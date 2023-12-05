5 долгоцветущих растений для сада

Хотите, чтобы в вашем саду, на террасе или балконе всегда цвели цветы? Рассказываем, какие растения будут радовать вас яркими красками с мая по октябрь.







Тот, кто хотя бы раз побывал в Ботаническом саду в Москве, знает, что там есть «Сад непрерывного цветения». С апреля по октябрь, когда бы вы ни оказались в том месте, вас будут встречать цветы. Повторить этот трюк в домашних условиях не так уж и сложно. Нужно просто знать, какие сорта выбрать. И тогда на вашем балконе, террасе или в саду вашего загородного дома вырастет собственный сад непрерывного цветения. Эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва рассказала Marie Claire о самых долгоцветущих растениях, которые будут радовать вас яркими цветами с мая по октябрь.



Виола, или анютины глазки

Сальвия, или цветок здоровья

Вербена, или мистическая красота

Бархатцы, или любители солнца

Петуния, или разнообразная палитра

Народное название виолы — анютины глазки, ее еще называют «внучкой» фиалки, являющейся олицетворением скромности и невинности. Виола имеет как многолетние, так и однолетние сорта. Этот цветок часто выбирают в качестве элемента ландшафтного дизайна. Его можно высаживать как семенами, так и рассадой. В уходе виола неприхотлива, требует регулярного рыхления и полива.В течение всего дачного сезона растение будет радовать вас обильным и частым цветением и вызывать восхищенные взгляды ваших гостей.Название растения происходит от латинского salvus, что в переводе означает «быть здоровым». Объясняется такое название целебными свойствами растения, еще одно название которого — шалфей.Родина сальвии — Бразилия, поэтому она любит солнце. Рассаду высаживают в грунт в конце мая — начале июня, когда устанавливается теплая погода.Растение предпочитает легкий водопроницаемый грунт. В уходе не требует особых хлопот: прополка, полив, рыхление почвы. Цветет сальвия с июня до первых заморозков огненно-красными соцветиями в форме кисти длиной 14–20 см. Сам куст может достигать в высоту 60 см.Об этом цветке сложено немало легенд и мистических историй. По одной из них вербена была способна наделять человека даром предвидения. Наши предки верили, что присутствие этого цветка в доме сулит богатство и помогает сохранять его. В древности вербену также считали травой любви. Это красивое и таинственное растение легко приживется и в вашем саду.«В уходе вербена неприхотлива. Она любит тень, и чуть ли не единственные ее требования — это прополка и своевременный полив. Окраска цветков вербены может варьироваться от розовой до всех оттенков красного», — рассказывает эксперт ОБИ Татьяна Чаброва.Вербену можно вырастить из семян, но гораздо удобнее взять готовую к высадке в почву рассаду. Высаживать рассаду можно только при устойчивой плюсовой температуре. Во время активного роста и в период цветения вербену нужно регулярно поливать. Если вы будете своевременно удалять засохшие соцветия, она будет радовать вас своим цветением почти до заморозков.Одними из самых популярных цветов на подмосковных дачах стали тагетесы, более известные как бархатцы. Они могут расти и в тени, но по-настоящему полного и красивого цветения вы сможете добиться, посадив тагетес в самых солнечных местах вашего участка.Его можно вырастить из готовой рассады уже в конце мая — начале июня, чтобы наслаждаться цветением два месяца, или из семян, посеяв их в открытый грунт, но тогда первые цветы вы увидите только августе. По словам эксперта ОБИ, растение следует активно поливать в период роста. Вспоминая уроки биологии, следует помнить, что в летний зной полив стоит отложить на вечернее время, чтобы не обжечь на ярком солнце листья и цветы.Бархатцы бывают самых разных оттенков желтого и оранжевого. С их помощью можно легко создать однотонную или контрастную клумбу. Если вы новичок в саду, то посадка бархатцев не составит для вас большого труда, поскольку эти цветы очень неприхотливы и легко приживаются. Даже если вы прикопаете цветущий куст в землю, он почти наверняка примется и будет радовать вас долгим цветением.Свое необычное название цветок получил от португальского слова petun — «табак». Объясняется это тем, что листья петунии и табака чем-то схожи. Цветет петуния садовая с июля до морозов. Высаживают цветок в вечернее время или в пасмурную погоду, когда за окном уже устоялась теплая погода. «Петуния достаточно проста в уходе, главное — не жалеть для нее удобрений: их обязательно нужно добавлять при высадке рассады в почву. Если вы будете ее регулярно подкармливать, вам гарантировано красивое и продолжительное цветение», — говорит эксперт ОБИ.Цветки петунии напоминают воронку. По размеру и форме их делят на мелко- и крупноцветные, махровые и простые. Главное достоинство петунии — разнообразная палитра расцветок: от чисто-белой до насыщенно-синей. Кроме того, можно встретить разноцветные сорта. Края лепестков могут быть гладкими или бахромчатыми.