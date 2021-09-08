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Как приготовить «копченую» скумбрию без копчения и прочих сложностей


Как приготовить «копченую» скумбрию без копчения и прочих сложностей

«Копченую» скумбрию можно приготовить без процедуры копчения у себя дома. Все, что нужно для этого сделать – приготовить специальный маринад и настоять в нем рыбу. Сама процедура готовки займет меньше часа, после чего рыбу нужно будет еще настоять на протяжении парочки дней. Все необходимые ингредиенты достаются в ближайшем продуктовом магазине.

Сначала готовим маринад. /Фото: blogspot.com.

Сначала готовим маринад. /Фото: blogspot.com.

 

Что понадобится: две скумбрии среднего размера, шелуха лука репчатого, соль (2.5 столовые ложки), 1.5 столовые ложки сахара, черный чай, черный перец

Итак, первым делом готовится маринад. С упомянутым количеством соли на 1 литр воды получится одна малосольная скумбрия. Перец, чай, соль и луковая шелуха кладутся в кастрюлю (должна быть не эмалированной). Все ингредиенты заливаются холодной водой. Готовую смесь ставим на плиту, включаем огонь и ждем пока закипит. После достижения кипения варим еще пять минут и включаем огонь, оставив стоять на плите на 10 минут. По итогу должна получиться темно-коричневая жидкость.
Чистим и моем рыбу. /Фото: woman365.ru.

Чистим и моем рыбу. /Фото: woman365.ru.

 

Начинаем готовить рыбу. Сначала тщательно вымываем ее. Обязательно удаляем внутренности и черную пленку с брюшка. Отрезаем плавники и голову. После этого промакиваем рыбу полотенцем, чтобы она не была больше мокрой. Кладем рыбу в подходящую тару и заливаем маринадом, как только он остынет.
Замачиваем и ставим на три дня на балкон. /Фото: citywomancafe.com.

Замачиваем и ставим на три дня на балкон. /Фото: citywomancafe.com.

 

Осталось совсем немного. Готовую рыбешку отправляем в холодильник в маринаде на трое суток. По прошествии указанного срока извлекаем рыбешку из субстанции и подвешиваем за хвост на два часа, чтобы стекла вся жидкость.
Как только это случится, рыбу можно подавать к столу. Приятного аппетита.

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Как приготовить «копченую» скумбрию без копчения и прочих сложностей

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Как приготовить «копченую» скумбрию без копчения и прочих сложностейПодписаться на мой Instagram
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