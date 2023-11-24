Где находиться «Билет в рай»: самое старое и дорогое в мире кладбище

На нашей Земле есть кладбище, где одно место стоит от сотни тысяч долларов, туда стремятся попасть после часа Х самые богатые и влиятельные люди. Самое старое кладбище находится в Иерусалиме на склонах Масличной горы. Размеры это места для погребения настолько огромны, что кажется бескрайним. Здесь насчитывают не менее 150 тысяч могил, а первое захоронение относят еще к I веку до нашей эры.

Сегодня место для захоронения одного человека здесь стоит от 100 тысяч долларов США. Но примечательно то, что купить за такие баснословные деньги себе место для захоронения может не каждый желающий. На Масличном кладбище разрешено хоронить только верующих евреев иудеев.

Славится это кладбище тем, что по преданию тот, кто захоронен здесь имеет «льготный билет» для перенесения души в рай после смерти. И именно здесь произошло чудесное воскрешение Лазаря, которое сотворил Иисус Христос.

В Евангелие неоднократно описывается это место, так как Иисус проводил тут учения с апостолами.

В священной книге также указано, что именно с Масличной горы Иисус спустился к людям как Мессия. А самым значимым событием на этой горе было вознесение Иисуса Христа, поэтому все церкви, расположенные вблизи святого места, называют Вознесенскими.

Говорят, что здесь покоятся такие пророки как Агей, Захария и Малахия, солдаты погибшие в 1947-1948 годах во время борьбы за Независимость, жертвы жестоких погромов конца 20-х годов ХХ столетия и погибшие евреи во время «Большого арабского бунта».

Здесь есть могила премьер-министра Израиля Менахема Бегина, выдающегося израильского писателя Шмуэля Йосефа Агнона, еврея возродившего иврит, немецкой писательницы Эльзы Ласкер-Шилер и многих других знаменитых деятелей искусства и духовной сферы, внесших огромный вклад в развитие человечества.