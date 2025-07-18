Зачем в СССР делали розетки на 70 сантиметров выше, чем в Европе

В мире много разных разъёмов розеток /Фото:stroiteh-msk.ru

Розетки имели свою высоту /Фото:pulse.mail.ru

Электропроводка /Фото:dzen.ru

Удобно было включать электробытовые приборы в такие розетки /Фото:st-urman.ru

Для удобства /Фото:skidki-2023.ru

Безопасность детей в приоритете /Фото:love-mother.ru

Безопасность при уборке тоже была важна /Фото:life.ru

На западе был другой подход /Фото:mdouistra37.ru

Сегодня розетки делают там и на той высоте где удобно /Фото:leroymerlin.ru