Сладости, приносящие пользу

Слукавит тот, кто скажет что совсем не любит сладкое. Нет-нет, да и захочется каждому из нас вкусную конфетку или красивое, аппетитное пирожное. В этом нет ничего удивительного, ведь как ни странно, но сладости нередко бывают полезными, возможно, поэтому и посылает организм сигналы о потребности в них. Съев очередную шоколадку, вы не просто набираете немного дополнительных калорий, но улучшаете тем самым работу мозга, настроение и становитесь чуточку добрее. Главное в этом деле – отдавать предпочтение правильным и полезным сладостям.











Черный шоколад

Зефир

Мармелад

Пастила

Мед

Халва

Цукаты

Тростниковый сахар

Фрукты и ягоды