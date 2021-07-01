16 популярных и любимых многими продуктов, созданных случайно

Что делает еду такой вкусной? Можно сказать, что это заслуга искусного повара, использовавшего высококачественные ингредиенты и рецепты, которые передаются и совершенствуются из поколения в поколение. Безусловно, так и есть. Но вы будете крайне удивлены, узнав о том, что большинство самых вкусных продуктов были найдены чисто случайно. И за это однозначно стоит поблагодарить Вселенную, преподнёсшую нам уйму вкуснейших сюрпризов: от картофельных чипсов до мороженого и кофе.
1. Печенье с шоколадной крошкой должно было быть просто шоколадным
Печенье с шоколадной крошкой. \ Фото: aminoapps.com.
У Рут Уэйкфилд, владелицы коттеджа, закончился шоколад, когда она собралась испечь шоколадное печенье для своих гостей. Поэтому она инстинктивно схватила пакет шоколадных «крошек» Нестле, полагая, что они растают и смешаются с тестом для печенья. Но это, увы, не произошло. Зато сегодня мы можем поблагодарить судьбу, что она ошиблась, и так родилась первая партия печенья с шоколадной крошкой. Вскоре люди стали приходить в её Массачусетский домик исключительно ради необычной по тем временам сладости. А Nestle, не растерявшись, приняла участие в счастливой случайности, рекламируя вариации оригинального рецепта печенья Рут на задней стороне обёрток своих продуктов в течение многих лет.
2. Чипсы были созданы в знак протеста
Чипсы. \ Фото: smak.ua.
На сегодняшний день чипсы являются любимой вредной едой большинства из нас. Но мало кто знает о том, как они появились на свет. В ресторане в 1853 году шеф-повар Джордж Крам был расстроен после того, как возмущённый клиент отправил ему обратно свою жареную картошку, жалуясь на то, что она была слишком толсто нарезанной и сырой. Поэтому, чтобы отомстить ему, Джордж нарезал следующую партию картофеля так тонко, как только мог, и буквально поджёг её, покрыв большим количеством соли. Удивительно, но доселе придирчивый клиент остался доволен и распространил слух об этих тонких, хрустящих ломтиках картофеля. Столкнувшись с растущим спросом, Крам открыл собственный ресторан под названием The Crumbs House, где появились первые чипсы, которыми мы с удовольствием хрустим и по сей день.
3. Фрукты впервые заморозили случайно
Фруктовое мороженое. \ Фото: bigtrip.by.
Как и все одиннадцатилетние детишки, Фрэнк Эпперсон любил содовую. К несчастью, или, скорее всего к счастью, холодной ночью 1905 года он оставил на крыльце своё оборудование для приготовления содовой. Наступило утро, и маленький Фрэнк обнаружил, что его смесь замёрзла, подняв мешалку вертикально, он попытался сбить палкой заледеневший кусок. И когда ему это удалось, мальчишка по чистой случайно лизнул замороженный фруктовый сок. В итоге, он провёл почти двадцать лет, делая замороженные угощения для своих друзей (а позже, его детей), прежде чем подал заявку на патент на «Pop’s sicles» в 1923 году.
4. Вафельные рожки для мороженого придумали в последнюю минуту
Вафельные рожки. \ Фото: vinbazar.com.
Мороженое уже было популярным блюдом задолго до того, как конус был использован в качестве способа его подачи. На самом деле, ice cream было настолько популярным, что однажды, на Всемирной ярмарке в Сент-Луисе 1904 года, у продавца закончились тарелочки, чтобы подать его мороженое. Хамри, сириец, торговавший в соседнем ларьке хрустящим вафельным печеньем, быстро свернул его в конус и отдал продавцу мороженого. Клиенты предпочитали хрустящие вафли мискам, и в 1910 году Хамри основал свою собственную компанию по производству конусов.
5. Кофе был обнаружен козами
Кофе. \ Фото: prostoest.ru.
Популярная легенда гласит, что первым, кто насладился магическим действием кофе, был козёл. Однажды, сотни лет назад, Калди, эфиопский пастух, заметил изменение в поведении своих коз, которые были необычайно веселы и энергичны, и пошёл за ними. Оказывается, козы пожирали бобы и листья определенного дерева. Любопытно, что Калди тоже съел некоторые из них, а также дал их монаху, которому было трудно бодрствовать во время молитвы. Монахи полюбили новый напиток за его гальванизирующий эффект и хороший вкус.
6. Кукурузные палочки со вкусом сыра когда-то были мусором
Кукурузные палочки со вкусом сыра. \ Фото: google.ru.
В 1930-х годах у компании Flakall в Висконсине была машина, которая измельчала зерно, чтобы сделать корм для скота, а кукурузные ядра использовались для уменьшения засорения. Каким-то образом тепло машины заставляло кукурузные зёрна раздуваться, когда они падали из машины как отходы. Эдвард Уилсон буквально поднял эти ленты с земли, добавил приправы... и вы знаете, как говорят, что для одного мусор - то сокровище для другого человека. Сейчас более 100 компаний выпускают различные варианты кукурузных палочек со вкусом сыра.
7. Сэндвич был создан для азартного игрока
Сэндвич. \ Фото: yandex.uz.
Что может быть проще в еде, чем бутерброд? Вы можете съесть его одной рукой во время ходьбы, чтения, работы, азартных игр .... О, подождите, вот как появились наши заветные бутерброды (сэндвичи). Однажды, в 1762 году, Джон Монтегю, 4-й граф Сандвич, был в разгаре интенсивной игровой сессии и не останавливал игру для еды. Он велел повару приготовить такое блюдо, которое можно было есть, не вставая из-за стола. Итак, повар, которого мы, к сожалению, не можем идентифицировать, бросил немного говядины между двумя ломтиками тоста и подал их заядлому игроману. Так появились любимые многими сэндвичи.
8. Замороженный газированный напиток создали из-за сломавшегося фонтанчика
Замороженный газированный напиток. \ Фото: google.ru.
Омар Кнедлик, владелец франшизы Dairy Queen в Кентукки, никогда не хотел, чтобы его клиенты пили частично замороженные газированные напитки. Просто его фонтанчик постоянно ломался, поэтому ему приходилось хранить содовую в морозилке, иногда слишком долго. Впрочем, его клиенты не возражали. Фактически, они продолжали заказывать именно те замороженные напитки, которые пролежали в морозилке дольше обычного. Понимая, что его катастрофа превратилась в возможность подзаработать, Кнедлик построил новую машину, чтобы намеренно производить этот странный замороженный напиток. Диспенсер для льда был куплен более чем 300 компаниями, прежде чем 7-Eleven лицензировали его в 1965 году и переименовали напиток в «Slurpees».
9. Начос были созданы благодаря импровизации
Начос. \ Фото: rukikuki.ru.
Хотя не каждый эксперимент на кухне заканчивается хорошо, один всё-таки принёс нам драгоценные начос. Игнасио Начо Арайя, менеджер ресторана Victory Club в Мексике, посетили 10 голодных военных жён, которые пересекли границу.
Когда его попытки найти повара потерпели неудачу, Начо попросту начал импровизировать что-то самостоятельно. Он просто схватил тортильи, присыпал их тёртым сыром и слегка обжарил их. К его удивлению, женщины одобрили его творение, радостно воскликнув «Начос спец!». В конце концов, набрав большую популярность на протяжении многих лет, он открыл свой собственный ресторан под названием «Nacho’s», где стал подавать удивительное блюдо уже с различными начинками.
10. Первый сыр создали в пустыне
Сыр. \ Фото: gazeta.a42.ru.
Несколько веков назад арабский торговец совершал путешествие по пустыне, взяв с собой небольшое количество козьего молока, что хранилось в мешочке из овечьего желудка. Солнечный жар и энзимы, выделяемые желудком, заставили молоко забродить, постепенно превращая его в сыр. С этой пустыни данный продукт отправился в своё путешествие во все уголки мира, превращаясь в тот продукт, который мы знаем и любим. Отметим, что в современном мире ежегодно производится свыше двух миллиардов фунтов сыра.
11. Кукурузные хлопья были не едой, а средством от рукоблудия
Кукурузные хлопья. \ Фото: google.ru.
В 1894 году доктор Джон Харви Келлог и его брат Уилл Кит Келлог находились в поисках здоровой и полезной пищи, которую могли бы беспрепятственно употреблять во время своей вегетарианской диеты адвентистов седьмого дня. Отварная пшеница, которую они однажды забыли и упустили из виду, уже давно протухла и не рассматривались ими как еда. Однако, они всё же решили попробовать сделать из неё тесто, а затем, когда оно рассыпалось хлопьями, просто поджарили их. Вскоре эти жареные хлопья стали частью рациона пациентов доктора Келлога в санатории Батл-Крик в Мичигане, а потому братья не прекратили свои эксперименты, обратив внимание и на кукурузу. В 2015 году общая выручка от такого открытия составила 13,53 миллиарда долларов. Отметим также, что изначально доктор Келлог рекламировал хлопья, как способ обуздать свою сексуальную энергию и избавиться от самоудовлетворения.
12. Розовый лимонад появился благодаря грязному белью
Розовый лимонад. \ Фото: 4сook.net.
Многие задавались вопросом, почему некоторые виды лимонада имеют розовый цвет. Поговаривают, что в 1875 году у Пита Конклина, продавца напитков в цирке, закончилась вода для его известного лимонада. Не захотев закрываться и терять прибыль, Пит отправился на поиски воды в цирке, которую можно было бы для этого использовать. Тогда он и увидел одного из бездельников, что стирал свои красные колготки в воде. Конклин позаимствовал эту розовую жидкость, назвав её клубничным лимонадом, и с лёгкостью продал покупателям. Сегодня же розовый лимонад производится на основе натуральных ягод или пищевых красителей.
13. Вустерширский соус не понравился его создателям
Вустершский соус. \ Фото: google.ru.
В 1800 году химики Джон Уили и Уильям Перринс создали уникальный рецепт индийского соуса специально по заказу одного аристократичного лица, которым был губернатор Бенгалии. Создатели оставили одну баночку и для себя, и затем, когда решили продегустировать её, поняли, что им соус не понравился, поскольку имел слишком ярко выраженный вкус. Эту баночку химики забросили подальше и нашли лишь спустя два года. К их общему удивлению, вкус соуса стал намного мягче и приятнее, что и сделало его самым известным продуктом Вустера.
14. Йогурт был просто испорченным молоком
Йогурт. \ Фото: food-stabilizers.ru.
В Центральной Азии более 8000 лет назад все пастухи носили с собой молоко в специальных мешочках, что изготавливались из желудков животных, позволявших дольше хранить его свежим. Те энзимы, что сохранились на стенках желудка, быстро запускали процесс брожения, делая вкус молока слегка кисловатым. Пастухи решили попробовать поэкспериментировать, поскольку им нравился этот привкус, благодаря чему мы в современности можем потреблять вкусные, полезные и питательные йогурты.
15. Вместо пива хотели изобрести хлеб
Пиво. \ Фото: google.ru.
Если бы не случай, который произошёл более 3000 тысяч лет тому назад в Месопотамии, сегодня никто не смог бы наслаждаться любимым пенным напитком и посещать фестивали пива по всему миру. Поначалу жители древней Месопотамии старались всеми силами побороть ту влажность, которая появлялась на зёрнах, хранящихся для будущего производства хлеба, и способствующую брожению. Но вскоре они нашли выход из ситуации и решили, что если они не могут получить хлеб, то выпить кружечку-другую пива – легко и просто. И по сей день пиво является самым употребляемым алкогольным напитком в мире.
16. Цельный тофу изобрёл неуклюжий повар
Сыр тофу. \ Фото: woman.rambler.ru.
Мягкий и вкусный, этот продукт впервые появился в Китае благодаря счастливой случайности. Поговаривают, что неряшливый повар случайно уронил кусочек нигари, который, как известно, является природным коагулянтом, в миску с соевым молоком, после чего произошла магия и на свет появился любимый всеми тофу. И по сей день нигари является одним из главных ингредиентов во время производства тофу, а узнали мы о нём лишь в XX веке, когда азиатские продукты начали своё путешествие на Запад.
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