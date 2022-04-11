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Странные дела: Девушки стали поголовно вымазывать лицо помадой, чтобы быть еще красивее


Внушительное перевоплощение.

Внушительное перевоплощение.

 

Каждый день визажисты-профессионалы и блогеры-любители придумывает 1000 и 1 новый способ, как стать ещё красивее. Или здорово напугать соседей по лестничной клетке. К примеру, нынче в социальных сетях всё чаще мелькают фотографии девушек с яркой помадой далеко за пределами губ и даже под (и над) глазами. Думаете, очередной глупый бьюти-тренд? Нет, хитрость, которая точно пригодится многим женщинам!

Круги под глазами, шрамы и пигментные пятна: скрыть сложно, но возможно.

Круги под глазами, шрамы и пигментные пятна: скрыть сложно, но возможно.

 

Нет предела совершенству. Во всяком случае, так считает каждая девушка, которая утром старательно наносит на лицо консилер, корректор, тональный крем, а сверху шлифует весь этот слоеный пирог пудрой. Но некоторые изъяны решительно не желают скрываться с глаз долой. Особенно, выраженные тёмные круги, небольшие шрамы от акне и пигментные пятна. Но битва за красоту не может быть проиграна. И находчивые бьюти-гуру придумали секретное оружие: скрывать недостатки яркой помадой. Удивительно, но работает!
Скрыть несовершенства на коже поможет красная или оранжевая помада.

Скрыть несовершенства на коже поможет красная или оранжевая помада.

 

Хотя, удивляться как раз нечему. Всё дело в законах колористики. Поскольку круги под глазами и следы от акне чаще всего имеют синеватый или коричневый цвет, то его можно нейтрализовать противоположными оттенками: красным и оранжевым.
Но корректоры столь экзотичной гаммы представлены только среди профессиональной косметики и актёрского грима, так что выручит простой и бюджетный вариант, который уже наверняка есть в вашей косметичке – губная помада. Главное, выбрать правильный тон, исходя из своего оттенка кожи.
Светлокожим – помада с розоватым подтонам.

Светлокожим – помада с розоватым подтонам.

 

Например, женщинам с очень светлой кожей в качестве консилера-«пятновыводителя» подойдёт красная помада с розоватым подтоном.
Девушкам среднего тона кожи лучше подойдёт классический красный.

Девушкам среднего тона кожи лучше подойдёт классический красный.

 

Девушкам со «средним» или «нейтральным» тоном кожи скрыть круги поможет красная помада с фиолетовым оттенком (к примеру, классический «голливудский» красный, а-ля Монро).
А смуглянкам – коралловый и оранжевый.

А смуглянкам – коралловый и оранжевый.

 

А смуглым красоткам стоит взять на вооружение коралловую или даже оранжевую помаду. Ведь на смуглой коже круги и шрамы чаще имеют очень тёмный оттенок, так что их нужно дополнительно «ожелтить».
Нанесите помаду на праймер…

Нанесите помаду на праймер…

 
Странные дела: Девушки стали поголовно вымазывать лицо помадой, чтобы быть еще красивее

… а сверху – консилер.

 

Освоить этот лайфхак сможет каждая. Для начала (до макияжа) нанесите хороший увлажняющий крем для нежной кожи вокруг глаз, дайте ему впитаться, а затем используйте праймер, чтобы пигменты помады не контактировали с кожей напрямую. На проблемные участки нанесите помаду, аккуратно её растушуйте (можно использовать бьюти-блендер или мягкую кисть для теней), а сверху добавьте слой консилера. Если помада всё ещё будет видна, используйте тональный крем.
В её случае лёгкий консилер не перекрыл цвет помады…

В её случае лёгкий консилер не перекрыл цвет помады…

 
Странные дела: Девушки стали поголовно вымазывать лицо помадой, чтобы быть еще красивее

…поэтому девушка добавила тональный крем и осталась довольна результатом.

Результат должен порадовать.
Где круги? Нет кругов.

Где круги? Нет кругов.

 

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Странные дела: Девушки стали поголовно вымазывать лицо помадой, чтобы быть еще красивее

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Странные дела: Девушки стали поголовно вымазывать лицо помадой, чтобы быть еще красивееПодписаться на мой Instagram
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