6 лайфхаков, как пережить сильную жару на даче





Несмотря на то, что лето в этом году заметно холоднее, чем раньше, дачные домики уже успели нагреться. И это неудивительно: они маленькие и чаще всего в них нет кондиционера. Если вы устали чувствовать себя на даче, как на раскаленной печи, ловите лайфхаки, как охладить дом без серьезных вложений. Несмотря на то, что лето в этом году заметно холоднее, чем раньше, дачные домики уже успели нагреться. И это неудивительно: они маленькие и чаще всего в них нет кондиционера. Если вы устали чувствовать себя на даче, как на раскаленной печи, ловите лайфхаки, как охладить дом без серьезных вложений.

Лайфхак 1: Изолируйте световой поток



Установите деревянные ставни на окна. / Фото: azaoknom.ru Установите деревянные ставни на окна. / Фото: azaoknom.ru

Откуда в дом проникает основной поток тепла? Правильно, через окна, которые выходят на южную и западную сторону. Соответственно, чтобы не дать комнатам нагреться, нужно «заблокировать» солнечные лучи. И желательно это сделать до того, как они проникнут через стекло, поэтому классические шторы не подойдут.

Идеальный вариант решения проблемы – внешние ставни или жалюзи. Они предотвращают нагрев стекла, а значит, в доме сохраняется естественная прохлада. Внутри комнаты следует использовать плотный текстиль, вместо тонкого тюля, а еще можно установит специализированные защитные экраны, которые отражают солнечные лучи обратно на улицу.

Еще один вариант, как уберечь дачу снаружи – посадить вьющиеся растения. Тот же виноград или хмель отлично поглощают солнечную радиацию и испаряют влагу, за счет чего у стен создается воздушная прослойка.

Также нагревание дома можно снизить за счет светлого оттенка фасада и крыши. Они не дают даче превратиться в накопитель энергии, так как снижают поглощение тепла.

Лайфхак 2: Проветривайте дом



Поставьте окно на проветривание. / Фото: kazanexpress.ru Поставьте окно на проветривание. / Фото: kazanexpress.ru

Если не хотите, чтобы дом нагревался, обязательно его проветривайте.

Также можно повесить на открытые створки окна мокрую ткань. Когда воздух будет проходить через влажный материал, основная часть тепла будет тратиться на испарение воды, а в комнату попадет лишь небольшое количество.

Отлично помогает сквозное проветривание, которое на даче воплотить в жизнь гораздо проще, чем в городской квартире. Все, что вам нужно сделать – открыть окна на двух противоположных сторонах дачи. Сквозняк, который образуется, быстро охладит помещение, и вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее.

Лайфхак 3: Грамотно выбирайте материалы для дома



Деревянный дом меньше нагревается. / Фото: krsk.au.ru Деревянный дом меньше нагревается. / Фото: krsk.au.ru

Если вы находитесь на этапе строительства дачи, тогда этот пункт для вас. Имейте в виду, что уровень тепловой инерции у деревянных домов меньше, чем у кирпичных, соответственно, они быстрее остывают. Не забывайте про правильное оформление чердака. Если не провести там должную теплоизоляцию, он превратится в огромный радиатор мощности, который будет прогревать дом сверху и снизу. Отличное решение – положить слой минеральный ваты. Так вы убьете сразу двух зайцев одновременно: сохраните тепло зимой и не запустите жару в дом летом.

Лайфхак 4: Не используйте нагревательные приборы



Используйте духовку рано утром или поздно вечером. / Фото: koolinar.ru Используйте духовку рано утром или поздно вечером. / Фото: koolinar.ru

В первую очередь речь идет о духовке. Если не хотите, чтобы кухня превратилась в пустыню, где невозможно дышать от жары, отложите готовку на вечер или занимайтесь выпечкой рано утром. В обед, в пиковые часы жары, лучше использовать бытовую технику с меньшим уровнем тепловыделения, например, аэрогриль. Также можно перенести приготовление пищи на летнюю террасу, чтобы было не так жарко.

Лайфхак 5: Соблюдайте правила личной гигиены



Чаще принимайте прохладный душ. / Фото: akvasan-shop.ru Чаще принимайте прохладный душ. / Фото: akvasan-shop.ru

Чтобы комфортно себя чувствовать на даче даже в жару, недостаточно охладить помещение. Также нужно скорректировать собственные привычки. Например, чаще принимать прохладный душ, носить вещи из натуральных материалов, которые отводят влагу от тела и помогают ему эффективно регулировать температуру. Еще один вариант – перейти с горячих супов на холодные. Гаспачо, окрошка, свекольник не только хорошо насыщают, но и охлаждают организм изнутри. Позаботьтесь о том, чтобы в холодильнике всегда лежала бутылка с водой. Также можно готовить морсы, лимонады с добавлением цитрусовых и мяты.

Лайфхак 6: Сделайте зону для отдыха в тени



Повесьте гамак под навес. / Фото: mebdiv.com Повесьте гамак под навес. / Фото: mebdiv.com

Дача – это не только про работу, но еще и про отдых. Чтобы не проводить часы желанной свободы в душном помещении, необходимо оборудовать удобную релакс-зону в тени. Внимательно осмотрите участок и выберите место, куда реже всего попадают солнечные лучи. Чаще всего вокруг него растут деревья, которые и создают заветную тень. Поставьте там пару плетеных кресел или установите небольшой диванчик из поддонов. Дополните композицию небольшим столиком, куда можно будет поставить напитки или положить книгу, и наслаждайтесь отдыхом.

Ответы на популярные вопросы



Намочите полотенце и повесьте под кондиционер Намочите полотенце и повесьте под кондиционер

Самый простой способ – развесить по комнате мокрые полотенца или простыни. Когда вода будет испаряться, она заберет тепло из воздуха, соответственно, ощущение духоты исчезнет. Лучше всего выбирать махровые полотенца, так как они способны удержать большее количество воды.

Да. Фольга эффективно блокирует инфракрасное излучение, которое обычно нагревает мебель и пол. Не будет воздействия лучей, не будет и жары в доме.

У дерева есть одно прекрасное свойство – оно медленно проводит тепло и не накапливает солнечную энергию в больших объемах. Соответственно, в деревянной даче всегда прохладнее, чем в каменной или кирпичной.