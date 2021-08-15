Простая техника сшивания «Пиксели»

В технике лоскутного шитья хорошо всё, кроме одного — чересчур сложной и долгой работы по сшиванию самих лоскутов и блоков. Идея ниже сэкономит вам не только деньги, но ещё сохранит нервную систему, ведь пользоваться такой техникой легко и просто!



В основе блока по технике «Пиксели» находится клеевой флизелин. Разметьте его на квадраты нужного вам размера с не клеевой стороны. В примере ниже показаны квадраты со сторонами 5 см, но вы можете сделать их больше или меньше.



Также имеющиеся кусочки ткани нарежьте на соответствующие квадраты по 5 см.



Теперь творчески раскладываем кусочки ткани, как душе захочется, уже на клеевую сторону флизелина. Сверх прикрываем тканью и проглаживаем утюгом.



Как вы наверняка догадались, теперь блок нужно подвернуть — сначала по вертикали, ряд за рядом, и прошить на машинке, а затем — повторить то же самое по горизонтали.



Когда блок по вертикали сшит, чтобы получилась ровная и красивая работа, сделайте с обратной стороны возле каждого ряда маленькие надрезы, не доходя до шва.





Затем сшивайте линии по горизонтали, как обычно, на машинке.



Получились готовые блоки, которые можно использовать куда угодно: хоть плед из них сделай, хоть подушку!



Для подушки можно нарастить стороны с помощью кусочков ткани, просто пришитых к основному блоку-пикселям.

Разве не замечательная техника сшивания лоскутов? Никаких заморочек, а результат восхищает!Подробнее о технике сшивания «Пиксели» смотрите в видео ниже: