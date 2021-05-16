Тетрис и искусственное сердце: 6 изобретений, которые появились в СССР раньше других

1. Прародитель мобильного телефона

Беспроводной телефон родом из СССР. /Фото: tyt.by

2. Атомная электростанция

/Фото: russian.rt.com Обогнать Запад на два года./Фото: russian.rt.com

3. Интернет

Интернет мог стать изобретением СССР. /Фото: pikabu.ru

4. Пассажирский сверхзвуковой самолет

Тот случай, когда один самолет старше другого всего на 2 месяца. /Фото: russian7.ru

5. Тетрис

Алексей Пажитнов с сыном и его изобретением - тетрисом. /Фото: denvistorii.ru

6. Искусственное сердце

Прорыв в кардиологии принадлежит советским ученым. /Фото: tet.tv