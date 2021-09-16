Для чего опытные хозяйки хранят кофейную гущу про запас: 6 причин не выбрасывать остатки в мусор

Как повторно использовать кофейную гущу: 6 полезных способов.

1. Удаление неприятных запахов

Кофе прекрасно нейтрализует запах с рук.

2. Маскировка царапин на мебели

При помощи кофе можно закрасить царапины на мебели.

3. Удобрение для комнатных растений

Кофе можно удобрять землю в горшках комнатных растений.

4. Основа для мясного маринада

Кулинары используют кофе для мариновки мяса.

5. Закрепитель цвета для темных вещей

С кофе можно стирать темные вещи, чтобы они не теряли цвет.

6. Средство для ухода за волосами для брюнеток

Кофе можно использовать, как средство для ухода за волосами.