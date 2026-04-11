8 вещей, которые в прошлом выглядели так, будто их изобрели инопланетяне

До сих пор считаете, что в современном мире сложно жить? Как бы не так! Нашим предкам приходилось сталкиваться с такими изобретениями, что волосы на голове встают дыбом. Novate.ru рассказывает о фенах, которых подключались к дымоходу, зубочистках из веток деревьев и других интересных вещах, которые были в обиходе еще пару веков назад.
1. Телевизор
Мы привыкли к тому, что главная цель телевизора – четко передавать картинку и воспроизводить звук. Однако первое подобное оборудование, изобретенное в 1925 году, было слишком бледным, и не могло передавать человеческие лица в «первозданном» виде. Чтобы решить эту проблему, шотландский инженер Джон Бэрд воспользовался помощью куклы-чревовещателя. Ее ярко раскрашенное лицо помогло добиться нужной контрастности в условиях черно-белого телевидения, которое на тот момент еще было механическим. Следующим этапом развития мирового телевидения стали громоздкие электронные телевизоры.
Кстати, плазменные модели, которыми мы пользуемся около 15 лет, могли стать всемирно известными еще в 1936 году. Именно тогда впервые был описан принцип работы плазменного телевизора. К сожалению, никто не взялся за воплощение этой идеи в жизнь, и она еще долго ждала своего часа.
2. Нижнее белье
До начала ХХ века девушки носили весьма интересное нижнее белье. В отличие от современного, оно не имело шагового шва, а потому совсем не скрывало интимные части тела. Но такие панталоны не считались вульгарными – наоборот, их производили с учетом практичности.
Интересный факт: Долгое время девушки могли ходить в туалет только с помощью служанок. Те подавали им специальные вытянутые сосуды или даже держали их в процессе. Чтобы присесть над емкостью, женщинам нужно было подобрать подол платья и зацепить его на специальный крючок. Девочек с детства учили, как это правильно делать.
3. Брошь
Мы привыкли считать броши исключительно декоративным элементом, способным привнести в образ какую-то изюминку. А в Средние века они выполняли еще и практическую функцию – служили застежками на одежде. Фибулы (именно так изначально называли броши) носили не только женщины, но и мужчины. По этой детали можно было легко понять, насколько богатый и статусный человек стоит перед вами, ведь у бедняков брошей не было.
4. Детские игрушки
Игрушки за весь период своего существования также пережили серьезную эволюцию. Интересно, что начиналось все с катание обычного обруча, который нужно было привести в движение с помощью полки. Также многие дети прыгали через него или танцевали – варианты использования обруча были весьма разнообразны.
На Руси одними из первых игрушек были «дергунчики». По факту, это были обычные марионетки. Они представляли собой тряпичных или картонных кукол, части тела которых соединялись нитками. Главным преимуществом таких кукол было то, что ими можно было управлять с помощью веревочек.
5. Сахар
Казалось бы, сахар и сахар – какая трансформация могла с ними произойти за годы существования? Однако, если углубиться в историю, она способна нас удивить. Вплоть до конца XIX века его продавали в виде сахарных голов, имеющих форму конусов. Перед тем, как класть сахар в чай или, например, в тесто, его измельчали. Для этой цели существовало сразу несколько приспособлений, начиная с молотков, терок, скребков, и заканчивая специальными сахарными топорами. А в Швеции даже пользовались сахарорезным ящиком! Он представлял собой деревянную емоксть, оснащенную железным приспособлением для измельчения, а также специальным отсеком для сбора остатков сахара.
6. Зубочистки
Сейчас мы используем эти приспособления исключительно для того, чтобы достать из зубов инородные предметы, например, волокна мяса. А раньше они выполняли сразу две функции: и зубочисток, и зубных щеток. В Древнем Египте, Древнем Риме, Индии и Китае пользовались ветками или корнями деревьев. Способ применения был таким: один конец представлял собой зубочистку, а второй разжевывали до тех пор, пока палка не превращался в «метелку», чтобы смести ею остатки пищи с зубов.
7. Пылесос
Посмотрите на своих компактных, многофункциональных помощников и скажите им большое спасибо за то, что они именно такие. Дело в том, что первые пылесосы, которые люди увидели в конце XIX века, были настолько большими, что их приходилось грузить на повозку и привозить к дому клиента. Самостоятельно доставить до места уборки такие приборы было нереально. Кстати, те пылесосы не всасывали в себя пыль, а сдували ее, поэтому эффективность такой уборки была под большим вопросом. Первые устройства, которые действительно всасывали мусор, появились только в 1901 году, а через 4 года изобрели компактные модели, которые можно было хранить дома, а не нанимать повозку для транспортировки.
8. Фен
Современные фены удобные, компактные, простые в использовании, за несколько минут способны высушить волосы. Чего не скажешь о приборах, созданных в конце XIX века. Первый фен представлял собой большой колпак, который крепился…к дымоходу газовой трубы! Да-да, и это вовсе не шутки. Женщина садилась под него и ждала, пока волосы высохнут. Следующим интересным изобретением стал фен, который состоял из емкости, заполненной кипятком. Держась за деревянную ручку, женщина должна была провести этой горячей емкостью по волосам несколько раз, пока пряди не станут сухими.
