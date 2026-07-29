Зачем первые лётчики и в жару, и в холод носили белый шёлковый шарф



Белый шёлковый шарф был у каждого пилота ранней авиации. /Фото: putthison.com, s3files.core77.com Белый шёлковый шарф был у каждого пилота ранней авиации. /Фото: putthison.com, s3files.core77.com

В образе пилота кроется намного больше, чем просто форма или экипировка. Особенно если речь идёт о том, чтобы отдать дань традиции, которая некогда была важной частью истории авиации. К неожиданным символам такого уважения к прошлому относится и белый шёлковый шарф - лётчики часто носят его и сейчас, хотя ныне он является просто атрибутом. В образе пилота кроется намного больше, чем просто форма или экипировка. Особенно если речь идёт о том, чтобы отдать дань традиции, которая некогда была важной частью истории авиации. К неожиданным символам такого уважения к прошлому относится и белый шёлковый шарф - лётчики часто носят его и сейчас, хотя ныне он является просто атрибутом.А ведь у первых пилотов были вполне весомые причины постоянно использовать этот предмет гардероба.



Неотъемлемый атрибут первых профессиональных лётчиков. /Фото: sportys.com Неотъемлемый атрибут первых профессиональных лётчиков. /Фото: sportys.com

Чтобы понять, как белый шарф из шёлка появился в форме первых лётчиков, стоит обратиться к обстоятельствам, в которых развивалась авиация. Первым стимулом для этого оказалась Первая мировая война, когда самолёты впервые стали чем-то большим, чем просто способом развлечения богачей и гения инженеров. Но так как это были только первые шаги в освоении неба, пилотам первого поколения было совсем нелегко летать, учитывая условия.



Первые самолёты были совсем не комфортными для пилота, прежде всего, из-за отсутствия закрытой кабины. /Фото: key.aero Первые самолёты были совсем не комфортными для пилота, прежде всего, из-за отсутствия закрытой кабины. /Фото: key.aero

Кабины тогдашних лайнеров были часто вообще не герметичными и даже не закрытыми. Остаётся только представить, что ощущали лётчики в таких полётах - холод, каждый порыв ветра и осадки или, наоборот, сильную жару. А ещё не стоит забывать об инородных предметах в воздухе и банальной пыли, которая килограммами поднималась с аэродромов при взлёте и посадке. По сути, пилоты проходили своего рода тест на выносливость в каждом рейсе.



Каждый из первых лётчиков демонстрировал в рейсах чудеса выносливости. Каждый из первых лётчиков демонстрировал в рейсах чудеса выносливости./Фото: britannica.com

Поэтому нет ничего удивительного, что лётчики искали и использовали любые методы, способные хоть как-то улучшить условия нахождения в воздухе. Шарф на шее оказался самым очевидным способом снизить риск обморожения лица и шеи, особенно зимние месяцы. Кроме того, тогда у пилотов фактически не было оборудования для навигации, кроме собственных глаз, а значит, им банально приходилось вертеть головой во все стороны - на здоровье шеи это явно сказывалось, а шарф и в этом случае хоть немного, но помогал.



Оригинальный шарф американского лётчика довоённого периода. /Фото: militariazone.com Оригинальный шарф американского лётчика довоённого периода. /Фото: militariazone.com

Правда, материал для это вещи подходил не всякий - казалось бы, для защиты от холода нужно было что-то тёплое и плотное, либо тонкое, но с поддержкой в виде воротника. Оба варианта на практике провалились: по информации редакции novate.ru, первые форменные куртки обладали жёстким, неудобным воротником, который только вредил, а шерстяные шарфы мешали повороту головы. Вот тут и пригодился шёлк - плотный, не склонный к соскальзыванию материал стал настоящим спасением.



Пилот времён Первой мировой войны в белом шарфе. /Фото: core77.com Пилот времён Первой мировой войны в белом шарфе. /Фото: core77.com

А вот причин, по которым традиционным оказался именно белый шарф, несколько. В первую очередь, благодаря своей способности отражать прямые солнечные лучи - открытые кабины от них защитить не могли. Таким образом, белая ткань предотвращала перегрев кожи в ясные дни и снижала риск падения зрения у пилота. Была у шарфа ещё и функция защиты от грязи: во-первых, на низких высотах он спасал от пыли как маска, а во-вторых, мог служить альтернативой тряпки, если пилот из-за недостатков первых моторов оказывался с грязными руками от масла или топлива.



Белый шарф - обязательны элемент образа ранних лётчиков в кино. /Фото: uk.pinterest.com Белый шарф - обязательны элемент образа ранних лётчиков в кино. /Фото: uk.pinterest.com

Когда самолёты стали более продвинутыми, а кабины - закрытыми, почти все практические смыслы белого шарфа на шее пилота были утрачены. Но в небытие этот предмет гардероба не канул, так как успел обзавестись большим символизмом. Белый шёлковый шарф не только стал важной частью образа пилота, но и демонстрировал его мастерство, а позднее проник в массовую культуру. Сегодня его до сих пор носят некоторые лётчики на авиашоу или в других публичных появлениях как дань традиции.