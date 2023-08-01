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Хипстеры отдыхают

Впервые француженка Жеральдин Фрейесен, ныне проживающая в Лос-Анджелесе, попала в квартал Скид-Роу, когда работала над документальным проектом. Этот район считается одним из самых бедных в городе, и тут бродит немало асоциальных элементов, что делает это место довольно опасным. Однако оно захватило Жеральдин настолько, что она решила задержаться здесь после съемок — побродить по улицам, пообщаться с местными жителями. Конечно, фотограф всегда начеку и знает, когда можно показывать свою камеру, а когда лучше повременить. И вот среди бездомных, многочисленных приютов для них и обшарпанных однокомнатных квартир она встретила удивительных людей, демонстрирующих самые невероятные сочетания уличной моды.

Хипстеры отдыхают

Хипстеры отдыхают

Жеральдин хотела окунуться в атмосферу этого места и прочувствовать его самобытность. На фото: Блэйд, названный и одетый как герой Уэсли Снайпса из одноименного фильма.

Хипстеры отдыхают

Она не хотела выставлять Скид-Роу аутсайдером или как-то порочить его обитателей. На фото: Оу Джи, знаменитый активист в Глэдис-Парк.

Хипстеры отдыхают

Жеральдин всегда спрашивает разрешения, прежде чем сделать фото, но зачастую ее будущие модели сами первыми просят разрешения попозировать для нее. На фото: Эвет, городская принцесса без возраста.

Хипстеры отдыхают

Уиллоуби — все дело в принтах.

Хипстеры отдыхают

Данте. Желтый — это новая классика.

Хипстеры отдыхают

Жеральдин признаёт: порой самые потрясающие и немыслимые модные тенденции исходят от тех, у кого меньше всего финансовых возможностей для того, чтобы модно одеваться. На фото: Андре, который ходит по улицам Скид-Роу как по подиуму.

Хипстеры отдыхают

Эндрю — черный шик.

Хипстеры отдыхают

Андре — образ денди.

Хипстеры отдыхают

Ее «модели» очень гордятся своим креативным внешним видом. На фото: Генерал Догон и его «прокачанный» велосипед.

Хипстеры отдыхают

Тони на 7-й Стрит, недалеко от дешевого мотеля, в котором он живет.

Хипстеры отдыхают

Фотограф утверждает, что, хоть все эти наряды и образы совершенно разные, их объединяет определенное настроение, выражающееся в уверенности в себе и утонченности. На фото: Таньял в камуфляжном костюме.

Хипстеры отдыхают

СтейтТуСтейт — артист-многостаночник.

Хипстеры отдыхают

Хотя на снимках больше мужчин, чем женщин, Жеральдин говорит, что женщины в Скид-Роу такие же модные и стильные, но жестокость на этих улицах вынуждает их быть более скрытными и осторожными. На фото: Рузвельт со своим песиком у пожарной станции.

Хипстеры отдыхают

Роберт по пути в церковь.

Хипстеры отдыхают

Мальком — потрясающий уличный художник.

Хипстеры отдыхают

Кедзи, шоколадная королева.

Хипстеры отдыхают

Джейсон кривляется у входа в Глэдис-Парк.

Хипстеры отдыхают

Генри… чем-то напоминает Майкла Джексона.

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