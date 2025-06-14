10 самых смертоносных болезней в человеческой истории

Вирус Эбола.

Многие наслышаны об этой болезни, но далеко не все хорошо знают где и когда она появилась, что из себя представляет, и чем она вообще опасна? Геморрагическую лихорадку Эбола называют в честь реки Эбола, где произошла её первая признанная вспышка. Вирус Эбола впервые появился в 1976 в Заире и оставался неопределенным до 1989, со вспышкой в Рестоне, Вирджиния. Было подтверждено, что опасная болезнь передается через жидкости тела, однако возможна передача через простое взаимодействие с больным. На ранних стадиях Эбола может не быть очень заразным. Контакт с кем-то на ранних стадиях даже может не передать болезнь. В то время, как болезнь прогрессирует, физические жидкости от диареи, рвоты, и кровотечения представляет чрезвычайную биологическую опасность. Из-за отсутствия надлежащего оборудования и гигиенических методов, крупномасштабные эпидемии происходят главным образом в бедных, изолированных областях без современных больниц, или образованного медицинского штата.