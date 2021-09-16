Для чего опытные хозяйки хранят кофейную гущу про запас: 6 причин не выбрасывать остатки в мусор

Как повторно использовать кофейную гущу: 6 полезных способов.
Заварной кофе хорош не только тем, что бодрит утром. Когда речь заходит о том, что делать с оставшейся гущей, большинство людей считает, что ее можно не раздумывая отправить в мусорный бак. Некоторым на ум еще приходит разве что погадать на ней. Но и это далеко не все. На самом деле опытные хозяйки знают как минимум 6 способов применения кофейной гущи.
Даже если вы не любите кофе, этот напиток наверняка пьет кто-то из ваших родственников или друзей. Так что раздобыть «отходы» кофейного производства не составит труда.
1. Удаление неприятных запахов
Кофе прекрасно нейтрализует запах с рук.
Кофе отлично справляется с удалением неприятных запахов. Сформируйте небольшие таблетки, заморозьте их в холодильнике, чтобы они лучше держали форму. Когда чистите лук или чеснок просто разотрите одну из них в руках, и неприятный запах исчезнет.
2. Маскировка царапин на мебели
При помощи кофе можно закрасить царапины на мебели.
Если на деревянной мебели появились неприятные царапины, попробуйте избавиться от них при помощи кофе. Для этого смешайте 1 столовую ложку гущи с 1 чайной ложкой оливкового масла. При помощи ватного диска или ушной палочки нанесите смесь на поврежденное место, затем вытрите насухо. Перед использованием протестируйте действие на незаметном участке.
На сайте Novate.ru вы найдете и другие способы борьбы с царапинами, «закрасить» их также можно йодом, крепким черным чаем и другими подручными средствами.
3. Удобрение для комнатных растений
Кофе можно удобрять землю в горшках комнатных растений.
Кофейную гущу можно использовать в качестве удобрения для растений, которые любят кислую среду. Азалии, рододендроны и гортензии прекрасно цветут, если подкармливать их таким способом.
4. Основа для мясного маринада
Кулинары используют кофе для мариновки мяса.
Мясо можно мариновать с использованием кофейной гущи. Стоит добавить столовую ложку в обычный маринад, и стейк будет более мягким при жарке, а также получит легкий копченый привкус.
5. Закрепитель цвета для темных вещей
С кофе можно стирать темные вещи, чтобы они не теряли цвет.
Свежезаваренный крепкий кофе подходит для стирки темных вещей. Просто добавьте в машинку большую чашку напитка (вместе с гущей), и выстиранные вещи не потеряют цвет.
6. Средство для ухода за волосами для брюнеток
Кофе можно использовать, как средство для ухода за волосами.
Брюнетки и шатенки могут использовать кофейную гущу для придания блеска и лоска волосам. Для этого заварите кофейную гущу в небольшом количестве воды, дайте настояться и смойте напитком сухие чистые волосы. Кроме того, вы можете налить несколько столовых ложек крепкого кофе прямо в кондиционер для волос.
Помните, что такой уход не рекомендуется блондинкам и женщинам с седыми волосами, так как они рискуют испортить красивый светлый цвет.
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