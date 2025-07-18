Зачем в СССР делали розетки на 70 сантиметров выше, чем в Европе

Если хорошо присмотреться к хронике прошлых лет, то можно заметить закономерность, что в Советском Союзе розетки и выключатели были установлены выше, чем в Европе. И на это есть ряд причин. Прежде всего это связано с регламентированием по нормам строительства и безопасности. В то время в СССР существовали строгие стандарты, которые определяли требования к электроустановкам. Установка розеток на определенной высоте была одним из этих требований.
В 1926 году немецкий инженер Альберт Бюттнер изобрел электрическую розетку, которая до сих пор используется во многих странах мира, включая Россию. Однако первую розетку с заземлением разработал Филипп Лабре в 1927 году, но это было в другой стране, а не в Советском Союзе. В то время в СССР действовали свои собственные нормы и правила.
В мире много разных разъёмов розеток /Фото:stroiteh-msk.ru
В соответствии с устаревшими нормами ПУЭ (Правилами устройства электроустановок), розетки должны были быть установлены на высоте 90 см от пола, а выключатели на высоте 160 см. Есть несколько версий, объясняющих выбор такого расположения.
Одним из факторов, которые следовало учесть, было расположение распределительных коробок на определенном расстоянии от потолка, от 10 до 30 сантиметров. Если бы розетка или выключатель были установлены ниже этой высоты, потребовалось бы больше проводов для их подключения. В настоящее время эта проблема может быть решена другими способами и она уже не актуальна. Однако во времена массового строительства жилых комплексов каждый рубль имел огромное значение. Такое расположение розеток и выключателей позволяло экономить ресурсы и снижать затраты на проводку при строительстве.
Розетки имели свою высоту /Фото:pulse.mail.ru
Для двухкомнатной квартиры приблизительно требовалось 17 точек для установки розеток и выключателей. Если бы каждая из этих точек устанавливалась на 60 сантиметров ниже, потребовалось бы использовать дополнительные десять метров провода. Например, в девятиэтажном здании с 144 квартирами все эти дополнительные провода составляли бы полтора километра дополнительного материала. Возможно, сейчас этому не уделяют такого внимания и застройщики поступают иначе, учитывая прежде всего комфорт будущих жильцов. Однако во времена массового строительства хрущевских домов ситуация была иная.
Установка выключателей на данной высоте делала их более заметными для взрослых людей в дневное время. В ночное же время люди, протягивая руки перед собой на уровне глаз, имели больше шансов наткнуться на выключатель и включить свет. Такое расположение выключателей также проявляло заботу о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями. Удобство расположения выключателей на этой высоте заключалось в том, что люди могли легче включать электроприборы, если розетка находилась на таком же уровне, а не почти у плинтуса. Необходимости наклоняться к розеткам тоже не было, что тоже важно.
Электропроводка /Фото:dzen.ru
Особое внимание уделялось расположению розеток и выключателей таким образом, чтобы они не мешали расстановке мебели. Эта практика до сих пор остается актуальной. Тем не менее, мы признаем, что стандарты установки выключателей и розеток, разработанные в СССР, предполагали открытую проводку и установку электроустановочных элементов поверх стен для повышения электробезопасности.
Розетки на высоте 90 сантиметров являются более удобными в использовании. Большинство электроустройств, таких как кухонные комбайны на столах, телевизоры на тумбах или ножках и т. д., располагаются приблизительно на этом уровне. Такое расположение розеток избавляет от проблемы попадания воды на розетку при влажной уборке. Раньше полы мылись исключительно тряпками и руками, и у многих не было пылесосов.
Удобно было включать электробытовые приборы в такие розетки /Фото:st-urman.ru
Первоначальное расположение розеток и выключателей также связано с открытой проводкой на керамических изоляторах. В таком состоянии проводка была наиболее уязвима. Низкое количество электроприборов также было одним и значимых обоснований. На тот момент большинство людей имело только радио, а не современные чайники, кофемашины, стиральные машины или микроволновые печи.
Стандартная высота стола, составляющая 75-80 сантиметров, позволяла столу идеально подходить под розетку, что обеспечивало установку, например, настольной лампы.
Для удобства /Фото:skidki-2023.ru
Кроме того, это вариант оказался удобным, особенно для розеток, расположенных в часто посещаемых местах. Например, в прихожей низко расположенный выключатель часто мешал и сбить его сумками или задеть, когда человек приходил домой было бы легко.
Безусловно, важным фактором была безопасность детей. Многие родители и на сегодняшний день беспокоятся о том, чтобы маленькие дети не могли достать розеток и выключателей. Поэтому розетки размещались на достаточно высокой высоте, чтобы дети не могли легко дотянуться до них. Это помогало предотвращать случаи ударов электрическим током и обеспечивало дополнительную безопасность для маленьких детей.
Безопасность детей в приоритете /Фото:love-mother.ru
В соответствии с нормами электробезопасности, требования к установке выключателей в жилых домах предписывают размещать их на высоте 1,5 метра от пола. В то же время, в школах и детских садах эта высота составляет 1,8 метра. Что касается розеток, то в домашних и нежилых помещениях, соответствующие нормы предписывают устанавливать их на высоте от 0,8 до 1 метра, в то время как в детских учебных заведениях рекомендуется уровень 1,8 метра.
Хотя возможно это всего лишь миф. Предположительно, чем выше розетка (90 сантиметров по сравнению с 20 сантиметрами в Европе), тем сложнее детям к ней подобраться. Однако, даже при высоте в 1 метр розетки все равно достаточно доступны. А выключатели, находящиеся на уровне плеч, препятствуют любимому детскому развлечению – миганию света.
Безопасность при уборке тоже была важна /Фото:life.ru
Потому, это всего лишь хорошее но не подкреплённое фактами предположение, хотя в школах до сих пор устанавливают выключатели и розетки на высоте 1,8 метра.
Кстати, не только дети, но и домашние животные нуждаются в защите. Например, игривые коты, которые любят засовывать лапки куда угодно, могут быть в опасности, если розетка находится выше плинтуса.
На западе же считается, что самым удобным является установка выключателей на уровне опущенной руки, примерно 80-100 сантиметров. При таком расположении нет необходимости напрягать мышцы плеча и тратить такую ценную энергию. Все полностью расслаблено. Кажется немного странным, но включать и выключать свет целый день действительно может быть проблематичным, в масштабе такого количества времени это уже звучит более существенно. И на это с Советским Союзом у Европы тоже был разный взгляд и подход.
На западе был другой подход /Фото:mdouistra37.ru
Современная практика строительства жилых домов начала следовать западным и европейским стандартам, устанавливая выключатели и розетки на аналогичной высоте. Но, всё же, опасность игр с электричеством является неоспоримым фактом. И поэтому, чем выше находится розетка, тем сложнее детям достать ее.
Да даже сама форма розеток очень рознится. Это произошло потому что в период электрификации различные изобретатели из разных стран предлагали свои варианты оптимальных розеток, и по всему миру были построены различные виды электрогенераторов.
Однако, нет однозначного определения для правильного расположения выключателей в жилых помещениях. На сегодняшний день провода обычно прокладываются скрытым способом и подводятся непосредственно к местам подключения электроприборов, это исключает использование ненадежных удлинителей.
Сегодня розетки делают там и на той высоте где удобно /Фото:leroymerlin.ru
Расположение определяется удобством использования выключателей. Главное в современном ремонте – это эргономика. Претензии к низкому расположению розеток и другим аналогичным факторам не имеют документального подтверждения. Но, всё же не стоит забывать, что строительство в СССР было очень продуманно и над составлением норм трудился не один десяток человек. Условия жизни и качество производимых стройматериалов отличалось от Европейских и многое делалось совсем по-другому.
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