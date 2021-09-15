Спецназ советует: как действовать при нападении собаки

Бывший «морской котик» Клинт Эмерсон ведет сейчас собственную группу по самообороне в условиях города. Спецназовец рассматривает все возможные опасности, в том числе и нападение собаки на человека. Советы Клинта просты: это рабочий алгоритм, который поможет вам выйти из драки с минимальными потерями.







Постарайтесь защитить части тела. Снимайте рубашку, куртку, не жалейте дорогой сумки и даже кейса с ценными бумагами: дайте животному отвлечься на какой-нибудь предмет.







Обмотайте запястья одеждой. Здесь проходят артерии и вены, которые собака вполне способна прокусить. Пес атаковал? Постарайтесь засунуть ему в пасть руку обратной стороной, где нет вен.







Не будьте жертвой. Бейте животное по носу, не старайтесь попасть в глаза — это слишком небольшая цель, а в состоянии стресса вероятность промаха очень велика. Попасть в нос гораздо проще.







Старайтесь не впадать в панику, а напротив разбудить в себе гнев. Бой уже начался и собака не пьяный мужик из бара, который удовольствуется зрелищем поверженного врага: животное пойдет до конца.







Покажите что вы не боитесь, что вы альфа — озверевший пес с большой вероятностью придет в себя и постарается ретироваться.



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