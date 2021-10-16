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Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

В сегодняшней статье рассмотрим еще один вариант самодельного гибочного станка, который позволит создавать волнообразные декоративные элементы (или просто — зигзаги) из стального круглого прутка. 

Готовые детали можно использовать для изготовления металлических решеток на окна или художественного оформления забора и прочих уличных металлоконструкций. 

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Самоделка хороша не только тем, что довольно проста в изготовлении, но также тем, что для реализации задумки потребуется минимум материалов — только строительный уголок, стальной кругляк и небольшой кусочек полосы металла. 

Идея изготовления гибочного станка принадлежит автору YouTube канала Fab2Ku. Рекомендуем взять ее себе на заметку!

Основные этапы работ

Для начала необходимо будет изготовить станину или основание гибочного станка. В идеале использовать для этого швеллер. Но в данном случае автор сварил основание из двух кусков строительного уголка. 

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Далее берем стальной круглый пруток, и отрезаем от него три небольших кусочка. Привариваем их к основанию, как показано на фото ниже. 

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

На следующем этапе отрезаем еще один кусок стального круглого прутка, и привариваем его к боковой стороне основания. 

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Из металлической полосы сгибаем кольцо.

Привариваем его к торцу ручки-рычага, которую мы также изготовим из круглого прутка. Дополнительно надо приварить к ручке упор. 

На вертикальную стойку сбоку основания надеваем кольцо из стальной проволоки, и обвариваем его, зафиксировав на нужной высоте. 

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

В завершении останется только приварить самодельный станочек к трубе, забетонированной в земле, и можно приступать к работе. 

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Гибочный станок для изготовления зигзагов из стального круглого прутка

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления самодельного приспособления, а также принцип работы вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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