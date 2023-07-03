Как «Кровавая графиня» и любимица Италии Катерина Сфорца отомстила Цезарю Борджиа за убитых мужей

Катерина Сфорца — одна из самых знаменитых женщин Возрождения и в некотором роде одно из его лиц. Её звали «львицей Романьи» и «тигрицей из Форли»; она была внебрачной дочерью герцога Сфорца и вошла в историю своим противостоянием с внебрачным сыном папы Римского Александра VI, Цезарем Борджиа. В этой истории — вся та часть итальянского Возрождения, которая обычно скрыта от нашего внимания чудесными картинами и гениальными скульптурами.
Кровавая графиня
Папа у Катерины был приличный человек и как следует о ней позаботился. Девочка росла при его дворе и в должное время ей подобрали жениха, Джироламо Риарио, любимого племянника Сикста IV. Злые языки поговаривали, что сестра папы Сикста прикрыла его грех и выдала за своего ребёнка его внебрачного сына — но не рождённой незаконно девочке по этому поводу переживать. Гораздо более грустным обстоятельством была разница в возрасте: тридцать лет жениху и одиннадцать — невесте.
Портрет кисти Лоренцо ди Креди.
Впрочем, задержись Катерина в отцовском доме, и всё могло обернуться ещё хуже: против её отца вскоре был составлен заговор, в результате которого герцога закололи в соборе, как Юлия Цезаря — толпой, его собственные придворные. А кому была нужна Катерина, кроме него?
В первом браке Катерина прожила пятнадцать лет, пока в 1488 году в Форли её мужа не убили практически так же, как отца, разве что не в соборе — закололи в несколько кинжалов заговорщики. С трупа содрали одежду, а затем выбросили его на глазах у Катерины из окна. Вместе с её мужем закололи случайного гостя. Саму Катерину вместе с детьми арестовали, дома, принадлежавшие Джироламо, разграбили. По большому счёту, людям было за что ненавидеть покойного мужа Катерины, но удар для неё от этого меньше не стал.
Джина МакКи в роли Сфорца в сериале «Борджиа».
Устроив беспорядки в городе, заговорщики попытались взять и крепость, но комендант наотрез отказался её сдавать. Катерине предложили уговорить его; в ответ она предложила пропустить её в крепость, оставив себе детей как заложников. Но, оказавшись под защитой коменданта, графиня принялась выкрикивать смутьянам угрозы и пообещала расправу со стороны своего дяди, человека очень могущественного. Что касается детей, то в её чреве зрел очередной, и его было достаточно, чтобы продолжать род её покойного мужа.
Заговорщики переварили услышанное, взяли награбленное и сбежали из города, оставив детей Катерины живыми. Сфорца оказалась не так человеколюбива. Она участвовала в карательной операции, примкнув к подошедшим войскам дяди.
Джина МакКи в роли Сфорца в сериале «Борджиа».
Через несколько лет ситуация повторилась: стоило Катерине выйти замуж за некоего Джакомо Фео, и вскоре его затыкали ножами насмерть на глазах у жены. И не потому, что Катерина была такая невезучая, а потому что время такое. В отличие от Джироламо, второго мужа Катерина любила горячо и отомстила очень жестоко, окружив со своими людьми квартал, где жили убийцы, и приказав своим людям уничтожить всех — мужчин, женщин или детей — кто хоть как-то с убийцами связан родством. Сама она, сидя верхом, лично наблюдала за резнёй.
То ли кровавая месть научила людей относиться к Катерине осторожно, то ли просто повезло, но третий муж Катерины умер уже своей смертью — от подагры в тридцать один год. Между первым вдовством и третьим для Сфорца прошло ровно десять лет.
Третьим мужем Катерины стал Джованни Медичи.
Героиня Италии
Владениями первого мужа, городами Форли и Имола, Катерина правила сама, от лица своего сына Оттавио. Вскоре после смерти её третьего мужа Сфорца узнала, что эти земли намерен присоединить — вместе со многими другими — к землям своего отца Цезарь Борджиа. Чтобы избежать бесконечных итальянских заговоров вокруг, для завоевания земель Борджиа нанял французов.
К столкновению с Борджиа Катерина подготовилась загодя. Детей она отослала во Флоренцию, солдат принялась муштровать (и сама, вероятно, тоже тренировалась), закрома крепости Равалдино наполняла запасами, а стены укрепляла. Узнав, что жители Имолы сами открыли ворота перед войском Борджиа, Катерина созвала горожан Форли и прямо спросила, готовы ли они драться вместе с ней. Смущённо молчание было ей ответом, и Сфорца… торжественно освободила их от клятвы верности, после чего закрылась со своими солдатами в крепости.
Джина МакКи в роли Сфорца в сериале «Борджиа».
Борджиа, несмотря на всю свою дурную славу, вовсе не жил ради убийств и насилия и потому первым делом предложил даме сдаться миром. И это, и все последующие предложения Сфорца отвергала и продолжала сражаться, лично держа в руках оружие. В какой-то момент ей чуть не повезло лично взять Цезаря в плен, и это так его напугало и разозлило, что он назначил награду в 10 000 дукатов (огромные деньги) за мёртвую или живую, но обезоруженную Катерину.
Осада крепости длилась так долго, что весть об одной из немногих, кто осмелился дать Борджиа настоящий отпор, отважной и никем не поддерживаемой вдове разлетелся по всей Италии. Катерине сочувствовали, её воспевали, а про Борджиа сочиняли эпиграммы и анекдоты. Наконец, после кровавого, изнурительного штурма французам удалось схватить Катерину и выбить меч из её рук.
Марк Райдер в роли Борджиа в сериале «Борджиа».
Некоторое время Сфорца пробыла а плену у папы Римского, который, по счастливому совпадению, был также папой Цезаря Борджиа. Но Италия настолько болела за Катерину и так стыдила в разного рода уличных куплетах мужчин, которые из страха держат бедную вдову в клетке после того, как отняли у неё всё, что папа Римский решился отпустить её к детям. Без владений и иных источников дохода Катерине со всеми многочисленными отпрысками пришлось жить в нищете.
Остаток дней Катерина посвятила изучению алхимии и фармацевтики, чем, вероятно, подрабатывала. В сорок шесть лет, через девять лет после вписавшего её в историю противостояния Цезарю Борджиа, она умерла от пневмонии. Ни алхимия, ни фармацевтика тогда не знали средства от этой болезни. Она пережила Цезаря на два года — его убили заговорщики. Время такое было.
Текст: Лилит Мазикина.
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