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12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Сегодня практически в каждой квартире есть такое «чудо враждебной техники», как микроволновая печь. Этот гаджет существенно облегчает жизнь современному человеку, экономя при этом немало времени. В основном, люди используют микроволновую печь для быстрого разогревания пищи, а в редких случаях готовят с её помощью целые блюда. Но наверняка многие даже не догадываются о том, что микроволновку можно использовать не только для этих целей.

Представляем вашему вниманию 12 бесценных советов, которые помогут вам в использовании микроволновой печи в своих интересах.

Шинкуем лук без слез


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Вы можете раз и навсегда покончить со слезами при шинковке лука, просто срезав оба конца луковицы и поместив ее в микроволновую печь. Нагревайте лук на полной мощности в течение 30 секунд, и поры, выделяющие сок, подсохнут. Вкус и все полезные вещества останутся на месте, а вот провоцирующие слезоотделение энзимы испарятся, и лук будет легко нашинковать, не пролив ни слезинки.

Возвращаем свежесть черствому хлебу


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Зачерствевший хлеб можно успешно «освежить», обернув ломтики влажной салфеткой и нагрев в микроволновке в течение 10 секунд на полной мощности. При необходимости операцию можно повторить до достижения желаемой мягкости хлеба.

Готовим «обезжиренный» бекон


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Приготовление чипсов из бекона в микроволновой печи гораздо быстрее и полезнее, чем в обычных условиях. Положите бумажные полотенца на тарелку, сверху поместите несколько ломтиков бекона и во избежание жирных брызг накройте такими же полотенцами. Установите время от 3 до 5 минут на большой мощности, и вы получите вкусные чипсы без излишнего жира.

Жарим орехи


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

В микроволновой печи можно поджарить кешью или миндаль гораздо быстрее, чем в обычной печи. Просто рассыпьте орешки на блюде, подходящем для обработки в микроволновке, установите таймер на 1 минуту при высокой мощности. Повторите эту операцию 4-5 раз, в перерывах перемешивая орешки.

Готовим быстрый омлет


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

В микроволновке можно приготовить вкусную яичницу за 3 минуты. Разбейте яйца в чашку, добавив при этом соль, сыр и зелень по желанию, установите высокую мощность. Когда вы услышите сигнал готовности, вас ждет удивительное открытие — вкусное блюдо получается почти мгновенно!

Декристаллизация меда


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Мед кажется вам слишком густым? Если он кристаллизовался, поставьте банку без крышки в микроволновку на 2 минуты при низкой мощности. Мед снова станет текучим и полностью сохранит свой волшебный вкус.

Сушим травы


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Для правильного высушивания трав воспользуйтесь следующим советом. Нагрейте их в емкости в течение 2-4 минут на высокой мощности, переложив предварительно бумажными салфетками. Затем следует слегка помять салфетки с травой, повторить операцию и извлечь готовые высушенные растения.

Печем шоколадный кекс


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Любители шоколадного кекса могут легко получить его за одну минуту и сорок секунд. Нужно смешать сахар, какао, соль, корицу и муку в чаше. После получения однородной смеси сухих ингредиентов нужно по очереди влить жидкие: воду, ванильное мороженое и растительное масло.
Еще раз смешиваем все до полного исчезновения комков и нагреваем в микроволновке на высокой мощности, предвкушая скорое наслаждение.

Увеличиваем объем сока, полученного из лимонов и лаймов


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Представьте, можно сделать лимоны или лаймы более сочными и легко «выжимаемыми», поместив их в микроволновую печь на 10-20 секунд на высокой мощности. Затем нарежьте лимоны, положите в соковыжималку, и вы будете удивлены, насколько более сочными, чем обычно, они окажутся.

Очищаем чеснок от кожуры


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Очистка зубков чеснока от кожуры может быть хлопотной процедурой, особенно если вы спешите. Проблема имеет простое решение — поставьте головку чеснока в микроволновку и нагрейте в течение 15 секунд на полной мощности. Шелуха станет влажной, и ее можно будет легко удалить.

Как быстро сварить кукурузу


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Отрежьте нижнюю часть початка и поместите кукурузу в микроволновую печь. Нагрейте початок на высокой мощности в течение 30 секунд. После того как закончите, возьмите верхний конец початка и стряхните, и вы заметите, что кукуруза с легкостью выскальзывает из шелухи.

Удаляем кожуру с фруктов и овощей


12 советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Нелегкая задача, не правда ли, очистить от кожуры помидоры или, скажем, персики? И здесь снова микроволновка может оказать бесценную помощь! Просто нагрейте фрукты в течение 30 секунд на высокой мощности и оставьте на пару минут остынуть. Вы станете свидетелем маленького чуда: кожура начнет сама отставать прямо у вас на глазах, и ваша цель будет достигнута без усилий.

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