5 эффективных лайфхаков для ванной комнаты

Хотите тратить меньше времени на уборку ванной комнаты? Мы нашли отличные лайфхаки, которые сэкономят массу времени. О некоторых мы сами не знали!





Тусклая плитка в ванной

Грязные резиновые коврики для ванны

Плесень на шторке для душа

Плесень на плиточных швах

Грязные стенки душевой кабины

Чтобы отмыть плитку в ванной, сделайте чистящий раствор, добавив в емкость с теплой водой средство для мытья посуды и уксус в равных пропорциях. Перемешайте и перелейте раствор специальную губку с ручкой-дозатором.Кстати: если у вас дома еще не появилась чистящая губка с ручкой-дозатором, очень советуем преобрести. Полезная вещь, которую можно использовать для уборки по всему дому.Чтобы удалить пятна и налет с противоскользящих резиновых ковриков, смешайте соду и лимонный сок в пропорциях 2:1. Полученной пастой протрите коврик, а сверху налейте немного уксуса. Оставьте, чтобы паста немного подсохла, а затем сотрите и сполосните коврик.Чтобы удалить плесень с душевой шторки, соедините полстакана соли с литром воды и замочите шторку в тазу с этим раствором примерно на час. Делайте это раз в месяц, чтобы предотвратить образование плесени в дальнейшем.С плесенью на плитке и в плиточных швах можно бороться с помощью автомобильного средства “Антидождь», которое создает на стекле автомобиля водоотталкивающее покрытие.Нанесите его на плитку и протрите мягкой тряпочкой.Чтобы быстро отчистить стенки душевой кабины, используйте меламиновую губку, а затем оконный скребок, который быстро уберет оставшиеся капли воды.