Исторические находки: где и как обнаруживали заброшенные самолеты времен Второй мировой войны

Прошло более семидесяти лет с окончания крупнейшей войны в истории человечества. За эти годы были найдены тысячи боеприпасов и разрушенной военной техники. С каждым годом такие находки имеют все большую ценность. Особое место в категории военных трофеев занимают самолеты, которые совершили аварийную посадку во времена Второй мировой войны в разных уголках мира. Некоторые из их случайным образом были найдены спустя десятки лет.
1. Истребитель Р-38, Грендандия
Истребитель Р-38 под 100-метровым слоем снега.
Одна из самых свежих находок — американский истребитель Р-38 «Echo», который был обнаружен под стометровым слоем льда в Гренландии несколько месяцев назад. Утром 15 июля 1942 г. из засекреченной базы ВВС США в Гренландии в направлении Великобритании вылетели шесть новых истребителей Р-38 и два бомбардировщика Boeing B-17, чтобы принять участие в атаке на крупную немецкую военную базу. Внезапная снежная буря застала летчиков врасплох, и им ничего не оставалось делать, как совершить экстренную посадку на ледяном острове. К счастью, все обошлось благополучно. Всех девятерых пилотов удалось спасти, но самолеты были погребены под слоем льда и снега.
Американский истребитель Р-38.
За эти годы было предпринято несколько попыток найти истребители из «Пропавшей эскадрильи» и только несколько месяцев назад стало известно о примерном местонахождении одного из аппаратов. С помощью зонда удалось пробурить скважину во льду глубиной более 90 м. Под слоем льда, предположительно, был обнаружен один из истребителей под названием «Echo», пилотируемый Робертом Уилсоном. Группа специалистов при содействии США, Гренландии и Великобритании начала извлечение самолета из-подо льда. Истребитель Р-38 является одним из самых технически совершенных самолетов Второй мировой войны. Это единственная серийная модель истребителя, который выпускалась в США на протяжении всей войны.
2. B-24D «Liberator» («Освободитель»), остров Атка
«Liberator» («Освободитель»).
На пустынном острове Атка в Аляске лежит заброшенный бомбардировщик B-24D «Liberator», который совершил здесь аварийную посадку в далеком 1942 г. Тогда бомбардировщик отправился в свой последний полет с целью метеоразведки. Внезапная буря вынудила пилота совершить аварийную посадку на фюзеляж на ровное поле. За счет мастерства летчика никто из членов экипажа не пострадал.
Практически ежедневные туманы на острове придают заброшенному самолету немного мистический вид. Сейчас уже сложно определить, какой именно это самолет — только форма корпуса и необычная кабина выдают в нем некогда легендарного бомбардировщика из серии «Освободителей». Сегодня B-24D «Liberator» является частью экспозиции Тихоокеанской доблести Второй мировой войны.
3. «Брюстер F2A Буффало», Россия
«Брюстер F2A Буффало».
В 1998 г. после четырех лет поисков в арктическом озере Куолаярва, неподалеку от города Мурманск, был найден единственный сохранившийся в мире экземпляр финского истребителя «Брюстер F2A Буффало». Самолет под управлением известного аса Лаури Пекури был вынужден совершить аварийную посадку на замерзшее озеро после того, как самолет был подбит советским самолетом.
До этого Лаури сбил два советских истребителя, но не успел отклониться от снаряда, который попал в один из моторов. Финский пилот сумел выбраться из самолета, до того как он пошел на дно озера. Несмотря на то, что самолет долгие пятьдесят лет находился в воде, он на удивление хорошо сохранился. Изначально находка была выставлена в Центральном музее авиации в Финляндии, но после была перевезена в один из военных музеев США.
4. «B-17 Flying Fortress» («Болотное приведение»), Папуа-Новая Гвинея
«B-17 Flying Fortress» («Болотное приведение»)
В 1972 г. австралийские ВВС обнаружили уцелевший истребитель «B-17 Flying Fortress» в болоте Агаимбо в одной из провинций Папуа-Новая Гвинеи. В ходе учений военные обнаружили странный полупогруженный объект. Позже на это место была отправлена экспедиция, которая выяснила, что это уникальный американский цельнометаллический бомбардировщик времен Второй мировой войны. Находку окрестили «Болотным приведением», но тогда самолет решили не доставать из трясины, где он пролежал еще сорок лет. Только в 2013 г. бомбардировщик сумели забрать и перевести Тихоокеанский музей авиации в Перл Харборе, Гавайи.
Отреставрированный самолет.
В 1942 г. «B-17 Flying Fortress» под управлением капитана Фредерика Итона младшего был подбит вражеским истребителем. Двум пилотам бомбардировщика невероятно повезло, что неподалеку оказалось большое болото, куда можно было относительно безопасно посадить самолет. Несмотря на несколько пулевых отверстий, поврежденный плексиглас и изогнутый винт, самолет за 70 лет практически не подвергся коррозии.
5. «Mitsubishi A6M Zero», Марианские острова
«Mitsubishi A6M Zero».
Наполовину закопанный полуразрушенный японский истребитель «Mitsubishi A6M Zero» расположился вблизи могучего вулкана Маунт Паган. Этот самолет — один из двух уцелевших японских истребителей, потерпевших крушение в западной части острова Паган. К сожалению, мало что известно о дате аварии и летчиках истребителей.
Когда-то на острове находилась возведенная в 1935 г. гарнизоном японского императорского флота километровая грунтовая взлетная полоса. С острова ежедневно взлетали десятки японских истребителей. Сейчас остров Паган над которым развивается американский флаг — живописное место, на котором еще видны шрамы войны.
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