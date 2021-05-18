Диетическая выпечка. 4 способа приготовить её из обычных рецептов

При похудении, сидя на диете, часто хочется чего-нибудь вкусненького. Например, что-нибудь из выпечки. Но булочки, торты и пирожные никак нельзя отнести к малокалорийным продуктам. Тем более те, которые продаются в магазине. В этой ситуации есть только один выход – испечь свою диетическую выпечку. Это несложно. Почти любой рецепт можно превратить в низкокалорийный, если знать некоторые простые приёмы. Сегодня мы вас этому научим.

Учимся делать выпечку более диетической. 4 простых приёма

Пирожки и сдоба состоят из сладких и весьма калорийных составляющих. Эта комбинация наносит двойной удар по нашему организму. Этот вред можно существенно снизить, используя вот эти простые способы.

1. Масло

Масло вредит нашей печени, делая выпечку слишком калорийной. Чтобы уменьшить количество масла в выпечке, замените ½-ю его часть в рецепте таким же количеством измельчённых спелых бананов.

Если вы готовите пирожки, то в тесте ¾ масла можно заменить кефиром 3,2-3,5 процентов жирности.

2. Сахар

Рафинированный сахар тоже нельзя отнести к полезным продуктам. Уменьшаем его количество в рецепте на 1/3-ть от требуемого объёма. Также можно заменить обычный сахар коричневым, мёдом (чайная ложка мёда = 3-м столовым ложкам сахарного песка!

3. Мука пшеничная

) или измельчённой курагой.

Эта разновидность муки богата простыми углеводами, которые хорошо «помогают» нам набирать вес.

Не стоит использовать в выпечке муку первого сорта, а уж тем более высшего. Хороший вариант её замены цельнозерновая мука или продукт, приготовленный самостоятельно. Сделать её очень просто. Например, можно измельчить неварёную гречку в кофемолке с овсяными хлопьями (1:1). К ним добавить кукурузную муку (1 часть). В итоге у вас получится полезная мука, из которой получаются вкусные печенья и оладья.

4. Яйца

В яйцах тоже имеются жиры – животные, насыщенного типа. Эти жиры способствуют повышению уровня холестерина в крови.

Чтобы сделать выпечку более «безопасной» достаточно положить в тесто на одно яйцо меньше, чем полагается по рецепту. Если тесто вам кажется густоватым, то разбавить его можно дополнительно нежирным молоком.

Другой вариант – заменить куриные яйца в рецепте перепелиными. Жиров в них содержится гораздо меньше.

И смотрим диетические видео рецепты. Первое видео.

И второе.