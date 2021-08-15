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Простая техника сшивания «Пиксели»

В технике лоскутного шитья хорошо всё, кроме одного — чересчур сложной и долгой работы по сшиванию самих лоскутов и блоков. Идея ниже сэкономит вам не только деньги, но ещё сохранит нервную систему, ведь пользоваться такой техникой легко и просто!
Простая техника сшивания «Пиксели»
В основе блока по технике «Пиксели» находится клеевой флизелин. Разметьте его на квадраты нужного вам размера с не клеевой стороны. В примере ниже показаны квадраты со сторонами 5 см, но вы можете сделать их больше или меньше.
Простая техника сшивания «Пиксели»
Также имеющиеся кусочки ткани нарежьте на соответствующие квадраты по 5 см.
Простая техника сшивания «Пиксели»
Теперь творчески раскладываем кусочки ткани, как душе захочется, уже на клеевую сторону флизелина. Сверх прикрываем тканью и проглаживаем утюгом.
Простая техника сшивания «Пиксели»
Как вы наверняка догадались, теперь блок нужно подвернуть — сначала по вертикали, ряд за рядом, и прошить на машинке, а затем — повторить то же самое по горизонтали.
Простая техника сшивания «Пиксели»
Когда блок по вертикали сшит, чтобы получилась ровная и красивая работа, сделайте с обратной стороны возле каждого ряда маленькие надрезы, не доходя до шва.

Простая техника сшивания «Пиксели»
Затем сшивайте линии по горизонтали, как обычно, на машинке.
Простая техника сшивания «Пиксели»
Получились готовые блоки, которые можно использовать куда угодно: хоть плед из них сделай, хоть подушку!
Простая техника сшивания «Пиксели»
Для подушки можно нарастить стороны с помощью кусочков ткани, просто пришитых к основному блоку-пикселям.


Простая техника сшивания «Пиксели»
Разве не замечательная техника сшивания лоскутов? Никаких заморочек, а результат восхищает!
Простая техника сшивания «Пиксели»
Подробнее о технике сшивания «Пиксели» смотрите в видео ниже:

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