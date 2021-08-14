Как помочь ребенку определиться с профессией, если мы сами не знаем, чего ожидать от будущего

Папы и мамы мечтают об идеальном стечении обстоятельств: в детстве сын решает стать врачом, хорошо учится, становится уважаемым хирургом. К сожалению, карьерный путь не такой гладкий, да и сама жизнь усложняется. Каждый год появляются новые профессии, меняются требования к сотрудникам, ручной труд и рутинная работа становятся автоматизированными. Даже ближайшее будущее описывают аббревиатурой VUCA, которая расшифровывается так: изменчивость, неопределенность, сложность, неоднозначность.

Выбор профессии всегда был серьезным и ответственным этапом, а в неопределенном мире VUCA принять это решение еще сложнее.

Перед родителями стоит важная и сложная задача. С одной стороны, ребенок должен заниматься тем, что ему нравится. С другой, дети и особенно подростки могут считать, что им не нравится ничего.

Мы делимся с читателями советами экспертов и известных личностей, которые помогут детям понять себя и определиться с будущей профессией.

1. С чего начать

Во-первых, интересоваться мечтами ребенка с раннего возраста. А во-вторых, не забывать, что с каждым годом дети становятся опытнее. Если в 3 года ребенок мечтал стать пожарным, это не значит, что вы должны готовить его к этому все детство.

Возможно, в 4 года он захочет стать фокусником, а в 5 — ловцом бабочек. К концу школы и даже во время учебы в институте интересы человека тоже могут поменяться. Например, в США примерно треть студентов меняли факультет как минимум 1 раз.

Этот факт служит напоминанием, что перемена желаний и планов — это норма и свое истинное призвание удается найти не сразу. Поэтому родителям лучше принять возможные изменения, уважать личность ребенка и помогать ему собирать информацию о потенциальной профессии. И конечно же, не стоит выбирать специальность за детей или заставлять их воплощать ваши нереализованные мечты.

2. Организуйте ребенку разносторонний досуг

Чтобы ваш ребенок понял, чем хочет заниматься, ему необходимо попробовать как можно больше. Посещайте экскурсии и мастер-классы, ищите вместе ответы на вопросы в энциклопедиях и других ресурсах. Образовательная система Монтессори также советует родителям поручать ребенку работу по дому, которую он может выполнить в своем возрасте.

Важно не перегружать детей всевозможными кружками и секциями. Чрезмерная нагрузка может отбить желание что-то делать и изучать, и к 18 годам человек будет хотеть только одного: чтобы от него отстали. К тому же никто не может спрогнозировать, что именно будет необходимо ребенку в будущем: умение играть на кларнете, китайский язык или звание мастера спорта.

3. Помогите ребенку понять себя

Консультант по выбору профессии Роберт Хеллманн предлагает родителям провести с ребенком упражнение-игру под названием «7 историй». Суть такова: пусть ребенок запишет 20 ситуаций из жизни, когда ему нравилось что-то делать или когда он чувствовал, что у него получается хорошо. Это могут быть действия из самых разных сфер, например собирать модели из лего, готовить самодельные чипсы, играть с младшими братьями и сестрами. Затем из этих 20 примеров ребенку нужно выбрать 7 самых приятных и значимых. С помощью вопросов родители могут помочь ребенку узнать себя и понять, чем он хочет заниматься: что именно тебе понравилось? что ты делал лучше всего? зачем ты это делал? кто был рядом с тобой? в каких отношениях ты был с этими людьми?

Родители могут сами следить за тем, что нравится ребенку и что у него получается, а затем обсудить это в личной беседе. На что стоит обратить внимание:

Что нравится делать в школе и в свободное время? Например, слушать музыку, писать стихи и прозу, ухаживать за домашними животными, общаться с друзьями.

Например, слушать музыку, писать стихи и прозу, ухаживать за домашними животными, общаться с друзьями. Какие навыки особенно развиты? Это могут быть математические способности, работа за компьютером, поиск информации для докладов и проектов, сценическая речь.

Это могут быть математические способности, работа за компьютером, поиск информации для докладов и проектов, сценическая речь. Какие индивидуальные качества заметили вы и сами дети? Возможно, ваш ребенок хорошо ладит с другими людьми, умеет планировать свой день, генерирует творческие идеи, находит аргументы в спорах.

Возможно, ваш ребенок хорошо ладит с другими людьми, умеет планировать свой день, генерирует творческие идеи, находит аргументы в спорах. Как ребенок любит учиться? Работать над большим проектом в одиночку или вместе с группой одноклассников? Сразу схватывает материал или методично переходит от легкого к сложному?

Соберите информацию и подумайте вместе с ребенком, в какой сфере он может проявить себя, какие качества и навыки ему нужно развивать.

4. Проводите исследования

Постарайтесь узнать как можно больше о профессиях, которые заинтересовали ребенка. Это полезно и в раннем возрасте, чтобы родители и дети знали, чему предстоит учиться, и в более позднем — чтобы выбрать учебное заведение. Здесь помогут биографии известных личностей, стажировки и экскурсии на предприятия. Быть может, у вас есть знакомые, которые занимаются тем, что заинтересовало вашего ребенка. Кроме того, родители и дети могут не знать о всех существующих профессиях и возможностях в той или иной сфере.

Существует множество сайтов, где подробно рассказывают о рабочем дне, обязанностях, необходимой квалификации и зарплате разных профессий. Например, на этом англоязычном сайте описаны более 800 возможных профессий.

5. Расскажите, из чего состоит рабочая жизнь

Писатель и эксперт в области профориентации Джеймс Цитрин советует родителям напомнить подрастающим детям о «треугольнике карьеры». В любой работе есть 3 составляющих:

Удовлетворенность работой: насколько человека устраивает его занятие вообще, его статус, степень ответственности, известность компании.

насколько человека устраивает его занятие вообще, его статус, степень ответственности, известность компании. Условия работы: сколько времени человек тратит на дорогу, график работы, перерывы, какой там коллектив, рабочее помещение.

сколько времени человек тратит на дорогу, график работы, перерывы, какой там коллектив, рабочее помещение. Деньги: уровень зарплаты и премий, соотношение выполняемой работы и денежного вознаграждения.

В идеале человека должны устраивать все пункты, но стоит помнить, что иногда приходится идти на компромисс и расставлять приоритеты. Тут важно прислушаться к себе. К примеру, кто-то готов тратить по 3 часа в день на дорогу ради престижной должности, а кто-то нет.

Опра Уинфри в обращении к выпускникам американской Школы коммуникаций и журналистики напомнила, что деньги и слава не делают человека крутым. Кроме того, на первых порах работа может показаться скучной и изматывающей, но этот этап нужно перетерпеть, чтобы стать настоящим специалистом. И главное — помнить, что жизнь состоит не из одной работы.

6. Развивайте важные навыки

Мы уже говорили, что главные характеристики XXI века — изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность. Исследователи рабочих мест и экономики будущего считают, что в первую очередь нужно развивать не узкоспециальные навыки, а более общие. Их развитие обычно занимает от нескольких лет до всей жизни. К наиболее важным навыкам относят концентрацию внимания, эмоциональный интеллект, креативность, цифровую грамотность, способность к самообучению, инициативность, критическое мышление.

7. Не нужно безоговорочно подчиняться тесту профориентации

Если тест профориентации, который ваш ребенок прошел в школе или в интернете, показал, к примеру, что ему подходят IT-технологии, это не значит, что он проявит себя только в этой сфере. Подобные тесты предлагают возможности, но их результат не приговор. Стив Джобс советовал молодому поколению не заглушать внутренний голос шумом чужого мнения, а прислушиваться к интуиции. Многие исследователи соглашаются, что интуиция помогает принимать верные решения, поэтому родителям не стоит запрещать детям слушать зов сердца.

Бонус: чему учат в школе Илона Маска

Сыновья Илона Маска учатся в особой школе, которую основал их же отец. Школа Ad Astra («К звездам») находится в штаб-квартире SpaceX, туда ходят около 40 учеников от 7 до 14 лет.

В школе не преподают музыку, физкультуру и иностранные языки, потому что Маск считает, что в ближайшем будущем появятся хорошие синхронные голосовые переводчики. Некоторые стандартные предметы образовательной программы остались, например физика, химия, творческое письмо.

Расписание меняется каждый день, его составляют сами дети. Учащимся разрешается изучать все, что угодно: они проектируют роботов, учатся программированию, изучают геополитические проблемы, прогнозируют возможности искусственного интеллекта. Директор школы признается, что им разрешается даже проводить эксперименты с огнеметами Маска.

В школе одобряют самостоятельность, некоторые темы дети изучают с помощью онлайн-ресурсов. Ученики также зарабатывают деньги собственными умениями, например один продает через интернет печенье, которое сам и готовит, а другой создает на заказ сайты. Это отличный совет всем родителям: поощряйте самостоятельность ребенка, его стажировки и подработки. Успех в каком-либо деле будет мотивировать его на дальнейшее развитие.

На сайте школы нет информации о правилах поступления, но можно подать заявку на бесплатное обучение.

Какой из наших советов показался вам самым важным? А какие советы помогли вам найти свое призвание и добиться успеха?

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