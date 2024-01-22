Знаменитые женщины маленького роста

Эти женщины известны тем, что они звезды сцены, ток-шоу, фильмов. А еще все они маленького роста. Итак, знаменитости маленького роста среди женщин. Кто же это?











Снуки. Рост: 1,42 м.





Хейден Панеттьер. Рост: 1,53 м.





Джада Пинкетт-Смит. Рост: 1,52 м.





Кайли Миноуг. Рост: 1,52 м.





Пола Абдул. Рост: 1,52 м.





Аннасофия Робб. Рост: 1,52 м.





Кортни Кардашян. Рост: 1,52 м.





Риз Уизерспун. Рост: 1,56 м.





Эллен Пейдж. Рост: 1,55 м.





Леди Гага. Рост: 1,55 м.





Николь Ричи. Рост: 1,55 м.





Эшли Олсен — 1,55 м. и Мэри-Кейт Олсен — 1,57 м.





Шакира. Рост: 1,57 м.







Ариана Гранде. Рост: 1.53 м.



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