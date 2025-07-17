10 легендарных моделей Ситроен, которые навсегда останутся в истории

Марка Citroen известна своими недорогими и простыми автомобилями для широких слоев населения, но вместе с тем их отличает инновационный подход. Компания берет начало с 1919 года, когда французский инженер Андре Ситроен приступил к выпуску автомобилей вместо артиллерийских снарядов. Предлагаем познакомиться с лучшими моделями Citroen, которые были созданы за всю историю существования компании до наших дней.
1. Citroen Type A 1919
Citroen Type A 1919 производили до 1921 года/ Фото: automotive-heritage.com
Это был первый автомобиль, выпущенный под маркой Citroen, и производился он в Париже на протяжении полутора лет – до 1921 года. Двигатель мощностью 18 л.с. позволял развивать скорость до 65 км/час. Type A выпускался в удлиненной и укороченной версиях с несколькими видами кузовов.
Вдохновившись примером Генри Форда в Америке с его конвейером, французский производитель смог работать с интенсивностью выпуска до ста автомобилей в день, что сделало марку Citroen первой в Европе, приступившей к выпуску серийных автомобилей.
2. Citroen Type H 1947
Citroen Type H 1947 применялся во множестве сфер деятельности/ Фото: wikimedia.org
Благодаря своей очень широкой распространенности в послевоенной Франции, фургон Type H стал по-настоящему знаковым автомобилем, с которым долгое время ассоциировалась марка Citroen.
Впервые модель представили в 1947 году на Парижском автосалоне – это были фургон с передним приводом и микроавтобус. Фургончик имел множество модификаций, которые предназначались для самых разных коммерческих и гражданских целей – Type H работал в качестве прилавка на колесах, кемпера, микроавтобуса, нашел свое применение в полицейской, почтовой и медицинской сферах.
3. Citroen 2CV 1949
Главными плюсами Citroen 2CV 1949 стали простота конструкции и дешевизна/ Фото: wikimedia.org
Малолитражка оказалась настолько живучей, что ее выпуск, начавшись после войны в 1949 году, был завершен только в 1990-м. Автомобиль предназначался для широких слоев населения, прежде всего фермеров, которые могли бы развозить по разбитым дорогам свою продукцию в города.
Простота конструкции и дешевизна – главные преимущества 2CV. Хотя в названии указывается на наличие двух лошадиных сил (2CV – 2 л.с.), на самом деле автомобильчик имел мощность 9 л.с. Двигатель хорошо поддавался ремонту, клиренс был высоким, а тканевая крыша снималась и позволяла загрузить и перевозить крупные грузы.
Простая и дешевая машина стала знаменитым символом Citroen послевоенного времени.
4. Citroen DS 1955
Седан бизнес-класса Citroen DS 1955 пользовался популярностью французских политиков/ Фото: flickr.com
Самый необычный автомобиль Ситроен выпускался с 1955 по 1975 годы. Это был седан бизнес-класса, широко используемый в правительственных кругах. Он даже был автомобилем президента Франции Де Голля.
Работа над DS велась в секретности – планировалось создать лучший в мире и передовой по технологиям автомобиль. Компоновка была уникальной – вертикальный 4-цилиндровый двигатель поместили близко к салону, а коробку передач – перед ним. Инженеры получили отличные свойства – переднеприводный DS на дороге показывал устойчивость, хорошо тормозил и был безопасен.
Для аэродинамики корпус спроектирован низким и обтекаемым, без радиаторной решетки. В течение долгих лет DS оставался «богиней» (как его прозвали из-за созвучия названия этому слову) французских дорог.
5. Citroen Ami 6 1961
Citroen Ami 6 1961 имел 2-цилиндровый мотор объемом 602 см3/ Фото: dzen.ru
Когда конструкторы Citroen создавали этот эксцентричный автомобиль, они руководствовались идеей повысить уровень продаж своей продукции. Хотя для Франции это удалось, необычный вид Ami 6 скорее отпугнул иностранных покупателей, так что в дальнейшем выгнутое заднее стекло было заменено на обычное, и Ami 6 модифицировали.
Автомобиль был мощнее 2CV – в нем работал 2-цилиндровый двигатель 602 см3. Выпуск Ami 6 прекратили в 1979. Модель получила звание «одного из самых уродливых автомобилей» 20 века. Но, несмотря на это, у французов она пользовалась популярностью.
6. Citroen Mehari 1968
Citroen Mehari 1968 использовался армией и полицией/ Фото: wikimedia.org
Компания Citroen с 1968 по 1988 годы выпускала известный во всем мире внедорожник, получивший название Mehari, что означает «пустынный выносливый верблюд». Он был построен на шасси 2CV, с 2-цилиндровым мотором 602 см3.
Легкая машина весом 570 кг отличалась хорошей проходимостью, а ее верх представлял собой откидывающийся тент. Использовался Mehari французскими вооруженными силами и даже полицией, о чем свидетельствует знаменитая комедия с Луи де Фюнесом, который в роли комиссара Жюва разъезжал в этом легком внедорожнике по дорогам Лазурного Берега.
7. Citroen XM 1989
Citroen XM 1989 оснащался климат- и круиз-контролем/ Фото: wikimedia.org
Получивший высокое признание Citroen XM выпускался компанией по 2000 год. Седан бизнес-класса сменил выходивший с 1974 года CX. Машина поражала воображение своим футуристичным на то время обликом – удлиненный клинвидный силуэт и почти панорамные окна, улучшенная аэродинамика, собственная гидропневматическая подвеска.
Оснащался XM климат-контролем и круиз-контролем, замком с инфракрасным управлением, электроподъемниками стекол и зеркал. Достоинства модели были оценены, и в 1990 году XM назвали лучшим автомобилем года в Европе – этот седан стал флагманом концерна Citroen.
8. Citroen DS3 2009
Citroen DS3 2009, удобная машина для города/ Фото: wikimedia.org
Небольшой городской автомобиль был рассчитан на интерес со стороны молодой аудитории. Начало выпуска – 2009 год, сейчас DS3 продолжает выходить уже в виде модификаций.
Разработчики первого поколения предложили несколько вариантов цвета для крыши и кузова, много вариантов цвета для приборной панели, матовое или глянцевое на выбор покрытие, различные аксессуары. Двигатель тоже варьировался от менее мощного 95 л.с. к более мощному 150 л.с. Трехдверный городской хэтчбек занял свою законную нишу в ряду известных автомобилей Citroen для города.
9. Citroen C4 Cactus 2014
Citroen C4 Cactus 2014 имеет эффектный дизайн и мягкую подвеску/ Фото: wikimedia.org
Построенный на основе предшественника с тем же названием, мини-кроссовер C4 Cactus был представлен в 2014 году в Женеве. Автомобиль получил яркий эффектный дизайн, мягкую подвеску, но характерную особенность прежних моделей – прорезиненную накладку Airbump на дверях и бамперах с воздушной прослойкой, разработчики убрали.
Эти накладки в городских условиях помогали снизить риск повреждения при несильном столкновении с другим автомобилем в момент парковки. В 2020 году выпуск для Европы прекратили, но в Южной Америке Cactus продолжают производить.
10. Citroen C4 III 2020
Citroen C4 III 2020 с ультрасовременным экстерьером/ Фото: auto.ru
Французский производитель постарался придать третьему поколению C4 немного вычурный и ультрасовременный внешний облик. Пятидверный компактный кроссовер также получил сенсорный увеличенный экран.
Наряду с бензиновым и дизельным вариантом двигателя Citroen разработал также совершенно экологический вариант C4, работающий на электротяге. Электрическая версия под названием ë-C4 вышла в 2020 году. Ее силовая установка 100 кВт выдает 136 л.с., запас хода составляет 350 км.
Следуя своей традиции, Citroen предлагает покупателю самому выбирать по вкусу разные варианты отделки интерьера и внешнего вида модели.
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