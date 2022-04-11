Странные дела: Девушки стали поголовно вымазывать лицо помадой, чтобы быть еще красивее

Внушительное перевоплощение.

Круги под глазами, шрамы и пигментные пятна: скрыть сложно, но возможно.

Скрыть несовершенства на коже поможет красная или оранжевая помада.

Светлокожим – помада с розоватым подтонам.

Девушкам среднего тона кожи лучше подойдёт классический красный.

А смуглянкам – коралловый и оранжевый.

Нанесите помаду на праймер…

… а сверху – консилер.

В её случае лёгкий консилер не перекрыл цвет помады…

…поэтому девушка добавила тональный крем и осталась довольна результатом.

Где круги? Нет кругов.