Ошибки, которые легко совершить при выборе цвета для интерьера

Выбор цветовой гаммы для будущего интерьера – один из самых важных моментов в оформлении квартиры. Ведь именно от палитры зависит атмосфера, настроение, восприятие и даже размер жилья. Novate.ru рассказывает, какие ошибки чаще всего совершают при выборе оттенков, и как их можно избежать, чтобы ремонт не разочаровал.

Ошибка 1: Выбирать цвет в магазине

Ошибка 2: Игнорировать естественное освещение

Ошибка 3: Избегать контрастов

Ошибка 4: Использовать «чистые» цвета

Ошибка 5: Забывать про фактуры

Ошибка 6: Выбирать цвета отдельно друг от друга

Ошибка 7: Бояться темных оттенков

Девушка выбирает цвет краски для стен.Когда вы приезжаете в магазин за краской, вам может понравиться очень много оттенков. Но по приезду домой вы понимаете, что цвет совсем не такой, каким казался вам пару часов назад. У этого «феномена» есть простое объяснение. Освещение в магазине настроено таким образом, чтобы все представленные оттенки смотрелись максимально эффектно и выигрышно. Это то же самое, что выбирать цвет по картинке в интернете, ведь монитор всегда искажает реальный оттенок.Чтобы быть на 100% уверенным в выбранном цвете, предлагаем заказать пробники и сделать выкрасы. Нанесите краску на небольшой фрагмент стены и понаблюдайте за тем, как в течение дня будет меняться оттенок. Если он устроит вас и при естественном, и при искусственном освещении, значит, можно брать большую банку краски и приступать к полноценному ремонту.При естественном освещении цвет может выглядеть по-другому.Кстати, о естественном свете. Возможно, вы никогда не замечали, но один и тот же оттенок может выглядеть абсолютно по-разному. В спальне, окна которой выходят на юг, он будет казаться теплым и уютным, а в гостиной с окнами на север – мрачным и холодным.Также солнечные лучи меняют цветовую температуру в течение дня, что тоже может отразиться на восприятии оттенка.Дизайнеры рекомендуют выбирать палитру по следующему принципу: для комнат на северной стороне больше подходят оттенки с розовым или желтым подтоном, а для комнаты на южной – наоборот, с холодным. В этом случае получится добиться уютной атмосферы во всей квартире.Контрасты делают интерьер динамичнееДля многих людей уютная квартира автоматически означает светлые оттенки: бежевый, белый, молочный, серый и пр. Но если использовать только их, интерьер получается плоским и безликим. Мебель сливается со стенами, и кажется, что вы находитесь в больничной палате или гостиничном номере. Когда взгляду не за что зацепиться, быстро появляется ощущение усталости. Именно поэтому так важно добавлять в интерьер акценты.Если у вас нет опыта в оформлении квартир, используйте правило «60/30/10». Первая цифра – это основа интерьера, в частности, отделка. Вторая – мебель и текстиль. А третья – те самые акценты, о которых мы упоминали выше. Добавьте немного контрастов, например, черного декора в светлый интерьер. Так вы добавите глубины, объема и динамики.Вместо яркого красного, используйте приглушенный бордовыйДаже у белого есть десятки оттенков – что уж говорить о других, более насыщенных тонах. Тогда зачем использовать «чистые» цвета, например, красный, синий, кислотно-зеленый? Они уже давно утратили свою актуальность, и сильно дешевят интерьер. Активные цвета выглядят плоско и быстро утомляют – чем больше вы находитесь в квартире, тем сильнее чувствуете усталость. А ведь дом создан для того, чтобы расслаблять, дарить покой и умиротворение.Для оформления интерьера лучше выбирать сложные, глубокие оттенки, приятные для глаз. Особенно популярными сейчас являются природные цвета, например, цвета растений, специй, оттенки дерева, земляные тона. При разном освещении они меняются, делают интерьер разноплановым и динамичным. Также возьмите на заметку разбавленные тона с добавлением серого, коричневого или бежевого пигмента. Они будут выглядеть гораздо дороже своих «чистых» аналогов.На глянцевой и матовой поверхности краска смотрится по-разномуПри выборе цвета важно учитывать материал и фактуру поверхности, на которую вы планируете его наносить. Так, матовая краска делает оттенок глубже и темнее, а глянцевая – светлее и резче. Все потому, что первая – поглощает свет, а вторая – отражает его. С тканями та же история. Сравните льняные и бархатные шторы одного и того же цвета – восприниматься они будут абсолютно по-разному.При выборе обивки для мягкой мебели, фасадов для кухонного гарнитура, отделки для стен всегда прикладывайте образцы друг к другу. Чтобы интерьер получился более динамичным, комбинируйте матовые стены с металлическими деталями, а также фактурным текстилем. Так вы сможете добиться модного эффекта многослойности, который преображает обстановку до неузнаваемости.Цвета в комнатах должны пересекатьсяЕсли не иметь опыта в дизайне, можно очень легко ошибиться и переборщить с эклектикой. Чаще всего это прослеживается в том, что каждая комната в квартире оформлена по-своему, и у них нет общей цветовой палитры. Видели когда-то лоскутное одеяло? Эффект примерно тот же. Если в интерьере нет связующего оттенка, теряется баланс и гармоничность. Жилье перестает казаться просторным и целостным, превращаясь в набор случайных комнат.Чтобы этого не произошло, соберите цветовую палитру из двух-трех оттенков, и проследите, чтобы она повторялась в интерьере всей квартиры. Пропорции цветов могут быть разными. Также дизайнеры рекомендуют объединять интерьер при помощи единого напольного покрытия или одинакового цвета дверей.Сделайте фартук темного оттенкаМногие люди до сих боятся использовать темные цвета в квартире, потому что думают, что они сделают интерьер темным и мрачным, уменьшат его площадь. На самом деле именно темные оттенки стирают границы комнаты и смягчают ее углы. Не верите? Попробуйте задействовать их в небольших количествах и оценить результат. в сочетании с продуманным освещением, глянцевыми поверхностями и зеркалами должно получится отлично.