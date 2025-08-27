Как самостоятельно сузить вырез горловины свитера

Одежда со временем изменяется и, к сожалению, не в лучшую сторону. Одно из неприятных явлений – растяжение горловины в майке, кофте или свитере. И с этим, кажется, ничего поделать нельзя.



Поэтому вполне добротную еще одежду приходиться запихивать в дальний угол платяного шкафа. Но выход (даже – два!) из затруднительного положения есть, и он под силу каждому, кто хотя бы раз держал в руках иголку с ниткой.

ПонадобитсяВ нашем случае придется реставрировать еще вполне добротный свитер, но с растянутым вырезом горловины. Для этого нам необходимо приготовить следующие материалы и приспособления:иголку для ручного шитья;нитки потолще;ножницы;мел или мыло;декоративные пуговицы.Рассмотрим два способа, как ушить вырез горловины свитера. В некоторых случаях предпочтительней может оказаться первый метод, в других – второй.Совмещаем концы плечевых швов и удерживаем их в таком положении. Вытягиваем переднюю часть горловины в линию и фиксируем сгиб. Он должен находиться на одной вертикальной линии с точкой соединения плечевых швов.Отступаем по линии сгиба горловины на расстояние в два раза короче величины сужения выреза. Это место фиксируем пальцами и, не убирая их, выворачиваем отмеренную часть горловины внутрь.Далее прихватываем точку под пальцами с помощью иголки с ниткой. Верх образовавшегося кольца из ткани прижимаем к точке прихвата и снова фиксируем одной-двумя стежками. Делаем узел и отрезаем нитку ножницами.Точно также поступаем с двумя концами получившегося сгиба. Самое главное здесь, чтобы нитка не выходила наружу и не портила внешний вид одежды.После такой реконструкции вырез горловины уменьшается, а спереди образовывается складка, которая вполне может сойти за элемент фасона этого конкретного свитера.Раскладываем свитер на столе, выравниваем по плечевым швам и разглаживаем ткань. По центру выреза намечаем точку, пользуясь кусочком мела или сухим обмылком. Ниже по вертикали ставим вторую точку.От нижней точки проводим под одним и тем же углом две прямые до пересечения с линией выреза. Расстояние между двумя этими точками показывает величину сужения горловины свитера.В нижней точке изнутри протыкаем ткань иголкой с заправленной в нее ниткой. Затем, поочередно по боковым линиям делаем стежки, направленные вверх, чтобы между ними образовывалась система ниточных поперечин, постепенно расширяющихся к вырезу горловины.Дойдя до конца, начинаем аккуратно подтягивать нить так, чтобы материал сошелся по вертикальной линии в центре сверху до низу. Чтобы нить не ослабла, изнутри выполняем узел и отрезаем нитку.Для маскировки сгиба материала поверх него пришиваем три пуговицы под цвет ткани свитера. Это будет выглядеть, как задуманное при пошиве этой одежды.