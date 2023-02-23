Как алкоголь влияет на успешность

Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер • Источник фотографий: Ain.ua
В 2012 в университете Иллинойса провели исследование в попытках доказать существование эффекта Балмера. Названный в честь бывшего главы Microsoft, эффект гласит, что при употреблении алкоголя у программистов происходит определенный всплеск работоспособности. Балмера же сюда приписали не просто так — он никогда не говорил об алкоголе и не занимался программированием в Microsoft, но его сумасшедшие выходки заставили многих думать о том, что он все-таки что-то употребляет.
Исследователи из Иллинойса попросили группу мужчин решить ряд логических задачек. Перед этим их неплохо накачали водкой с клюквенным сиропом и дали перекусить. Группа временных пьяниц (концентрация алкоголя в крови равнялась 0,075) справилась с задачей лучше.
Те, кто выпили водку с сиропом, в среднем ответили верно на 9 вопросов, группа трезвых — на 6. Кроме этого, выпившим требовалось для ответа 11,5 секунд, а трезвым — 15,2.
Перед началом теста обе группы решили аналогичные задачи с одинаковыми результатами. Было очевидно, что алкоголь положительно повлиял на умственные способности членов одной из групп. Исследователи связали это с притуплением чувства неуверенности в себе, а также ухудшением рабочей памяти и улучшением креативной. «Мы считаем, что чрезмерная концентрация мешает креативным способностям», — сказала одна из исследователей Дженни Уилли. То есть программисту или писателю попробовать работать под алкоголем можно, а вот финансовому аналитику лучше не надо.
Что касается предпринимателей — здесь все не так однозначно. Исследований, сравнивающих успешность бизнеса пьющих и непьющих бизнесменов нет. И вряд ли они появятся, поэтому все, что можно сделать — узнать о привычках известных и уже успешных предпринимателей.
Элон Маск, к примеру, ничего не имеет против алкоголя. По словам бывшего интерна SpaceX Джеймса Нокса, Маск часто устраивает вечеринки, которые, разумеется, не лишены алкоголя. Во время учебы в колледже Маск не пил, так как не любил вкус алкоголя, но впоследствии начал употреблять алкоголь, чаще всего вино и коктейли.
Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон не стал скрывать в интервью то, что алкоголь иногда ему помогает.
Самое запоминающееся событие, связанное с алкоголем? Оно должно включать женщину, верно? Я думаю, это вечер первого свидания с моей любимой женщиной. Он был в мексиканском ресторане и я напоил ее сангрией. Кажется, получилось — теперь она мать моих детей и бабушка моих внуков. Эти два бокала сангрии были важны. Или три. Или четыре?
От похмелья Брэнсон советует пить воду между каждым алкогольным напитком. Но, по его словам, с возрастом алкоголю он все же предпочитает чай — основатель Virgin говорит, что выпивает до 30 чашек каждый день.
В 2015 году было проведено еще одно исследование. Ученые оценили влияние вредных привычек на продуктивность 21 000 участников, как мужчин, так и женщин. Оказалось, что вопреки распространенному мнению, умеренное следование вредным привычкам (курению, перееданию и употреблению алкоголя) никак не влияет на продуктивность. Но при одном условии — если человек высыпается.
Исследователи наблюдали за сотрудниками компаний, которые вошли в список журнала Vitality Health «Britain’s Healthiest Company» — в него попали компании с наилучшими условиями труда. Оказалось, что те сотрудники, которые спали до 6 часов каждую ночь были менее продуктивны выспавшихся коллег. Количество же выпитого алкоголя, выкуренных сигарет и съеденной еды не оказывало никаких изменений на работоспособность.
Инвестор и предприниматель Дэвид Росс считает, что предприниматели относятся к алкоголю так же, как любые другие люди и употребление спиртных напитков никак не влияет на успешность.
Почему вообще должна существовать зависимость между предпринимательством и алкоголем? Если она все-таки есть, то я о ней не знаю, хотя занимаюсь предпринимательством уже 40 лет.
Британский писатель Джайлз Энзор считает, что если предприниматель хочет преуспеть в Англии, ему нельзя не пить, так как британцы не верят людям, которые не употребляют алкоголь. Впрочем, по его словам, они также не верят людям, которые не любят собак, носят бороду, приехали с севера или приехали с юга, поэтому относиться к этому ограничению всерьез не стоит.
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