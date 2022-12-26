Каким образом моряки в старину добывали пресную воду посреди соленого океана

В океане много воды, вот только она соленая, а значит не пригодна ни для питья, ни для готовки еды. Современные корабли огромны, и запасов можно взять много. Другое дело корабли старинные, относящиеся к эпохе Великих географических открытий. Людей на них служило гораздо больше, при меньших габаритах судна. Возникает вопрос, как люди выживали и откуда брали пресную воду?
Много запасов не увезешь. |Фото: wallhere.com.
Главный источник пресной воды на корабле эпохи Великих географических открытий – это корабельные запасы. Вода загружалась на корабль вместе с остальной провизией: вяленым мясом, сухарями, галетами, крупой, живой птицей и скотиной, а также алкоголь. Помимо воды на кораблях чаще всего держали пиво, причем нескольких сортов (подешевле и подороже). Само собой, на корабле не хватало свободного места, чтобы загрузить пресной воды для всей команды на всю длительность путешествия. Например, трюмы американского фрегата USS Constitution, спущенного на воду в 1797 году, могли вместить ограниченное количество провианта и воды - 140 тысяч литров. При этом одной только воды для длительного путешествия команде в 300 человек требовалось не менее 142 тысяч литров. А ведь судно перевозило не одну только воду.
Запасы нужно было постоянно пополнять. | Фото: aloha.bg.
И здесь мы плавно подходим ко второму источнику пресной воды – фуражировка. В долгих плаваньях суда постоянно пополняли свои запасы. А для этого нужно было проложить маршрут так, чтобы он шел через дружественные порты или через острова с источниками пресной воды, где команда сможет пополнить корабельные запасы. Необходимость в постоянном пополнении запасов была связана еще и с тем, что пресная вода «тухнет» и зацветает в бочке уже через 14-20 суток, становясь непригодной для использования. Частично эта проблема со времен Древнего Рима решалась добавлением уксуса или алкоголя.
В позднее время на кораблях стали появляться опреснители воды. |Фото: sail-friend.ru.
Третий источник воды – это ее добыча из природных источников прямо посреди моря или океана. В первую очередь на кораблях во все времена старались собирать дождевую воду, которая в целом пригодна для питья и готовки, во всяком случае после кипячения. Второй важный источник воды – это опреснение соленой морской воды при помощи специальной печи. Старинные опреснители работали долго и имели крайне низкую производительность, однако все-таки позволяли пусть и незначительно, но пополнять запасы живительной влаги на протяжении всего плаванья. Как правило опреснители устанавливали на камбузе судна.
Запасы состояли не только из воды. |Фото: winestreet.ru
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