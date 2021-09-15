С нами не соскучишься!

7 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    вот и то то ,что никто ничего не знал-в этом вся сов.кпссФлешка, игровая к...
  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...

Спецназ советует: как действовать при нападении собаки

Бывший «морской котик» Клинт Эмерсон ведет сейчас собственную группу по самообороне в условиях города. Спецназовец рассматривает все возможные опасности, в том числе и нападение собаки на человека. Советы Клинта просты: это рабочий алгоритм, который поможет вам выйти из драки с минимальными потерями.

Спецназ советует: как действовать при нападении собаки

Постарайтесь защитить части тела. Снимайте рубашку, куртку, не жалейте дорогой сумки и даже кейса с ценными бумагами: дайте животному отвлечься на какой-нибудь предмет.

Спецназ советует: как действовать при нападении собаки

Обмотайте запястья одеждой. Здесь проходят артерии и вены, которые собака вполне способна прокусить. Пес атаковал? Постарайтесь засунуть ему в пасть руку обратной стороной, где нет вен.

Спецназ советует: как действовать при нападении собаки

Не будьте жертвой. Бейте животное по носу, не старайтесь попасть в глаза — это слишком небольшая цель, а в состоянии стресса вероятность промаха очень велика. Попасть в нос гораздо проще.

Спецназ советует: как действовать при нападении собаки

Старайтесь не впадать в панику, а напротив разбудить в себе гнев. Бой уже начался и собака не пьяный мужик из бара, который удовольствуется зрелищем поверженного врага: животное пойдет до конца.

Спецназ советует: как действовать при нападении собаки

Покажите что вы не боитесь, что вы альфа — озверевший пес с большой вероятностью придет в себя и постарается ретироваться.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх