Эти женщины известны тем, что они звезды сцены, ток-шоу, фильмов. А еще все они маленького роста. Итак, знаменитости маленького роста среди женщин. Кто же это?
Снуки. Рост: 1,42 м.
Хейден Панеттьер. Рост: 1,53 м.
Джада Пинкетт-Смит. Рост: 1,52 м.
Кайли Миноуг. Рост: 1,52 м.
Пола Абдул. Рост: 1,52 м.
Аннасофия Робб. Рост: 1,52 м.
Кортни Кардашян. Рост: 1,52 м.
Риз Уизерспун. Рост: 1,56 м.
Эллен Пейдж. Рост: 1,55 м.
Леди Гага. Рост: 1,55 м.
Николь Ричи. Рост: 1,55 м.
Эшли Олсен — 1,55 м. и Мэри-Кейт Олсен — 1,57 м.
Шакира. Рост: 1,57 м.
Ариана Гранде. Рост: 1.53 м.
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Знаменитые женщины маленького роста
Эти женщины известны тем, что они звезды сцены, ток-шоу, фильмов. А еще все они маленького роста. Итак, знаменитости маленького роста среди женщин. Кто же это?
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