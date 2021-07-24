12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Сегодня практически в каждой квартире есть такое «чудо враждебной техники», как микроволновая печь. Этот гаджет существенно облегчает жизнь современному человеку, экономя при этом немало времени. В основном, люди используют микроволновую печь для быстрого разогревания пищи, а в редких случаях готовят с её помощью целые блюда. Но наверняка многие даже не догадываются о том, что микроволновку можно использовать не только для этих целей.
Представляем вашему вниманию 12 бесценных советов, которые помогут вам в использовании микроволновой печи в своих интересах.
Шинкуем лук без слез
Вы можете раз и навсегда покончить со слезами при шинковке лука, просто срезав оба конца луковицы и поместив ее в микроволновую печь. Нагревайте лук на полной мощности в течение 30 секунд, и поры, выделяющие сок, подсохнут. Вкус и все полезные вещества останутся на месте, а вот провоцирующие слезоотделение энзимы испарятся, и лук будет легко нашинковать, не пролив ни слезинки.
Возвращаем свежесть черствому хлебу
Зачерствевший хлеб можно успешно «освежить», обернув ломтики влажной салфеткой и нагрев в микроволновке в течение 10 секунд на полной мощности. При необходимости операцию можно повторить до достижения желаемой мягкости хлеба.
Готовим «обезжиренный» бекон
Приготовление чипсов из бекона в микроволновой печи гораздо быстрее и полезнее, чем в обычных условиях. Положите бумажные полотенца на тарелку, сверху поместите несколько ломтиков бекона и во избежание жирных брызг накройте такими же полотенцами. Установите время от 3 до 5 минут на большой мощности, и вы получите вкусные чипсы без излишнего жира.
Жарим орехи
В микроволновой печи можно поджарить кешью или миндаль гораздо быстрее, чем в обычной печи. Просто рассыпьте орешки на блюде, подходящем для обработки в микроволновке, установите таймер на 1 минуту при высокой мощности. Повторите эту операцию 4-5 раз, в перерывах перемешивая орешки.
Готовим быстрый омлет
В микроволновке можно приготовить вкусную яичницу за 3 минуты. Разбейте яйца в чашку, добавив при этом соль, сыр и зелень по желанию, установите высокую мощность. Когда вы услышите сигнал готовности, вас ждет удивительное открытие — вкусное блюдо получается почти мгновенно!
Декристаллизация меда
Мед кажется вам слишком густым? Если он кристаллизовался, поставьте банку без крышки в микроволновку на 2 минуты при низкой мощности. Мед снова станет текучим и полностью сохранит свой волшебный вкус.
Сушим травы
Для правильного высушивания трав воспользуйтесь следующим советом. Нагрейте их в емкости в течение 2-4 минут на высокой мощности, переложив предварительно бумажными салфетками. Затем следует слегка помять салфетки с травой, повторить операцию и извлечь готовые высушенные растения.
Печем шоколадный кекс
Любители шоколадного кекса могут легко получить его за одну минуту и сорок секунд. Нужно смешать сахар, какао, соль, корицу и муку в чаше. После получения однородной смеси сухих ингредиентов нужно по очереди влить жидкие: воду, ванильное мороженое и растительное масло. Еще раз смешиваем все до полного исчезновения комков и нагреваем в микроволновке на высокой мощности, предвкушая скорое наслаждение.
Увеличиваем объем сока, полученного из лимонов и лаймов
Представьте, можно сделать лимоны или лаймы более сочными и легко «выжимаемыми», поместив их в микроволновую печь на 10-20 секунд на высокой мощности. Затем нарежьте лимоны, положите в соковыжималку, и вы будете удивлены, насколько более сочными, чем обычно, они окажутся.
Очищаем чеснок от кожуры
Очистка зубков чеснока от кожуры может быть хлопотной процедурой, особенно если вы спешите. Проблема имеет простое решение — поставьте головку чеснока в микроволновку и нагрейте в течение 15 секунд на полной мощности. Шелуха станет влажной, и ее можно будет легко удалить.
Как быстро сварить кукурузу
Отрежьте нижнюю часть початка и поместите кукурузу в микроволновую печь. Нагрейте початок на высокой мощности в течение 30 секунд. После того как закончите, возьмите верхний конец початка и стряхните, и вы заметите, что кукуруза с легкостью выскальзывает из шелухи.
Удаляем кожуру с фруктов и овощей
Нелегкая задача, не правда ли, очистить от кожуры помидоры или, скажем, персики? И здесь снова микроволновка может оказать бесценную помощь! Просто нагрейте фрукты в течение 30 секунд на высокой мощности и оставьте на пару минут остынуть. Вы станете свидетелем маленького чуда: кожура начнет сама отставать прямо у вас на глазах, и ваша цель будет достигнута без усилий.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии