. Во время Первой мировой войны члены Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) обнаружили, что сперму можно использовать в качестве невидимых чернил. Правда , они перестали её использовать в этих целях сразу после того, как поняли, какой запах от неё исходит спустя время.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)