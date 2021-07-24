12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Сегодня практически в каждой квартире есть такое «чудо враждебной техники», как микроволновая печь. Этот гаджет существенно облегчает жизнь современному человеку, экономя при этом немало времени. В основном, люди используют микроволновую печь для быстрого разогревания пищи, а в редких случаях готовят с её помощью целые блюда. Но наверняка многие даже не догадываются о том, что микроволновку можно использовать не только для этих целей.



Представляем вашему вниманию 12 бесценных советов, которые помогут вам в использовании микроволновой печи в своих интересах.



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